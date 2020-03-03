Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruСтало известно о планах Нидерландов отправить войска в Донбасс

Власти Нидерландов планировали отправить в Донбасс войска после падения малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году. Об этом со ссылкой на представителя вооруженных сил страны сообщает издание Telegraf.
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Нидерланды собирались отправить войска в Донбасс после крушения MH17

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Стало известно о планах Нидерландов отправить войска в Донбасс

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После крушения МН17 власти Нидерландов планировали ввести войска на Украину

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Голландские военные готовились к отправке на место крушения MH17 под Донецк

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Telegraaf: Нидерланды собирались перебросить войска на место крушения MH17

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Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 13:06, Ашберн
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ФРС США экстренно снизила ключевую ставку

Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 1–1,25% с 1,5–1,75%.
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Определились соперники сборной России на групповом этапе Лиги наций

Сборная России по футболу на групповом этапе Лиги наций — 2020/21 сыграет против команд Венгрии, Турции и Сербии.
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Общество

Прибывших в Москву с симптомами ОРВИ отправят в больницу в Коммунарке

Всех пациентов, у которых проявились признаки ОРВИ после возвращения из стран с «неблагоприятной эпидемиологической ситуацией», отправят в новую больницу в Коммунарке.
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Общество

В России из-за теплой зимы могут пересчитать плату за отопление

«Если же по решению региональной власти платеж вносится небольшими долями в течение всего года исходя из среднемесячного объема потребления, то в случае теплой зимы вся переплата учитывается при ежегодной корректировке по показаниям счетчика», — уточнили в Минстрое.
ЯрNews вчера в 01:24
Биатлон

Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК

Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
REGNUM 02:40
Общество

Блогер Диденко изначально приняла смерть мужа за розыгрыш

Российский блогер Екатерина Диденко рассказала, что изначально приняла смерть мужа и знакомых в банном комплексе за розыгрыш.
Телеканал 360° вчера в 13:35
Политика

Турция гонит в сторону Греции 130 тысяч беженцев

REGNUM 12:44
Происшествия

В Подмосковье курсант МЧС погиб в спортзале

В Московской области курсант ведомственного вуза МЧС трагически погиб в спортзале, сообщает агентство "Москва", ссылаясь на источники в экстренных службах.
Российская газета 12:28
Происшествия

Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе

РИА Новости вчера в 15:58
Единоборства

Названа дата боя Поветкина и Уайта

ProstoProSport 10:33
Здоровье

В ВОЗ сравнили смертность от нового коронавируса и от гриппа

Смертность от нового коронавируса (SARS-CoV-2) составляет 3,4%, а от сезонного гриппа — менее 1%. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гебриеисус во вторник, 3 марта.
Известия 11:48
Политика

Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ».
РБК 10:20
Музыка

Группа Little Big представит Россию на «Евровидении»

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Происшествия

В Самаре семь человек пострадали при взрыве газа в жилом доме

Коммерсантъ 12:36
Политика

Bloomberg узнал о поручении Мишустина восстановить связи России с ОЭСР

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить план восстановления сотрудничества страны с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
РБК 12:57
Происшествия

Российского блогера-гея выселили из квартиры

Российского блогера и открытого гея Андрея Петрова выселили из съемной квартиры — у молодого человека не было регистрации.
Lenta.ru 09:10
Гаджеты

Ультрабюджетный смартфон ZTE Blade A3 2020 поступил в продажу в России

Китайская компания ZTE начинает в России продажи бюджетного смартфона ZTE Blade A3 2020.
Ридус 12:18
Технологии

«ВКонтакте» готовит к запуску аналог сервиса коротких видео TikTok

iReactor 12:45
Армия и оружие

Турция заявила о сбитом в Идлибе сирийском военном самолете

Минобороны Турции сообщило о сбитом в Идлибе сирийском военном самолете L-39. Государственное телевидение Сирии подтвердило эту информацию.
РИА Новости 04:59
Футбол

Дьяков — о «Спартаке-2»: есть пара ветеранчиков, я и Рома Шишкин

Надеюсь, что всё сложится у команды хорошо и выполним задачу не вылететь из ФНЛ. Есть пара ветеранчиков, я и Рома Шишкин.
Чемпионат 12:12
Политика

Путин внес поправку о признании брака союзом мужчины и женщины

Понятие брака могут закрепить в Конституции в качестве союза мужчины и женщины.
Российская газета вчера в 11:14
Авто

Volkswagen готовит купеобразный Tiguan X

Более мощный двигатель новинка может разделить с «заряженным» Tiguan X, который тоже дебютирует в текущем году.
Тарантас Ньюс вчера в 05:11
Общество

Навальный заявил о блокировке банковских счетов у членов его семьи

РБК 06:20
Происшествия

В Москве первоклассники получили ожоги глаз от кварцевой лампы

РБК 02:54
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Татьяна Голикова посетила первую в Тульской области медицинскую школу

Тульская пресса 10:04
Общество

В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом

На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Lenta.ru 03:23
Спорт

Death Stranding, Control и другие номинанты премии BAFTA Games Awards 2020

Британская академия кино и телевизионных искусств объявила номинантов своей ежегодной премии BAFTA Games Awards.
Игромания.ру 04:39
Армия и оружие

Серия взрывов на Донбассе: ВСУ понесли потери в живой силе и технике

С целью снятия с себя ответственности командир 46-й бригады Котенко скрыл истинные обстоятельства гибели и ранения личного состава от вышестоящего штаба, представив их как результат обстрела со стороны НМ ЛНР.
Rusvesna.su вчера в 19:00
Политика

Владимир Путин заявил, что Россия не собирается ни с кем воевать

В шестом выпуске интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» президент обсудил с журналистом Андреем Ванденко о гиперзвуковом ударном комплексе, военных расходах и численности военнослужащих — Владимир Путин ответил на вопрос, с кем собирается воевать Россия.
Дождь вчера в 03:46
Космос

У астероида Итокава обнаружились железные «усики»

В 2005 году японский зонд Hayabusa посетил околоземный астероид Итокава и собрал образцы его вещества в герметичную капсулу.
Naked Science вчера в 04:06
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