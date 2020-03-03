Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruСтало известно о планах Нидерландов отправить войска в Донбасс

Власти Нидерландов планировали отправить в Донбасс войска после падения малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году. Об этом со ссылкой на представителя вооруженных сил страны сообщает издание Telegraf.
Читать в источнике
Комментировать58

Подробнее о событии

Нидерланды планировали отправить войска в Донбасс после крушения MH17

ФАН10:59

Отправить войска: раскрыты планы Нидерландов в Донбассе

Рамблер10:29

Голландские военные готовились к отправке на место крушения MH17 под Донецк

Красная весна08:53

Стало известно о планах Нидерландов отправить войска в Донбасс

Lenta.ru10:03

Нидерланды планировали отправить армию на Украину после крушения MH17

Политическая Экспертиза09:41

После крушения МН17 власти Нидерландов планировали ввести войска на Украину

ГЛАС.RU10:15

Telegraaf: Нидерланды собирались перебросить войска на место крушения MH17

REGNUM07:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 11:34, Ашберн
Футбол

Сегодня в Амстердаме пройдет жеребьевка второго розыгрыша Лиги Наций

Сегодня в Амстердаме пройдет жеребьевка второго розыгрыша Лиги Наций – нового футбольного турнира УЕФА для национальных сборных.
Эхо Москвы 10:28
Происшествия

Историку Соколову предъявили окончательное обвинение

РИА Новости 10:14
Футбол

Алексей Миранчук рассказал, что Смолов зовет его в чемпионат Испании

Metaratings 09:04
Экономика

ФРС США снизила ставку из-за коронавируса

Федеральная резервная система США на первом с 2008 года экстренном заседании неожиданно снизила ключевую ставку до 1—1,25% с 1,5—1,75% на фоне вспышки коронавируса в мире.
BFM.ru 10:18
Общество

Блогер Диденко обратилась к подписчикам после трагедии в бане

Блогер Екатерина Диденко, на праздновании дня рождения которой в Москве погибли ее муж и двое друзей, на своей странице в соцсети Instagram во вторник, 3 марта, обратилась к подписчикам и попросила прекратить «писать ей гадости».
Известия 06:03
Музыка

Россию на «Евровидении» 2020 представит группа Little Big

Газета.Ru 01:02
Политика

Путин внес в Госдуму новые поправки к Конституции

Президент Владимир Путин внес в Госдуму новые поправки в законопроект об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
Интерфакс вчера в 08:24
Политика

Порошенко отказался комментировать выступление сына с рэпером Face

Известия 07:21
Шоу-бизнес

Кайли Дженнер нарастила двухметровую косу

В своем Instagram Дженнер разместила фото, на котором выглядит как настоящая героиня мультфильма «Рапунцель», ведь длина заплетенных волос превышает рост самой Кайли в 168 см. Звезда сидит на трамплине у бассейна, аккуратно разложив «косу до пят» рядом с собой.
Wday.ru вчера в 05:31
Общество

В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус

В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Газета.Ru вчера в 14:21
Общество

Госдума прописала возраст, дающий право на негосударственную пенсию

«Право на получение негосударственной пенсии по пенсионным договорам приобретают мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, если иной возраст и (или) иные основания, дающие право на получение негосударственной пенсии, не установлены пенсионными договорами», — говорится в документе.
Росбалт 06:07
Здоровье

Правительство РФ может получить право регулировать цены на лекарства

Право правительства устанавливать предельно допустимые розничные цены предлагается также предусмотреть, если в течение 30 календарных дней в субъектах РФ рост розничных цен на такие лекарства и медизделия составит от 30%.
REGNUM 07:49
Наука

Нервные клетки подружили напечатанные мышцы с организмом

Американские медики смогли ускорить интеграцию напечатанных мышц в живое тело, снабдив их при создании нервными клетками.
N+1 03:38
Биатлон

Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК

Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
REGNUM 02:40
Футбол

Роналду вылетел на Мадейру к матери, перенесшей инсульт

Mockva.ru 09:46
Футбол

«Зимбру» расформирован из-за отсутствия финансирования

Футбольный клуб «Зимбру» снялся с участия в чемпионате Молдавии и не будет выступать в других лигах.
Soccer.ru 11:10
Гаджеты

Февральское обновление Windows 10 вызвало «Синий экран смерти»

Ранее РИА LIVE24 сообщало, что обновление Windows вызвало «синий экран смерти».
Live24 05:16
Гаджеты

Игровое подразделение Xiaomi представило мощный смартфон Black Shark 3

iXBT.com 08:19
Культура

В Пушкинском музее открылась выставка искусства татуировки

Директор Пушкинского музея Мария Лошак назвала тему выставки «потрясающей», отметив, что экспозиция рассказывает о традиции татуировки как способе самопознания человека и его идентификации как личности.
Культуромания вчера в 06:14
Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» судно взяло курс на порт Суэц

Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое может поучаствовать в строительстве газопровода "Северный поток-2", направилось в египетский порт Суэц, свидетельствуют данные порталов отслеживания положения морских судов Marine Traffic и Vesselfinder.
РИА Новости 07:10
Шоу-бизнес

Диету Бабкиной и Гришаевой одобрили в НИИ Питания РАН

Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с "Говорит Москва" прокомментировала диету певицы Надежды Бабкиной и актрисы Нонны Гришаевой.
Газета.Ru вчера в 03:52
Политика

Владимир Путин заявил, что Россия не собирается ни с кем воевать

В шестом выпуске интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» президент обсудил с журналистом Андреем Ванденко о гиперзвуковом ударном комплексе, военных расходах и численности военнослужащих — Владимир Путин ответил на вопрос, с кем собирается воевать Россия.
Дождь вчера в 03:46
Армия и оружие

США объявили о намерении помочь Турции в Идлибе боеприпасами

ФАН 10:20
Политика

Порошенко назвал власть Украины коллективным Зеленским

«Наша политическая сила не участвовала в назначении этого правительства, и мы не будем принимать участие в его отставке», — заявил Порошенко и подчеркнул, что все, что сейчас происходит в стране, иначе как позором не назвать.
Телеканал 360° 09:13
Авто

Skoda рассекретила самую быструю Octavia RS iV

Первая «заряженная» Octavia с гибридной силовой установкой разгоняется до «сотни» всего за 7,3 секунды и отличается от «обычной» Octavia не только внешне, но и внутри.
Автоновости дня 03:17
Шоу-бизнес

Виктория Исакова рассказала о гибели трехмесячной дочери

Instagram Актриса кино и сериалов Виктория Исакова призналась в гибели трехмесячной дочери.
РЕН ТВ 09:26
Происшествия

Совершивший экстренную посадку в Перми самолет вылетел в Москву

ТАСС 08:23
Общество

Роскомнадзор составил протоколы в отношении BBC World News

Роскомнадзор составил протоколы в отношении BBC World News за нарушение российского законодательства, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
RT на русском 09:11
Наука

Машинное обучение поможет разобраться в распознавании лиц

Учёные из Сколтеха в сотрудничестве с коллегами из США и Японии решили разобраться, как в зрительной коре головного мозга человека обрабатывается и сохраняется информация, связанная с распознаванием лиц.
Популярная механика вчера в 10:17
Происшествия

В НАК рассказали о планировавшем массовое убийство в Казани школьнике

RT на русском 06:38
Как работают Яндекс.Новости?
Главное