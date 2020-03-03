Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruСтало известно о планах Нидерландов отправить войска в Донбасс

Власти Нидерландов планировали отправить в Донбасс войска после падения малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году. Об этом со ссылкой на представителя вооруженных сил страны сообщает издание Telegraf.
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Нидерланды намеревались направить войска в Донбасс

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Нидерланды планировали отправить войска в Донбасс

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Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК

Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
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Ольга Бузова проведет премию МУЗ-ТВ

Певица и звезда реалити-шоу Ольга Бузова стала ведущей Премии "МУЗ-ТВ 2020", сообщает "Вокруг ТВ" со ссылкой на заявление генерального директора канала Арманп Давлетьярова.
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Штаб Трампа подал в суд на WP за ложь и клевету о «заговоре» с Россией

Предвыборный штаб американского президента Дональда Трампа подал иск на газету The Washington Post за публикацию «ложных и клеветнических заявлений» о предполагаемом заговоре с Россией.
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ВОЗ сравнила уровень смертности от коронавируса и гриппа

Вторым существенным различием является то, что коронавирус вызывает более тяжелые осложнения, чем сезонный грипп, поскольку у людей еще не успел выработаться иммунитет к новому COVID-19.
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Менеджер покинул Little Big после новости об участии в Евровидении

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Убившая дочь из-за хлебных крошек омичка получила 11 лет тюрьмы

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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае на бирже ICE в Лондоне растет на 3,2%, до $53,55 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 14:22 мск.
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В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак и кошек

Координатор проекта "Единой России" "Чистая страна", председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов назвал предложение ввести налог или сбор с владельцев домашних животных "бредом и провокацией".
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Четвертьфиналы Кубка России по футболу пройдут сегодня

Сегодня Спартак и ЦСКА впервые сойдутся на четвертьфинальной стадии Кубка. Игра на открытие Арене начнется 19.30.
Эхо Москвы 16:04
Происшествия

Не менее 19 человек погибло в результате торнадо в штате Теннесси

Не менее 156 человек пострадали и еще не менее 19 погибли от торнадо в американском городе Нэшвилл, штат Теннесси.
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Игры

Опубликованы первые видео игрового процесса Half-Life: Alyx

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Учительницу школы, где дети получили ожоги глаз, уволят

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Общество

Минтранс планирует создать почти 5 тыс. региональных авиамаршрутов

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За прибавку к пенсии в 1 рубль раскритиковали главу ПФР в Госдуме

По мнению депутата от фракции «Единая Россия» Ирины Гусевой, глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин должен лично разъяснить гражданам причину, по которой прибавка к пенсии составляет 1 рубль 10 копеек вместо обещанной тысячи.
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Disney опубликовал русскоязычный трейлер «Артемиса Фаула»

Фильм будет основан на одноименной серии книг Оуэна Колфера о юном криминальном гении.
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Половина песчаных пляжей мира исчезнут к 2100 году

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Жир помогает снимать механическое напряжение с сосудов

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Политика

Путин скорректировал поправку о пенсиях в Конституцию

23 января сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева рассказала, что рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в основной закон, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
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Самолет S7 совершил экстренную посадку в Перми

Самолет авиакомпании S7 Airlines, выполнявший рейс Новосибирск-Москва совершил успешную посадку в международном аэропорту Пермь.
Глас Народа 03:17
Армия и оружие

Турция сбила учебно-боевой самолет L-39 ВВС Сирии в небе над Идлибом

Министерство обороны Турции сообщило о том, что турецкие вооруженные силы сбили в небе над Идлибом самолет сирийских ВВСL-39.
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Армия и оружие

США спишут бомбардировщики B-2 Spirit

Самолеты B-1 Lancer и B-2 снимут с вооружения, причем первые - уже совсем скоро.
Российская газета 02:17
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Стали известны имена заразившихся коронавирусом в ОАЭ россиян

Стали известны имена российских членов команды по велогонкам Gazprom-RusVelo, которые заразились коронавирусом в ОАЭ во время многодневкой "Тур ОАЭ".
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Армия и оружие

Раскрыта недостаточная способность Су-57 обнаружить F-35

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Часть помещенных в карантин в связи с коронавирусом россиян перевели из московской инфекционной больницы №1 в медицинский центр в московском районе Коммунарка.
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Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью

Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
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Армия и оружие

Украинская разведка выяснила предназначение Крыма

Разведчики пояснили, для чего Россией используется полуостров. Украинская разведка выяснила предназначение Крыма.
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«Реал» и «Барселона» объявили составы на «Эль Класико»

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Определились группы лиги D в Лиге наций

В Амстердаме прошла жеребьевка Лиги наций-2020/21 — второго розыгрыша турнира, созданного для национальных команд.
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Политика

Мишустин назначил Тимура Максимова замминистра финансов

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Тимура Максимова заместителем министра финансов.
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Бизнес не хочет платить за строительство ТЭС в ДФО

Бизнес не хочет платить за строительство ТЭС в ДФО Как выяснил "Ъ", промышленные потребители предлагают снизить доходность для проектов по модернизации ТЭС "РусГидро" на Дальнем Востоке до 9 – 10% с нынешних 12,5%.
Коммерсантъ 17:28
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