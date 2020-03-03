Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruСтало известно о планах Нидерландов отправить войска в Донбасс

Власти Нидерландов планировали отправить в Донбасс войска после падения малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году. Об этом со ссылкой на представителя вооруженных сил страны сообщает издание Telegraf.
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После крушения МН17 власти Нидерландов планировали ввести войска на Украину

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Halo: Combat Evolved стала первой игрой в серии — релиз оригинальной версии состоялся в 2001 году.
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За прибавку к пенсии в 1 рубль раскритиковали главу ПФР в Госдуме

По мнению депутата от фракции «Единая Россия» Ирины Гусевой, глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин должен лично разъяснить гражданам причину, по которой прибавка к пенсии составляет 1 рубль 10 копеек вместо обещанной тысячи.
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Ученые: Проходящая звезда может выбросить Землю из Солнечной системы

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Лавров заявил о ненужности «пустых» саммитов в «нормандском формате»

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В Амстердаме состоялась жеребьевка Лиги наций

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