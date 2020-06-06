Власти США планируют ввести экономические санкции против десятков нефтяных танкеров, которые перевозят сырье из Венесуэлы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Стало известно о планах США ввести санкции против десятков танкеров

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