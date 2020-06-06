Общество
Lenta.ruСтало известно о планах США ввести санкции против десятков танкеров
Власти США планируют ввести экономические санкции против десятков нефтяных танкеров, которые перевозят сырье из Венесуэлы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
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Игры
Авторы Don’t Starve выпускают Griftlands в ранний доступ 15 июня
Познакомиться с Griftlands можно будет как в Steam, так и в Epic Games Store с 15 июня.
Игромания.ру 11:17
Общество
Собянин анонсировал «радикальное» ослабление карантинных мер
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возможное ослабление на следующей неделе мер безопасности по COVID-19.
Газета.Ru 02:28
Авто
Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными АКПП
Американские автоэксперты опубликовали рейтинг наиболее ненадежных «автоматов» на автомобилях.
Тарантас Ньюс 10:59
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
Политика
ДНР планирует предложить «России» работать в Донбассе
Власти Донецкой Народной Республики планируют начать переговоры с банком Россия об открытии филиалов в Донбассе.
NewInform 11:28
Политика
В Раде зарегистрировали постановление об отставке главы МВД Авакова
Депутаты Верховной рады Украины зарегистрировали в парламенте постановление об увольнении главы МВД Арсена Авакова.
News.ru вчера в 10:54
Общество
В Татарстане снимут ряд ограничений по коронавирусу
Правительство Татарстана отменило обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах на открытом воздухе, а с 11 июня разрешается работа летних террас кафе, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
РИА Новости 10:34
Общество
В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета
В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru вчера в 05:05
Хоккей
Роднина отреагировала на заявление Панарина о России
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru 02:52
Общество
В Крыму назвали дату открытия курортов для туристов
Названа предварительная дата открытия курортов в Крыму. Отдыхающих могут начать принимать уже с 1 июля.
Рамблер вчера в 12:33
Общество
В Петербурге зарегистрировали еще 55 смертей пациентов с коронавирусом
"Шестого июня в Санкт-Петербурге зарегистрировано 55 новых случаев смертей от новой коронавирусной инфекции: 12 на основе заключений комиссии по анализу летальных исходов и еще 43 на основе медицинских свидетельств о смерти", - говорится в сообщении.
РИА Новости 05:46
Общество
В Тульской области из-за коронавируса скончались два человека
В Туле из-за коронавируса скончались жители Ефремова и Богородицка в возрасте 61 и 63 лет.
Центр 71 04:15
Политика
Россия рассказала о возможных провокациях НАТО на параде Победы
Россия допускает, что НАТО может предпринять провокационные действия во время парада Победы.
Lenta.ru 06:40
Политика
Помпео обвинил Китай в попытках воспользоваться протестами в США
Госсекретарь США Майк Помпео в очередной раз обвинил Китай в попытках воспользоваться протестами в США для извлечения политических выгод.
РИА Новости 10:44
Энергетика
Страны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц
Соглашение, которое страны ОПЕК+ заключили в апреле, предполагало сокращение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае и июне.
РИА Новости 10:19
Здоровье
Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли.
РИА Новости 08:34
Происшествия
Скончался один из двойняшек, которых родители морили голодом
Один из младенцев-двойняшек, которых морили голодом собственные родители, скончался в больнице, сообщает Следком по Камчатскому краю.
Вести.Ru 04:48
Общество
Генпрокуратура назвала причину разлива топлива в Норильске
Национальная служба новостей вчера в 10:25
Футбол
Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА
Коммерсантъ 05:24
Общество
Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия
Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM вчера в 07:42
Экономика
Акции авиакомпаний США выросли на десятки процентов. Что происходит
Инвесторы покупают акции авиакомпаний на фоне высоких ожиданий восстановления спроса на внутренних и внешних рейсах.
РБК вчера в 13:27
Музыка
Новый проект своего лейбла представил Максим Фадеев
Новый музыкальный проект своего лейбла представил российский продюсер Максим Фадеев.
Evo-rus.com 07:23
Общество
Власти Пекина раздадут жителям $1,7 млрд на шопинг и рестораны
Власти Пекина решили выдать жителям потребительские ваучеры на общую сумму $1,7 млрд, которые можно будет использовать на шоппинг, походы в рестораны, спорт, образование или путешествия, сообщает Bloomberg.
Ruposters.ru 05:22
Здоровье
Телеканал RT показал документальный фильм «Дагестанская трагедия»
Документальный фильм Антона Красовского «Дагестанская трагедия» о ситуации с COVID-19 в республике, снятый в рамках цикла «Эпидемия», показал телеканал RT.
Махачкалинские известия 11:28
Общество
Деонтей Уайлдер оправдал беспорядки в США
Американский боксер-тяжеловес Деонтей Уайлдер оправдал протесты и массовые беспорядки в США, отметив, что афроамериканцы «перестали молчать».
Lenta.ru 10:45
Общество
Собчак «поддержала» протесты в США песней «Убили негра»
Телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Instagram опубликовала шуточный видеоролик в поддержку американцев, вышедших на протесты после смерти Джорджа Флойда, с песней «Убили негра» группы «Запрещенные барабанщики».
Lenta.ru 10:28
Шоу-бизнес
Волочкова, Боня и Тимати оказались налоговыми должниками
Лидером оказалась главная балерина страны Анастасия Волочкова. У неё обнаружилось 12 задолженностей на сумму 347 тысяч рублей.
Paparazzi.ru вчера в 08:14