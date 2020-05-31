Политика
REGNUMСтало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию
Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию. Об этом, как передает РАИ Новости, сообщили журналисты президентского пула.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен отложить саммит G7 до сентября и пригласить на него четыре страны, включая Россию.РИА Новостивчера в 20:01
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Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Красноярском крае
Газета.Ru вчера в 23:21
Космос
Маск припомнил Рогозину слова о батуте после запуска Crew Dragon
Американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск припомнил главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину слова о батуте после запуска пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru 00:29
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская воюет с продюсером Виктором Дробышем
Настасья Самбурская длительное время была подопечной продюсера Виктора Дробыша, который помогал ей не только с карьерой музыканта, но и с жизненными трудностями.
OAnews 03:25
Происшествия
В Курской области подтверждено 64 новых случая заражения коронавирусом
Курск, 29 мая 2020, 11:31 — REGNUM В Курской области 29 мая подтверждено 64 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.
REGNUM 29 мая в 04:31
Происшествия
Два взрыва уничтожили дом под Омском. Есть пострадавшие
В поселке Береговом сгорел очередной барак. В поселке Береговом, что под Омском, произошло два взрыва в жилом деревянном доме.
БК55 00:41
Общество
Обнародована статистика российских регионов по коронавирусу
Статистику российских регионов обнародовал оперативный штаб в своем Telegram-канале в субботу, 30 мая.
Lenta.ru вчера в 03:38
Общество
В МЧС предупредили жителей Москвы о сильном ветре с грозами
Ранее 31 мая Гидрометцентр предупредил, что в последний день весны в Москве и Подмосковье будут дожди с грозами и сильным ветром.
РБК 04:18
Единоборства
Шевченко показала лицо после 45 пропущенных ударов в голову от Чукагян
Чукагян нанесла 202 удара, из которых 45 пришлись в голову.
ODDS.ru 03:02
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет начнётся 1 июня.
REGNUM 29 мая в 09:58
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Экономика
Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс 28 мая в 04:53
Кино
Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино
Evo-rus.com 29 мая в 10:05
Общество
52 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Татарстане
В Татарстане за последние сутки выявлено 52 новых случая заражения Covid-19.
Трудовая слава (Хезмәт даны) 04:18
Футбол
«Локомотив» попрощался с Семиным
Московский "Локомотив" попрощался с главным тренером команды Юрием Семиным.
Газета.Ru 02:11
Энергетика
США могут проиграть в ценовой войне на рынке СПГ
Народные новости 03:48
Общество
Якутский «шаман» признан опасным для себя и окружающих
Якутский "шаман" Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", признан опасным для себя и окружающих, сообщает ТАСС со ссылкой на юриста "Правозащиты Открытка" Алексея Прянишникова.
Газета.Ru вчера в 14:47
Политика
Экс-премьер Азаров напомнил, чем была Украина до СССР
Киев, 31 мая 2020, 06:16 — REGNUM Войдя в состав Союза Советских Социалистических Республик, Украина значительно увеличила свою территорию, «причем полностью бесплатно», напомнил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Twitter.
REGNUM вчера в 23:16
Экономика
Российские пенсионеры получат новые доплаты с 1 июня
Ряд законов, которые положительно отразятся на благосостоянии пенсионеров, начнут действовать в России с 1 июня.
Политическая Экспертиза 04:38
Общество
Песков рассказал о потере обоняния при коронавирусе
"Клубнику от курицы вы не сможете отличить", — сообщил он, отметив, что это "совершенно необычное ощущение".
Вести.Ru 03:46
Общество
В России за сутки выявили 8 952 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России число случаев коронавируса увеличилось на 8 952 – до 396 575, 41,9% новых случаев – пациенты с бессимптомным течением болезни, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Rambler News Service вчера в 03:44
Общество
Полиция задержала участников пикета у здания МВД в Москве
Ранее 29 мая за одиночный пикет у здания ГУ МВД по Москве задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина.
Ведомости 29 мая в 08:27
Общество
Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака»
Москва, 31 мая 2020, 08:36 — REGNUM Провокацией назвал продюсер Иосиф Пригожин отправку ему гуманитарной помощи в виде лапши быстрого приготовления «Доширак», передает «Пятый канал».
REGNUM 01:36
Здоровье
Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса
РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
Политика
Комиссия ООН не нашла нарушений в поставке Россией купюр для Ливии
На сайте компании отмечается, что Экспертная комиссия по вопросам Ливии при СБ ООН не нашла нарушений санкций при поставке обсуждаемого тиража.
Интерфакс вчера в 12:56
Происшествия
Тело ребенка с травмой головы обнаружили на берегу пруда в Татарстане
Прокурор Татарстана поручил проверить деятельность органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних после обнаружения в воскресенье тела ребенка в Актаныше, говорится в сообщении на сайте прокуратуры республики.
ТАСС 04:29
Общество
Бастрыкин направил следователей в Карачаево-Черкессию
Следователи центрального аппарата Следственного комитета и Главного Следственного управления по Северо-Кавказскому федеральному округу выезжают в Карачаево-Черкесскую Республику.
Российская газета 00:24
Общество
Первоклассники пойдут в школу по новым правилам
Запись в первый класс для детей, закрепленных за определенной школой, начинается не позже 1 февраля.
Политическая Экспертиза 03:42
Шоу-бизнес
Степаненко заявила, что уже простила Петросяна
Елена Степаненко рассказала, что уже простила своего бывшего мужа Евгения Петросяна, который бросил её ради молодой помощницы.
Pravda.Ru вчера в 11:05
Путешествия
В Крыму забронировали 70% мини-отелей и пансионатов
В Крыму забронированы на лето уже около 70% номеров в мини-отелях и пансионатах. Глубина бронирования — до сентября.
BFM.ru 02:56