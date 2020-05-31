Политика

REGNUMREGNUMСтало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию

Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию. Об этом, как передает РАИ Новости, сообщили журналисты президентского пула.
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с чего всё началось

Трамп заявил, что отложит G7 до сентября и пригласит на него Россию

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен отложить саммит G7 до сентября и пригласить на него четыре страны, включая Россию.
РИА Новостивчера в 20:01

Подробнее о событии

СМИ сообщили о причине желания Трампа пригласить Путина на саммит G7

Газета.Ru04:03

Пушков прокомментировал планы Трампа пригласить Россию на саммит G7

РИА Новости04:03

Трамп перенес саммит Группы семи на сентябрь

ТАССвчера в 20:55

Главные новости к утру 31 мая

Коммерсантъ00:08

Трамп заявил о планах перенести саммит G7 и пригласить на него Россию

РБКвчера в 21:07

«Формат устарел»: зачем Трамп захотел Россию и Индию в G7

Московский Комсомолец02:56

Трамп захотел пригласить Россию на саммит G7

Интерфаксвчера в 20:30
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Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Красноярском крае

Газета.Ru вчера в 23:21
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Космос

Маск припомнил Рогозину слова о батуте после запуска Crew Dragon

Американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск припомнил главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину слова о батуте после запуска пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru 00:29
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Шоу-бизнес

Настасья Самбурская воюет с продюсером Виктором Дробышем

Настасья Самбурская длительное время была подопечной продюсера Виктора Дробыша, который помогал ей не только с карьерой музыканта, но и с жизненными трудностями.
OAnews 03:25
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Происшествия

В Курской области подтверждено 64 новых случая заражения коронавирусом

Курск, 29 мая 2020, 11:31 — REGNUM В Курской области 29 мая подтверждено 64 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.
REGNUM 29 мая в 04:31
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Происшествия

Два взрыва уничтожили дом под Омском. Есть пострадавшие

В поселке Береговом сгорел очередной барак. В поселке Береговом, что под Омском, произошло два взрыва в жилом деревянном доме.
БК55 00:41
4
Общество

Обнародована статистика российских регионов по коронавирусу

Статистику российских регионов обнародовал оперативный штаб в своем Telegram-канале в субботу, 30 мая.
Lenta.ru вчера в 03:38
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Общество

В МЧС предупредили жителей Москвы о сильном ветре с грозами

Ранее 31 мая Гидрометцентр предупредил, что в последний день весны в Москве и Подмосковье будут дожди с грозами и сильным ветром.
РБК 04:18
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Единоборства

Шевченко показала лицо после 45 пропущенных ударов в голову от Чукагян

Чукагян нанесла 202 удара, из которых 45 пришлись в голову.
ODDS.ru 03:02
Общество

Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня

Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет начнётся 1 июня.
REGNUM 29 мая в 09:58
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Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
8,6K
Экономика

Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс 28 мая в 04:53
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Кино

Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино

Evo-rus.com 29 мая в 10:05
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Общество

52 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Татарстане

В Татарстане за последние сутки выявлено 52 новых случая заражения Covid-19.
Трудовая слава (Хезмәт даны) 04:18
4
Происшествия

СК предъявил окончательное обвинение совладельцу «Зимней вишни»

РБК вчера в 03:03
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Футбол

«Локомотив» попрощался с Семиным

Московский "Локомотив" попрощался с главным тренером команды Юрием Семиным.
Газета.Ru 02:11
Энергетика

США могут проиграть в ценовой войне на рынке СПГ

Народные новости 03:48
Общество

Якутский «шаман» признан опасным для себя и окружающих

Якутский "шаман" Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", признан опасным для себя и окружающих, сообщает ТАСС со ссылкой на юриста "Правозащиты Открытка" Алексея Прянишникова.
Газета.Ru вчера в 14:47
1K
Политика

Экс-премьер Азаров напомнил, чем была Украина до СССР

Киев, 31 мая 2020, 06:16 — REGNUM Войдя в состав Союза Советских Социалистических Республик, Украина значительно увеличила свою территорию, «причем полностью бесплатно», напомнил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Twitter.
REGNUM вчера в 23:16
41
Экономика

Российские пенсионеры получат новые доплаты с 1 июня

Ряд законов, которые положительно отразятся на благосостоянии пенсионеров, начнут действовать в России с 1 июня.
Политическая Экспертиза 04:38
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Общество

Песков рассказал о потере обоняния при коронавирусе

"Клубнику от курицы вы не сможете отличить", — сообщил он, отметив, что это "совершенно необычное ощущение".
Вести.Ru 03:46
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Общество

В России за сутки выявили 8 952 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России число случаев коронавируса увеличилось на 8 952 – до 396 575, 41,9% новых случаев – пациенты с бессимптомным течением болезни, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Rambler News Service вчера в 03:44
39
Общество

Полиция задержала участников пикета у здания МВД в Москве

Ранее 29 мая за одиночный пикет у здания ГУ МВД по Москве задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина.
Ведомости 29 мая в 08:27
1,1K
Общество

Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака»

Москва, 31 мая 2020, 08:36 — REGNUM Провокацией назвал продюсер Иосиф Пригожин отправку ему гуманитарной помощи в виде лапши быстрого приготовления «Доширак», передает «Пятый канал».
REGNUM 01:36
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Здоровье

Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса

РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
1,4K
Политика

Комиссия ООН не нашла нарушений в поставке Россией купюр для Ливии

На сайте компании отмечается, что Экспертная комиссия по вопросам Ливии при СБ ООН не нашла нарушений санкций при поставке обсуждаемого тиража.
Интерфакс вчера в 12:56
5
Происшествия

Тело ребенка с травмой головы обнаружили на берегу пруда в Татарстане

Прокурор Татарстана поручил проверить деятельность органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних после обнаружения в воскресенье тела ребенка в Актаныше, говорится в сообщении на сайте прокуратуры республики.
ТАСС 04:29
1
Общество

Бастрыкин направил следователей в Карачаево-Черкессию

Следователи центрального аппарата Следственного комитета и Главного Следственного управления по Северо-Кавказскому федеральному округу выезжают в Карачаево-Черкесскую Республику.
Российская газета 00:24
Общество

Первоклассники пойдут в школу по новым правилам

Запись в первый класс для детей, закрепленных за определенной школой, начинается не позже 1 февраля.
Политическая Экспертиза 03:42
26
Шоу-бизнес

Степаненко заявила, что уже простила Петросяна

Елена Степаненко рассказала, что уже простила своего бывшего мужа Евгения Петросяна, который бросил её ради молодой помощницы.
Pravda.Ru вчера в 11:05
21
Путешествия

В Крыму забронировали 70% мини-отелей и пансионатов

В Крыму забронированы на лето уже около 70% номеров в мини-отелях и пансионатах. Глубина бронирования — до сентября.
BFM.ru 02:56
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