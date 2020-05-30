Политика
REGNUMСтало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию
Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию. Об этом, как передает РАИ Новости, сообщили журналисты президентского пула.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп сообщил, что решил отложить проведение саммита G7 с июня по меньшей мере до сентября и планирует пригласить на него Россию, передает телеканал CNN.РБКвчера в 21:07
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«Шахтёр» обыграл «Динамо» в матче чемпионата Украины
В рамках чемпионата Украины по футболу донецкий «Шахтёр» одержал победу над киевским «Динамо».
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Роскосмос запланировал в 2020 году испытание двух новых ракет
Испытания двух новых ракет запланированы Роскосмосом в этом году.
МИР 24 05:30
Политика
Рогозин назвал своё высказывание про «батут» предупреждением
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что его высказывание 2014 года о том, что в случае введения санкций в отношении российской ракетно-космической отрасли США будут летать в космос с помощью батутов было не шуткой, а предупреждением.
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Украинский телеведущий пожелал смерти жителям Крыма и Донбасса
Телеведущий и писатель из Львова Остап Дроздов в эфире своего YouTube-канала пожелал смерти жителям Крыма и Донбасса.
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Общество
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Режим ограничений, который был введен в связи с распространением коронавируса COVID-19, в России одномоментно снят не будет.
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Общество
Поющий «Траву у дома» Илон Маск взорвал Сеть
В Интернете после успешного запуска корабля Crew Dragon стало усиленно набирать просмотры ранее выложенное видео, на котором создатель компании SpaceX Илон Маск поет известный космический хит советской группы "Земляне" - "Трава у дома".
Московский Комсомолец 08:13
Общество
В Париже открыли площадь перед собором Нотр-Дам
Площадь перед собором Парижской богоматери (Нотр-Дам-де-Пари), который закрыли после пожара более года назад, открыли для посещений с воскресенья, 31 мая.
РБК 10:58
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Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
Происшествия
В трех городах США ввели комендантский час из-за протестов
ТАСС вчера в 18:01
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Apple повысила цены на дополнительную оперативную память для MacBook Pro 13
Американская компания переписала стоимость дополнительной оперативной памяти для своей модели MacBook Pro 13.
Газета DAILY 12:06
Игры
The Last of Us Part II займет почти 80 гигабайт на жестком диске PS4
Продолжение культовой игры от Naughty Dog займет 78,3 ГБ на жестком диске консоли, согласно сообщению, опубликованному на сайте Reddit .
SM News вчера в 13:19
Единоборства
Бернс победил Вудли на UFC on ESPN 9
Бразилец Гилберт Бернс в главном бою вечера на турнире UFC on ESPN 9 в Лас-Вегасе (США) единогласным решением судей победил американца Тайрона Вудли — 50-45, 50-44, 50-46.
Спорт-Экспресс вчера в 23:52
Политика
Путин объявил нерабочим днем 24 июня
Согласно указу президента, 24 июня объявлено в 2020 году нерабочим днем с сохранением зарплаты.
Сусанин вчера в 02:44
Политика
Рогозин назвал Ельцина националистом и предателем
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, дискутируя в Twitter о роли советских правителей, назвал первого президента России Бориса Ельцина предателем.
Lenta.ru 02:40
Экономика
Что изменится в жизни россиян с 1 июня
Детские выплаты С 1 июня в России начнут выплачивать так называемые "коронавирусные" выплаты на детей.
Известия вчера в 17:02
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Происшествия
Губернатор Миннесоты принёс извинения пострадавшим журналистам
Губернатор Миннесоты Тим Уолз принёс извинения журналистам, которые были задержаны и на которых нападали полицейские в ночь на воскресенье, 31 мая.
RT на русском 11:26
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Алферова призналась, что страдала в браке с Абдуловым
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Слово и Дело 10:03
Происшествия
В Ленобласти столкнулись восемь автомобилей
В числе восьми автомобилей, которые стали участниками ДТП, были два грузовика-лесовоза и шесть легковых автомобилей.
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Жуткое ДТП в Почепском районе произошло
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В ДТП под Красноярском погибли трое
REGNUM вчера в 23:51
Политика
В Госдуме заподозрили ракету Илона Маска в российском происхождении
Говорит Москва 02:48
Авто
Volkswagen представил купеобразный кроссовер Nivus
Компания Volkswagen представила новый купеобразный кроссовер Volkswagen Nivus.
Автоновости дня 28 мая в 11:36
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Трамп анонсировал появление у США «величайших вооружений» в истории
У США вскоре появятся "величайшие вооружения" в истории.
ТАСС вчера в 18:56
Кино
Кто станет лауреатом премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения
Москва, 31 мая 2020, 12:24 — REGNUM Сразу в двадцати двух номинациях будут 31 мая объявлены победители премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ).
REGNUM 05:24
Политика
В Крыму ответили на высказывание Меркель о статусе полуострова
"К сожалению, канцлер Ангела Меркель на протяжении шести лет в вопросе статуса Крыма руководствуется интересами США и сознательно не видит очевидного, отказываясь признать волеизъявление крымчан, прошедшее в строгом соблюдении международного права", - передает слова Гемпеля ФАН.
Газета.Ru вчера в 11:09
Армия и оружие
В Таджикистане на 201-й базе РФ создали новый образец бронетехники
В Таджикистане на 201-й базе РФ создали новый бронеавтомобиль.
Дни24 вчера в 01:30