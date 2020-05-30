с чего всё началось

Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию. Об этом, как передает РАИ Новости, сообщили журналисты президентского пула.

Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию

Футбол «Шахтёр» обыграл «Динамо» в матче чемпионата Украины В рамках чемпионата Украины по футболу донецкий «Шахтёр» одержал победу над киевским «Динамо».

Политика Рогозин назвал своё высказывание про «батут» предупреждением Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что его высказывание 2014 года о том, что в случае введения санкций в отношении российской ракетно-космической отрасли США будут летать в космос с помощью батутов было не шуткой, а предупреждением. 5,8K

Политика Украинский телеведущий пожелал смерти жителям Крыма и Донбасса Телеведущий и писатель из Львова Остап Дроздов в эфире своего YouTube-канала пожелал смерти жителям Крыма и Донбасса. 361

Общество Глава Роспотребнадзора исключила одномоментное снятие ограничений Режим ограничений, который был введен в связи с распространением коронавируса COVID-19, в России одномоментно снят не будет. 37

Общество Поющий «Траву у дома» Илон Маск взорвал Сеть В Интернете после успешного запуска корабля Crew Dragon стало усиленно набирать просмотры ранее выложенное видео, на котором создатель компании SpaceX Илон Маск поет известный космический хит советской группы "Земляне" - "Трава у дома". 14

Общество В Париже открыли площадь перед собором Нотр-Дам Площадь перед собором Парижской богоматери (Нотр-Дам-де-Пари), который закрыли после пожара более года назад, открыли для посещений с воскресенья, 31 мая.

Гаджеты Apple повысила цены на дополнительную оперативную память для MacBook Pro 13 Американская компания переписала стоимость дополнительной оперативной памяти для своей модели MacBook Pro 13.

Единоборства Бернс победил Вудли на UFC on ESPN 9 Бразилец Гилберт Бернс в главном бою вечера на турнире UFC on ESPN 9 в Лас-Вегасе (США) единогласным решением судей победил американца Тайрона Вудли — 50-45, 50-44, 50-46.

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Политика Рогозин назвал Ельцина националистом и предателем Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, дискутируя в Twitter о роли советских правителей, назвал первого президента России Бориса Ельцина предателем. 328

Общество В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. 9,1K

Происшествия Губернатор Миннесоты принёс извинения пострадавшим журналистам Губернатор Миннесоты Тим Уолз принёс извинения журналистам, которые были задержаны и на которых нападали полицейские в ночь на воскресенье, 31 мая.

Происшествия В Ленобласти столкнулись восемь автомобилей В числе восьми автомобилей, которые стали участниками ДТП, были два грузовика-лесовоза и шесть легковых автомобилей.

Кино Кто станет лауреатом премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения Москва, 31 мая 2020, 12:24 — REGNUM Сразу в двадцати двух номинациях будут 31 мая объявлены победители премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ).