Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Известия
Известия

Стало известно о планах доставить Навального на лечение в Германию

Немецкая организация Cinema for Peace Foundation направит за блогером Алексеем Навальным, госпитализированным в Омске, самолет, чтобы доставить его на лечение в Германию. Об этом сообщает Reuters в четверг, 20 августа. В Берлине его примет клиника Charite.В источнике
С чего всё началось
Кинопродюсер и правозащитник Джейк Бизилдж, основатель Cinema for Peace Foundation, сообщил
 немецкому изданию Bild, что находится в контакте с властями и надеется, что в ближайшее время удастся получить разрешение на транспортировку политика в Германию.
РБКвчера в 15:43
Подробнее о событии
ТАСС

В Германии заявили о готовности отправить самолет за Навальным уже ночью

ТАСС18:41
Интерфакс

В Германии сообщили о готовящемся вылете в Омск самолета за Навальным

Интерфаксвчера в 16:51
Комсомольская правда

Алексея Навального планируют вывезти на лечение в Германию

Комсомольская правдавчера в 13:03
Московский Комсомолец

СМИ: ночью за Навальным из Германии может вылететь самолет

Московский Комсомолец17:02
Life.ru

Навального хотят вывезти на лечение в Германию. Российские медики предупреждают: это опасно

Life.ruвчера в 13:22
РБК

Немецкий правозащитник заявил о готовности отправить за Навальным самолет

РБКвчера в 15:43
РЕН ТВ

Навального планируют вывезти на лечение в Германию, - Bild

РЕН ТВвчера в 12:48

Ксения Собчак заработала за год 186 млн рублей

Доход господина Богомолова составил 19 млн руб. В собственности у Собчак — три земельных участка (общая площадь — 3,1 тыс. кв. м), дом (482 кв. м), три квартиры (74,4 и 353,7 кв. м в Москве и 1/3 квартиры в 245,7 кв. м в Санкт-Петербурге).
Коммерсантъ18:47
1

Лавров призвал Киев перестать искать отговорки по Минским соглашениям

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Труд» призвал Украину соблюдать свои обязательства и выполнить требования о предоставлении особого статуса Донбассу в рамках Минских соглашений.
RT на русском17:55
3

Skoda показала «хрустальную» оптику электрического кроссовера Enyaq

Для одной из самых важных и значимых моделей Skoda обещают полностью светодиодную матричную оптику со сложной конфигурацией, частью которой станут два пятиугольника, подчеркнутые снизу изогнутой линией дневных ходовых огней.
Автоновости днявчера в 01:56
3

Смысл рисунка Леонардо да Винчи раскрыли спустя 500 лет

Чтобы разобраться в картине и понять сам рисунок, вышеуказанным ученым пришлось провести много серьезных исследований, в ходе которых они изучили более 25 000 снимков сердечной мышцы, которые делали с помощью оборудования для МРТ.
ToDay News Ufaвчера в 16:37
7

Макрон выступил против повторения украинского сценария в Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что в Евросоюзе не хотели бы повторения украинского сценария событий в Белоруссии.
RT на русскомвчера в 13:26
189

Конец «мировой фабрики»: компании выводят свои производства из Китая

Первыми по мировой фабрике товаров ударили торговые войны в 2018-2019 годах между Китаем и США, и США с ЕС, а пандемия ускорила уход глобальных компаний из Китая и разрушение глобальных цепочек поставок китайских комплектующих.
Вести.Ruвчера в 04:20
30

Два медучреждения Новосибирска больше не примут больных коронавирусом

В Новосибирске к обычному режиму работы возвращаются кардиодиспансер и госпиталь для ветеранов войн № 2. До последнего времени эти медучреждения были задействованы в системе оказания помощи больным коронавирусом.
Сиб.фмвчера в 04:03
3