Стало известно о планах доставить Навального на лечение в Германию

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Немецкая организация Cinema for Peace Foundation направит за блогером Алексеем Навальным, госпитализированным в Омске, самолет, чтобы доставить его на лечение в Германию. Об этом сообщает Reuters в четверг, 20 августа. В Берлине его примет клиника Charite.