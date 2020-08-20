Стало известно о планах доставить Навального на лечение в Германию
Немецкая организация Cinema for Peace Foundation направит за блогером Алексеем Навальным, госпитализированным в Омске, самолет, чтобы доставить его на лечение в Германию. Об этом сообщает Reuters в четверг, 20 августа. В Берлине его примет клиника Charite.В источнике
С чего всё началось
Кинопродюсер и правозащитник Джейк Бизилдж, основатель Cinema for Peace Foundation, сообщил
немецкому изданию Bild, что находится в контакте с властями и надеется, что в ближайшее время удастся получить разрешение на транспортировку политика в Германию.
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