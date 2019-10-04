Политика
Lenta.ruСтало известно о плане Киева по полной блокаде Донбасса
Украинское руководство рассматривает возможность полной блокады самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на случай срыва переговоров по мирному урегулированию конфликта на востоке страны. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
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с чего всё началось
Противники плана урегулирования в Донбассе переходят в наступление В разных городах Украины не прекращаются протесты.Коммерсантъвчера в 12:09
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Технологии
В России за год вдвое выросло число пострадавших от программ слежения
«По статистике, с января по август 2018 года со сталкерскими программами столкнулось чуть более 4,5 тысячи юзеров, а в 2019-м этот показатель составил почти 10 тысяч», — цитирует пресс-службу компании «Интерфакс».
БИЗНЕС Online 09:36
Политика
Порошенко нанял себе российского адвоката
Российский адвокат Илья Новиков присоединяется к защите экс-президента Украины и лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.
Life.ru 05:45
Общество
Поставки импортной вакцины от гриппа в РФ задерживаются
Поставки в Россию импортной вакцины от гриппа ожидаются в следующем месяце, пишет газета «Коммерсантъ».
REGNUM 18:54
Армия и оружие
В Польше обвинили США в выдумывании угроз от России
Соединенные Штаты придумали военную угрозу, которая якобы исходит со стороны России, пишет польский журналист Петр Панащук на портале Salon24.
Газета.Ru 18:56
Политика
Новак рассказал о цене на транзит газа через Украину
Министр энергетики России Александр Новак озвучил критерии определения цены транзита газа через Украину.
РИА Новости 22:42
Культура
Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая
Известный блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма, сообщает ТАСС.
Слово и Дело 02 октября в 16:09
Экономика
Стоимость выброшенных россиянами продуктов оценили в 1,6 трлн рублей
Выброшенной еды хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года — больше, чем россиян, живущих за чертой бедности.
BFM.ru 06:51
Интернет
Facebook выпустил мессенджер для пользователей Instagram
Приложении оснащено функцией информирования собеседников о том, где находится пользователь.
RuNews24.ru вчера в 16:45
Происшествия
Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК
Осужденных исправительной колонии №9 города Соликамска Пермского края, которые в сентябре избили и изнасиловали сокамерника, на время следствия перевели в другое исправительное учреждение.
ТАСС 03:25
Политика
МИД Грузии выступил за скорейшее возобновление авиасообщения с Россией
Грузия желает, чтобы прямые рейсы в Россию возобновились как можно скорее, заявил глава МИД страны Давид Залкалиани.
РИА Новости 21:27
Наука
«Все формулы мира. Как математика объясняет законы природы»
История с возбужденным уровнем ядра углерода считается примером успешного применения антропного принципа: исходя из факта нашего существования удалось предсказать реальные свойства физических объектов.
N+1 02 октября в 08:37
Политика
Грета Тунберг изменила свой профиль в Twitter после слов Путина о ней
News.ru вчера в 19:59
Политика
Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»
Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru 02:47
Происшествия
Двухмесячная пассажирка рейса Грозный-Москва умерла в Волгограде
Rambler News Service 01:59
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета 10:22
Волейбол
Мужская сборная России по волейболу на Кубке мира уступила Австралии
Казанские ведомости 03:48
Происшествия
Сына вице-президента МТС арестовали после погони
Известия вчера в 12:17
Хоккей
«Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Северсталью»
В следующем матче Салават Юлаев дома сыграет против Металлурга, а Северсталь на выезде встретится с Барысом.
Советский спорт 12:27
Космос
NASA опубликовало звучание Марса
Американское космическое агентство NASA обнародовало недоступные человеческому уху звуки, которые записал на Марсе посадочный модуль InSight, снабженный сверхчувствительным сейсмометром SEIS, сообщил сайт «Царьград».
Телеканал 360° 02 октября в 14:13
Происшествия
Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Lenta.ru 02 октября в 22:19
Наука
Уникальный алмаз-матрешку нашли в Якутии
Уникальный алмаз, возрастом 800 миллионов лет, добыли в Якутии сотрудники компании «Алроса».
Вести ПК в Воронеже 11:21
Космос
Назван простой способ колонизации Марса
Газета Кемерова 01 октября в 18:23
Шоу-бизнес
У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
После скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
Live24 02:09
Происшествия
В Красноярске учитель обратилась в полицию из-за злой шутки школьников
В Красноярске учительница обратилась с заявлением в полицию из-за злой шутки школьников.
Известия 01:10
Политика
В Кремле рассказали о планах обмена заключенными с Украиной
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал вопрос журналистов о планах РФ по обмену заключенными с Украиной.
ПолитРоссия 05:49
Наука
Ученые нашли замену зубным имплантам
Gazeta.SPb 01:04
Политика
Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
RT на русском 17:15