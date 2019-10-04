Противники плана урегулирования в Донбассе переходят в наступление В разных городах Украины не прекращаются протесты.

с чего всё началось

Украинское руководство рассматривает возможность полной блокады самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на случай срыва переговоров по мирному урегулированию конфликта на востоке страны. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Стало известно о плане Киева по полной блокаде Донбасса

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