Политика

Lenta.ruLenta.ruСтало известно о плане Киева по полной блокаде Донбасса

Украинское руководство рассматривает возможность полной блокады самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на случай срыва переговоров по мирному урегулированию конфликта на востоке страны. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
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с чего всё началось

Противники плана урегулирования в Донбассе переходят в наступление

Противники плана урегулирования в Донбассе переходят в наступление В разных городах Украины не прекращаются протесты.
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СМИ рассказали о плане Киева по полной блокаде Донбасса

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Росбалтвчера в 06:34

СМИ: Донбасс ждет блокада в случае провала мирного соглашения

Телеканал 360°вчера в 07:27

Стало известно о плане Киева по полной блокаде Донбасса

Lenta.ruвчера в 05:41
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 01:57, Ашберн
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Доходы среднего класса в России падают

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МИД Грузии выступил за скорейшее возобновление авиасообщения с Россией

1 октября премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявлял, что Тбилиси выступает за нормализацию отношений с Россией и возобновление авиасообщения.
Lenta.ru 01:39
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Встреча с агрессивной собакой может закончиться трагедией, если не попытаться остановить животное. Сделать это можно несколькими способами.
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Программа «60 минут» получила премию ТЭФИ

Программа "60 минут" телеканала "Россия 1" получила премию ТЭФИ в номинации "Общественно-политическое ток-шоу прайм-тайма", лучшим ведущим признали Дмитрия Куликова, передает корреспондент РИА Новости.
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Бывшему депутату Верховной рады Украины сообщили о подозрении — ГБР

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении бывшему депутату Верховной рады Украины, заявили 4 октября в пресс-службе ГБР.
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В Иркутской области катер с пятью пассажирами врезался в берег

В районе Чертугеевского залива Иркутского водохранилища катер с пятью пассажирами врезался в берег.
RT на русском 00:44
Экономика

Индекс PMI производственного сектора Китая вырос в сентябре до 49,8

Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе Китая укрепился до 49,8 в сентябре 2019 года, что значительно выше 49,5 в августе того же года, сообщили в Национальном бюро статистики КНР.
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Во время свой пресс-конференции 24 сентября губернатор сообщил, что до конца недели внесет в облдуму законопроект об возврате транспортного налога к прежним ставкам.
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Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским

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Пользователи Origin могут получить бесплатный месяц подписки Basic.
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Лук и стрелы: как передовые технологии позволили чернокожим захватить Европу

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Naked Science вчера в 03:52
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Tesla установила новый рекорд продаж

Компания Tesla в третьем квартале 2019 года поставила 97 000 электромобилей (это на 1,9% выше показателя второго квартала).
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Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана

Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
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Выплата пенсионерам от 5 до 15 тысяч единовременно: дано разъяснение

Отмечается, что выплата полагается гражданам от Пенсионного фонда РФ. Единовременно пенсионеры могут получить от 5 до 15 тысяч рублей.
Primpress.ru вчера в 05:10
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3 октября 20-метровый астероид опасно приблизится к Земле

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48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк погасила все долги, имеющиеся у неё перед банком и государством, которые числились за артисткой с 2012-го года, сообщает РИА ФАН.
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В Саратовской области уволен с должности главный врач Дергачевской районной больницы за то, что его пациенты добирались на гемодиализ в микроавтобусе с овощами.
Газета.Ru 01:20
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У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица

После скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
Live24 вчера в 02:09
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Малышева объяснилась за свои слова о повышении пенсионного возраста

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Mitsubishi покажет в Токио высокий родстер с газотурбинным мотором

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«Роскосмос» не планирует третий полет «Союза МС» в 2020 году

"Роскосмос" не планирует третий запуск пилотируемого корабля "Союз МС" в 2020 году, заявил исполнительный директор корпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев.
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В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск

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