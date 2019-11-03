Политика

Lenta.ruLenta.ruСтало известно о побеге Бабченко с Украины

Российский журналист Аркадий Бабченко уехал из Украины. Об этом сообщил журналист Евгений Киселев в своей авторской программе «Кисельные берега», опубликованной на YouTube.
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Журналист Евгений Киселев заявил о побеге Бабченко с Украины

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Журналист Евгений Киселев заявил о побеге Бабченко с Украины

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Киселев рассказал о побеге Бабченко с Украины

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Евгений Киселёв: Бабченко покинул Украину

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Стало известно о побеге Бабченко с Украины

Lenta.ruвчера в 16:35

Скандально известный журналист Бабченко сбежал из Украины

URA.Ruвчера в 23:39
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США удалось заглушить радары российских С-400.
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Изучив машины 2005—2014 годов выпуска, эксперты портала NJCar.ru составили ТОП-5 самых быстро ржавеющих иномарок на вторичном рынке России.
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Певица Валерия показала своё фото без макияжа после бессонной ночи

Певица Валерия опубликовала на странице в "Инстаграме" фото после бессонной ночи.
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Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
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СК начал проверку после аварийной посадки SSJ-100 в Тюмени

Следователи начали доследственную проверку после экстренной посадки в Тюмени самолета с отказавшим двигателем, передает "Интерфакс".
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Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского

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Президент США Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания в Белом доме, пишет Washington Post со ссылкой на действующих и бывших сотрудников администрации американского лидера.
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Кристина Асмус потребует компенсацию за ее фото на надгробной плите

Кристина Асмус решила не оставлять безнаказанным такой поступок ритуальной фирмы и намерена требовать компенсацию за размещение ее портрета на надгробном камне в рекламных целях.
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Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым уже в этом году. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.
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