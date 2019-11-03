Политика
Lenta.ruСтало известно о побеге Бабченко с Украины
Российский журналист Аркадий Бабченко уехал из Украины. Об этом сообщил журналист Евгений Киселев в своей авторской программе «Кисельные берега», опубликованной на YouTube.
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Бастрыкин проконтролирует дело об убийстве главы центра «Э» Ингушетии
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин проконтролирует расследование убийства начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата в Москве 2 ноября.
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США удалось заглушить радары российских С-400
США удалось заглушить радары российских С-400.
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Пожар произошел на складе в подмосковном Жуковском
Склад загорелся в городском округе Жуковский в Московской области. Площадь пожара составила 3,5 тысячи квадратных метров.
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Изучив машины 2005—2014 годов выпуска, эксперты портала NJCar.ru составили ТОП-5 самых быстро ржавеющих иномарок на вторичном рынке России.
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Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев
Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв — в частности, цифровые отпечатки голоса.
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Задержанного в США Билалова отпустили под залог
Задержанного в США экс-главу компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмеда Билалова отпустили под залог.
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Норвежский политик заявила о важности снятия санкций с России
Во время празднования 75-летнего юбилея освобождения Восточного Финнмарка в Норвегии прошла двухдневная конференция с Россией, в ходе которой политик заявила о важности снятия санкций с Москвы.
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Захарова осудила осквернение мемориала маршалу Жукову в Одессе
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала осквернение мемориала маршалу Советского Союза Георгию Жукову в Одессе.
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Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года
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Blizzard представила Overwatch 2
В игре появился новый персонаж. Кроме того, в видео показали режим PvP и реиграбельный кооператив с прогрессией.
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СК начал проверку после аварийной посадки SSJ-100 в Тюмени
Следователи начали доследственную проверку после экстренной посадки в Тюмени самолета с отказавшим двигателем, передает "Интерфакс".
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Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
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Девочка выжила в двух ДТП в Кирове в один день
Шестилетняя девочка в Кирове выжила в двух авариях за один день: при столкновении автомобиля её семьи на трассе с КамАЗом погибли её родители, а позднее при госпитализации перевернулась «скорая» с ребёнком.
Шоу-бизнес
Леонардо Ди Каприо встретился с Гретой Тунберг
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Bloomberg узнал о разрешении наследного принца на IPO Saudi Aramco
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Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей
Обвиняемый во взяточничестве полковник ФСБ Кирилл Черкалин частично признал исковые требования.
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Пугачева заявила, что уходит со сцены
Певица Алла Пугачева решила, что больше не будет выступать на сцене в ближайшие 10 лет — до 80-летнего юбилея.
Политика
КПРФ просит Путина не увольнять иркутского губернатора
Депутаты Госдумы от фракции КПРФ призвали президента России Владимира Путина не отправлять в отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченк.
Политика
WP рассказал о ненависти Трампа к Украине с первых дней президентства
Президент США Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания в Белом доме, пишет Washington Post со ссылкой на действующих и бывших сотрудников администрации американского лидера.
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Масвидаль победил Диаса и завоевал пояс самого опасного парня в UFC
Хорхе Масвидаль одолел Нейта Диаса на турнире UFC 244 и стал обладателем пояса The Baddest Motherfucker (BMF) — "главного гангстера" организации.
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Кристина Асмус потребует компенсацию за ее фото на надгробной плите
Кристина Асмус решила не оставлять безнаказанным такой поступок ритуальной фирмы и намерена требовать компенсацию за размещение ее портрета на надгробном камне в рекламных целях.
Транспорт
Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым уже в 2019 году
Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым уже в этом году. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.
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В Иркутске пьяный водитель врезался в памятник Александру III
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Автомобили россиян смогут самостоятельно парковаться и вызывать помощь
Российские водители смогут устанавливать в автомобили систему, контролирующую их состояние здоровья.
Фигурное катание
Косторная победила на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая
Ранее сообщалось, что Пападакис и Сизерон победили в танцах на льду на этапе Гран-при во Франции.
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Meizu вернулась в Россию с тремя смартфонами
Благодаря сотрудничеству на российском рынке появятся смартфоны Meizu 16Xs, Meizu M10 и Meizu Note 9. Флагманская модель Meizu 16Xs оснащена 6,2-дюймовым AMOLED-экраном, процессором Snapdragon 675, тройной камерой с датчиками на 48, 8 и 5 Мп.