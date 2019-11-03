Российский журналист Аркадий Бабченко уехал из Украины. Об этом сообщил журналист Евгений Киселев в своей авторской программе «Кисельные берега», опубликованной на YouTube.

Стало известно о побеге Бабченко с Украины

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