Происшествия
Lenta.ruСтало известно о попытке суицида Ефремова
Стало известно о попытке суицида актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Отмечается, что накануне родственники заметили на шее артиста багровую борозду, которая является характерным признаком при повешении.
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с чего всё началось
По данным Телеграм-канала Mash, дело в том, что родные Михаила Ефремова заметили на шее артиста глубокую багровую борозду, которая может свидетельствовать об асфиксии.Live2410:35
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«След на шее остался от ремня безопасности»: полиция опровергла «суицид» Михаила Ефремова
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