Происшествия

Lenta.ruLenta.ruСтало известно о попытке суицида Ефремова

Стало известно о попытке суицида актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Отмечается, что накануне родственники заметили на шее артиста багровую борозду, которая является характерным признаком при повешении.
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с чего всё началось
По данным
 Телеграм-канала Mash, дело в том, что родные Михаила Ефремова заметили на шее артиста глубокую багровую борозду, которая может свидетельствовать об асфиксии.
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