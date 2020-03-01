Политика
Lenta.ruСтало известно о появившемся при Мишустине новом правиле для министров
С приходом Михаила Мишустина в российское правительство на пост премьера в кабинете министров появилось новое правило. Теперь рабочие совещания в нем начинаются в 9 утра. Об этом стало известно Bloomberg.
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с чего всё началось
После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.РИА Новости08:46
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