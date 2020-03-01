Политика

Lenta.ruLenta.ruСтало известно о появившемся при Мишустине новом правиле для министров

С приходом Михаила Мишустина в российское правительство на пост премьера в кабинете министров появилось новое правило. Теперь рабочие совещания в нем начинаются в 9 утра. Об этом стало известно Bloomberg.
Читать в источнике
Комментировать380
с чего всё началось
После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg
 со ссылкой на осведомленные источники.
РИА Новости08:46

Подробнее о событии

Bloomberg рассказал о новом распорядке работы правительства Мишустина

Коммерсантъ10:20

Bloomberg рассказал о встречах Мишустина с коллегами по выходным и совещаниях в 9 утра

Forbes03:26

Bloomberg сообщил о новых правилах Мишустина для министров

Газета.Ru08:46

Bloomberg: Мишустин придумал новые правила для российских министров

URA.Ru08:27

Стало известно о появившемся при Мишустине новом правиле для министров

Lenta.ru06:36

Bloomberg сообщил о «переделывании под себя» Мишустиным госаппарата

РБК06:09

Bloomberg рассказало о новом правиле Мишустина для министров

РИА Новости08:46
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 10:44, Ашберн
Армия и оружие

Турецкие военные сбили два сирийских самолета

РИА Новости 07:12
Происшествия

Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
ТАСС вчера в 08:00
Происшествия

В действиях журналистов Sputnik Турция не нашли состава преступления

Турецкая прокуратура не нашла состава преступления в действия трёх задержанных сотрудников Sputnik Турция, которые позже были освобождены.
RT на русском 09:27
Политика

Путин почтил память псковских десантников в день 20-летия их подвига

Российская газета 08:10
Общество

Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала

Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала.
Газета.Ru 10:03
Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru вчера в 08:34
Происшествия

В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях

РИА Новости 07:43
Армия и оружие

Эрдоган потребовал у Путина не мешать действиям ВС Турции в Сирии

Реджеп Эрдоган просит Владимира Путина не вмешиваться в противостояние турецкой и сирийской армий.
ГЛАС.RU вчера в 05:28
Футбол

«Краснодар» обыграл «Уфу» в матче РПЛ

Газета.Ru 10:34
Политика

Песков анонсировал непростые переговоры Путина и Эрдогана

Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана будет непростой, заявил в воскресенье пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 09:45
Политика

Россия и Украина обсудили обмен в формате «всех на всех»

В ходе встречи стороны обсудили вопрос взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате «всех на всех», о котором договорились лидеры «нормандской четверки» на саммите в Париже в декабре 2019 года.
Коммерсантъ 08:58
Политика

Учёный назвал возможные последствия для США в случае ядерного удара

Профессор Мичиганского технологического университета Джошуа Пирс в своей статье для журнала The Conversation заявил, что запуск ядерных боеголовок по территории за пределами США будет иметь последствия для самих Соединённых Штатов.
RT на русском 01:12
Шоу-бизнес

69-летняя Надежда Бабкина не живет с молодым мужем

Недавно в эфире передачи «Секрет на миллион» певица Надежда Бабкина сделала сенсационное признание, которого никак не ожидали от нее услышать сотни преданных поклонников.
Live24 06:55
Общество

С 1 марта в России вступает в силу ряд законов

С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
REGNUM 02:00
Спорт

Российские лыжники взяли бронзу в эстафете на этапе Кубка мира

Лыжники сборной России завоевали бронзовые медали в эстафете 4 по 7,5 км на этапе Кубка мира в финском Лахти.
РИА Новости 06:47
Общество

Вернувшийся из Италии россиянин заразился коронавирусом

В российской больнице диагностировали коронавирус у пациента, недавно вернувшегося из Италии.
Lenta.ru 10:04
Шоу-бизнес

40-летняя Елена Подкаминская стала мамой в третий раз

Актерский состав 2-го сезона сериала "ИП Пирогова" Напомним, что с Денисом Гущиным, за которого звезда сериала "Кухня" вышла в 2018 году, Елена Подкаминская познакомились во время перепланировки квартиры актрисы.
Вокруг ТВ 05:26
Общество

25 лет назад застрелили журналиста Влада Листьева

Газета.Ru 02:07
Религия

Православные отмечают Прощеное воскресенье

В воскресенье, 1 марта, у православных христиан наступает Прощеное воскресенье. Накануне Великого поста принято примиряться друг с другом.
Известия 01:51
Происшествия

В Белоруссии выявили второй случай заражения новым коронавирусом

В Белоруссии зарегистрировали второго заразившегося новым типом коронавируса, сообщается на сайте Минздрава страны.
РБК 10:21
Шоу-бизнес

В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой

Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.
Говорит Москва 05:10
Единоборства

Магомед Анкалаев на турнире UFC победил соперника за 38 секунд

Дагестанский боец полутяжелого веса Магомед Анкалаев на турнире UFC в Норфолке (штат Вирджиния, США) победил опытного соперника Иона Куцелабу за 38 секунд.
АиФ Дагестан 05:54
Хоккей

«Барыс» обыграл «Металлург» в матче плей-офф КХЛ

RT на русском 08:39
Общество

В Севастополе из больницы сбежала женщина с подозрением на коронавирус

В Севастополе объявили в розыск женщину, сбежавшую из городской больницы, куда ее поместили в связи с подозрением на коронавирус, сообщил РБК источник в правительстве города.
РБК 07:11
Общество

В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров

Пока система тестовая и поэтому у водителей рейтинг пассажира не отображается, но в дальнейшем он будет доступен и для них.
BFM.ru 10:35
Политика

Путин констатировал негативное влияние коронавируса на экономику

Ситуация с коронавирусом в России находится под контролем, но необходимы дополнительные меры для того, чтобы снизить его влияние на экономику, заявил президент Владимир Путин.
Ведомости 03:41
Политика

Украинцам ужесточили правила выезда в Россию

С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
Газета.Ru 01:25
Армия и оружие

Авианосец США вошел в Средиземное море

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower прошла пролив Гибралтар и вошла в Средиземное море.
Известия вчера в 23:24
Политика

Греция заблокировала заявление НАТО о поддержке Турции в Идлибе

Заявление НАТО, в котором Турции выражалась поддержка в связи с ситуацией в Идлибе, оказалось заблокировано Грецией, сообщают СМИ.
Взгляд.ру 28 февраля в 22:40
Армия и оружие

Эксперты объяснили недостатки ракетного комплекса «Панцирь» в Сирии

Эксперты объяснили недостатки ракетного комплекса «Панцирь» в Сирии. Он не отвечает заявленным характеристикам.
Ferra 07:07
Как работают Яндекс.Новости?
Главное