с чего всё началось

С приходом Михаила Мишустина в российское правительство на пост премьера в кабинете министров появилось новое правило. Теперь рабочие совещания в нем начинаются в 9 утра. Об этом стало известно Bloomberg.

Стало известно о появившемся при Мишустине новом правиле для министров

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