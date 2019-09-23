Шоу-бизнес

Lenta.ruLenta.ruСтало известно о прекращении лечения Заворотнюк

Врачи прекратили лечение Анастасии Заворотнюк. Об этом телеканалу НТВ рассказала пациентка частной московской клиники, где сейчас находится актриса. По ее словам, Заворотнюк с 16 сентября «лежит просто, поддерживают ее, искусственное дыхание и работу сердца».
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Подробнее о событии

Представитель Заворотнюк не ответила на сообщения о прекращении лечения

РБК03:39

Представительница Заворотнюк отказалась комментировать прекращение лечения

Lenta.ru04:27

Пациентка медцентра, где лежит Заворотнюк, назвала главную опасность для ее жизни

Комсомольская правдавчера в 17:07

Пациентка медцентра заявила, что лечение Заворотнюк приостановлено

Телепрограммавчера в 23:18

Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк

РИА Новостивчера в 19:16

«Лежит просто, умирает»: Анастасии Заворотнюк не дают шансов на выживание

Bimru.ru04:08

Пациентка клиники, в которой лечат Анастасию Заворотнюк: «Она умирает»

StarHit.ruвчера в 13:00
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 06:52, Вашингтон

Пациентка клиники раскрыла правду о Заворотнюк

Вести.UZ00:12
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 06:52, Вашингтон
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Правительство не принимало окончательного решения о сокращении числа госслужащих, поэтому прозвучавшие в Минфине заявления об этом преждевременны.
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Бизнес может доверять словам президента Владимира Путина об амнистии капиталов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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В России вступили в силу новые правила расчета транспортного налога, которые, в основном, коснутся дорогих автомобилей стоимостью от 3 млн рублей.
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В команде Зеленского рассказали о видении особого статуса Донбасса

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что украинская власть не намерена идти на федерализацию страны ради возвращения Донбасса.
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Политика

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РУСАДА сегодня полностью соответствует кодексу WADA

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) на сегодняшний день полностью соответствует кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA), и этому есть подтверждение, заявила РИА Новости заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.
РИА Новости 05:31
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Разработчики программ для новой ОС Huawei не могут работать

Разработчики подчеркнули, что Ark Compiler не в состоянии скомпилировать даже свой собственный демонстрационный образец, не говоря уже о работе с другим софтом.
Популярная механика вчера в 08:50
Армия и оружие

Шойгу назвал главную угрозу для России со стороны США

Сергей Шойгу видит главную угрозу для России и других стран в возможности США пойти на неразумные шаги из-за веры в силовое превосходство.
iReactor вчера в 02:15
Шоу-бизнес

Мария Максакова препятствует встрече сына с матерью Вороненкова

Мария Максакова препятствует встрече сына с бабушкой, матерью Дениса Вороненкова.
OAnews 00:11
Происшествия

Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ

В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».
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Помощник Зеленского раскрыл сроки нового обмена пленными

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал о подготовке списков для нового обмена заключенными между Украиной и Россией.
Lenta.ru 04:09
Политика

Шпиона Смоленкова объявили в розыск

Бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, объявили в розыск как пропавшего без вести.
Lenta.ru 05:44
Происшествия

Курский сенатор Михайлов пожаловался в СК на кавээнщика Антона Сасина

Бывший губернатор Александр Михайлов предъявил свои претензии участнику команды «Прима» Антону Сасину Последние два месяца Антона регулярно вызывают в правоохранительные органы по заявлению сенатора.
Курские известия 21 сентября в 02:35
Общество

Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч

Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
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PlayStation 5 может стать самой энергоэффективной консолью Sony

Предстоящая консоль Sony, известная под рабочим названим PlayStation 5, может получить функцию энергосбережения, что сделает её самой энергоэффективной приставкой в истории компании.
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Автомобили узбекского Ravon вернулись на рынок России

Марка Ravon окончательно вернулась на рынок России.
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Кремль не комментирует решение суда по делу дизайнера Коновалова

Кремль не комментирует решение суда по делу о несогласованном митинге 27 июля в отношении дизайнера Константина Коновалова, у которого после задержания был диагностирован перелом ноги.
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Шоу-бизнес

Первый муж Заворотнюк попросил у нее прощения

Первый муж актрисы Анастасии Заворотнюк Олаф Шварцкопф в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ попросил прощения у своей бывшей жены, с которой прожил чуть больше года.
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ГБР открыло дело против экс-спикера Рады из-за беспорядков в Одессе

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.
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Экономика

Путин обсудил с Медведевым бюджет

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Дмитрием Медведевым. Они обсудили параметры бюджета на 2020-2022 годы.
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Правительство России утвердило перечень типовых госуслуг

Правительство России утвердило перечень из 206 типовых государственных и муниципальных услуг.
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Бывшие футболисты сборной России захотели от МВД 260 миллионов рублей

Отмечается, что ответчик согласился с доводами Бурчука. Таким образом, общая сумма иска составит 260 миллионов рублей.
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Челябинских врачей пригрозили «поставить раком» за жалобы на зарплату

В Челябинской области заведующая медчасти в Саткинского района пригрозила сотрудникам скорой помощи, что поставит "всех раком" после их жалоб на низкую заработную плату.
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Девочка с четырьмя ногами и тремя руками родилась в Индии

В индийском штате Раджастан на свет появился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками.
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Independent: Власти Китая уничтожают мечети и минареты

Мечети и минареты в китайских провинциях Внутренняя Монголия, Хэньань, Нинся и Ганьсу подверглись уничтожению по решению властей КНР.
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Советская и российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
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