Шоу-бизнес

Lenta.ruLenta.ruСтало известно о прекращении лечения Заворотнюк

Врачи прекратили лечение Анастасии Заворотнюк. Об этом телеканалу НТВ рассказала пациентка частной московской клиники, где сейчас находится актриса. По ее словам, Заворотнюк с 16 сентября «лежит просто, поддерживают ее, искусственное дыхание и работу сердца».
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Пациентка медцентра заявила, что лечение Заворотнюк приостановлено

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«Лежит просто, умирает»: Анастасии Заворотнюк не дают шансов на выживание

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Представитель Заворотнюк не ответила на сообщения о прекращении лечения

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Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк

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Пациентка медцентра, где лежит Заворотнюк, назвала главную опасность для ее жизни

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Пациентка клиники, в которой лечат Анастасию Заворотнюк: «Она умирает»

StarHit.ruвчера в 13:00
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 09:59, Вашингтон

Пациентка клиники раскрыла правду о Заворотнюк

Вести.UZ00:12
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 09:59, Вашингтон
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Анастасия Заворотнюк
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Советская и российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
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