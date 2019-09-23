Шоу-бизнес
Lenta.ruСтало известно о прекращении лечения Заворотнюк
Врачи прекратили лечение Анастасии Заворотнюк. Об этом телеканалу НТВ рассказала пациентка частной московской клиники, где сейчас находится актриса. По ее словам, Заворотнюк с 16 сентября «лежит просто, поддерживают ее, искусственное дыхание и работу сердца».
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Пациентка медцентра, где находится Заворотнюк: лечение актрисы прекращено
Московский Комсомолецвчера в 19:38
Пациентка медцентра, где лежит Заворотнюк, назвала главную опасность для ее жизни
Комсомольская правдавчера в 17:07
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 03:48, Вашингтон
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 03:48, Вашингтон
Спорт
Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 в Токио
Россию могут не допустить к участию в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году.
News.ru 21 сентября в 22:54
Экономика
Минфин объявил о сокращении госслужащих с 2020 года
Российские власти приступят к повсеместному сокращению числа госслужащих с 2020 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:19
Политика
Шойгу рассказал о вероятности войны с Украиной
Руководитель главного военного ведомства России отвечая на вопрос о наличии вероятности начала открытого военного конфликты между Украиной и Россией, ответил, что он даже не хочет думать об этом.
Наша версия вчера в 06:10
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В Сети появились фотографии боевых машин ВДВ, разбившихся при десантировании во время учений "Центр-2019".
РИА Новости вчера в 21:11
Политика
Кудрин ответил Шойгу в споре о бюджете на оборону
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил удивление словами министра обороны Сергея Шойгу, которыми тот ответил на заявление Кудрина о раздутых тратах на оборону.
Газета.Ru вчера в 19:54
Армия и оружие
Зариф рассказал, как хуситы атаковали НПЗ в Саудовской Аравии
Глава министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает, что йеменские повстанцы-хуситы увеличили радиус ракет.
Военное дело 02:29
Кино
«Чернобыль» получил премию «Эмми» как лучший мини-сериал
Известия вчера в 22:30
Экономика
ЦБ предложил ограничить возможности неквалифицированных инвесторов
Банк России подготовил новую редакцию законопроекта о квалификации инвесторов, в котором сократил число категорий инвесторов с четырех до трех: особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор, пишут "Коммерсантъ" и РБК.
Интерфакс 02:00
Политика
В Челябинской области в отставку отправлены два министра
Московский Комсомолец вчера в 14:28
Происшествия
Подполковник МВД покончил с собой под Белгородом
Телеграм-канал «Белгород №1» отмечает, что погибший сотрудник был начальником тыла ОМВД по Яковлевскому городскому округу.
Lenta.ru вчера в 06:54
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали затяжное похолодание
Средняя суточная температура составит всего 6-7 градусов, что больше характерно для октября, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Российская газета вчера в 22:00
Экономика
Банкротство Thomas Cook не затронет клиентов «Интуриста»
Ранее в понедельник совет директоров Thomas Cook, старейшего британского туроператора, пришел к выводу о необходимости объявить о принудительной ликвидации и прекращении деятельности после провала переговоров с кредиторами.
Интерфакс 01:50
Происшествия
Пираты освободили захваченных у берегов Камеруна российских моряков
РИА Новости вчера в 03:40
Происшествия
Китайская девочка погибла при попытке повторить эксперимент из Сети
Девочка-подросток из КНР умерла во время попытки сделать попкорн по инструкции, показанной в сети Интернет.
Discover24 вчера в 05:09
Политика
Порошенко: никакой «формулы Штайнмайера» не существует
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что никакой согласованной "формулы Штайнмайера" не существует.
Газета.Ru вчера в 11:44
Авто
Дилеры ожидают роста цен на автомобили в 2020 году
Грядущий рост цен на автомобили подтвердил замглавы корпоративных продаж "Авилона" Андрей Гусев: "Изменение прайс-листов производителями традиционно можно ожидать с января 2020 года", — приводит его слова РИА "Новости".
Автоновости дня вчера в 21:34
Происшествия
В ДТП с автобусом в Турции пострадали 14 россиян
В Турции в субботу, 21 сентября, перевернулся автобус с россиянами. Как сообщает «Интерфакс», пострадали 14 российских туристов.
Профиль 21 сентября в 13:11
Гаджеты
Microsoft бесплатно обновит систему безопасности Windows 7
Компания Microsoft обещает бесплатно обновить систему безопасности для Windows 7 перед выборами президента США 2020 года, чтобы избежать внешнего вмешательства.
Вести.Ru 20 сентября в 21:51
Религия
РПЦ назвала недопустимым бить детей за мат по совету священника
Газета.Ru вчера в 12:25
Футбол
Уткин: публика относится к Сёмину как к святому, я — как к человеку
Публика относится к нему как к святому, а я – как к человеку.
Чемпионат 02:52
Интернет
Названы самые небезопасные пароли
Специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira выяснили, какие пароли являются самыми небезопасными при использовании "умных" гаджетов и сетевых устройств.
РИА Новости вчера в 20:49
Политика
Путин согласился оплатить модернизацию армии Абхазии
Президент Владимир Путин поддержал соглашение о финансировании Россией модернизации вооруженных сил Абхазии.
РБК 03:29
Политика
Делегация Украины не поедет на сессию ПАСЕ
Как сообщил украинский депутат Богдан Яремко, Киев отказался от участия в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
RuNews24.ru 21 сентября в 07:56
Кино
Лидером российского проката стал фильм «Тайна печати дракона»
Ранее iReactor сообщал, что Джеки Чан принес свои извинения российским фанатам за то, что не смог приехать в Москву на премьеру российско-китайского фильма «Тайна печати дракона».
iReactor вчера в 19:46
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла еще одну операцию
Вторую операцию перенесла актриса Анастасия Заворотнюк. У врачей есть надежда на улучшение состояния артистки.
Donday.ru 21 сентября в 16:20
Финансы
Рубль повышается к доллару и евро
В свою очередь, курс евро упал на 12 коп. до 70,44 руб. Фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,9% до 64,86 доллара/баррель.
Газета.Ru 03:13
Происшествия
ФСБ использовала амнистию капитала против бизнеса
Эксперты называют это опасным прецедентом, который создает угрозу для всех, кто решил легализовать свои капиталы.
Ведомости вчера в 17:13
Происшествия
В Ленинградской области горит нефтеперерабатывающий завод
В Киришах расположен нефтеперерабатывающий завод "Кинеф".
ТАСС 01:27