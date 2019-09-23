Шоу-бизнес

Lenta.ruLenta.ruСтало известно о прекращении лечения Заворотнюк

Врачи прекратили лечение Анастасии Заворотнюк. Об этом телеканалу НТВ рассказала пациентка частной московской клиники, где сейчас находится актриса. По ее словам, Заворотнюк с 16 сентября «лежит просто, поддерживают ее, искусственное дыхание и работу сердца».
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«Возраст, ЭКО и стволовые клетки»: Онколог обозначил факторы заболевания Анастасии Заворотнюк

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Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк

РИА Новостивчера в 19:16

Стало известно о прекращении лечения Заворотнюк

Lenta.ruвчера в 22:30

Пациентка медцентра, где находится Заворотнюк: лечение актрисы прекращено

Московский Комсомолецвчера в 19:38

Пациентка медцентра заявила, что лечение Заворотнюк приостановлено

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Пациентка медцентра, где лежит Заворотнюк, назвала главную опасность для ее жизни

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Пациентка клиники, в которой лечат Анастасию Заворотнюк: «Она умирает»

StarHit.ruвчера в 13:00
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 03:48, Вашингтон

Пациентка клиники раскрыла правду о Заворотнюк

Вести.UZ00:12
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 03:48, Вашингтон
Спорт

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Россию могут не допустить к участию в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году.
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Минфин объявил о сокращении госслужащих с 2020 года

Российские власти приступят к повсеместному сокращению числа госслужащих с 2020 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:19
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Шойгу рассказал о вероятности войны с Украиной

Руководитель главного военного ведомства России отвечая на вопрос о наличии вероятности начала открытого военного конфликты между Украиной и Россией, ответил, что он даже не хочет думать об этом.
Наша версия вчера в 06:10
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Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ

В Сети появились фотографии боевых машин ВДВ, разбившихся при десантировании во время учений "Центр-2019".
РИА Новости вчера в 21:11
Политика

Кудрин ответил Шойгу в споре о бюджете на оборону

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил удивление словами министра обороны Сергея Шойгу, которыми тот ответил на заявление Кудрина о раздутых тратах на оборону.
Газета.Ru вчера в 19:54
Армия и оружие

Зариф рассказал, как хуситы атаковали НПЗ в Саудовской Аравии

Глава министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает, что йеменские повстанцы-хуситы увеличили радиус ракет.
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Кино

«Чернобыль» получил премию «Эмми» как лучший мини-сериал

Известия вчера в 22:30
Экономика

ЦБ предложил ограничить возможности неквалифицированных инвесторов

Банк России подготовил новую редакцию законопроекта о квалификации инвесторов, в котором сократил число категорий инвесторов с четырех до трех: особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор, пишут "Коммерсантъ" и РБК.
Интерфакс 02:00
Политика

В Челябинской области в отставку отправлены два министра

Московский Комсомолец вчера в 14:28
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Раковые клетки напрямую «подключаются» к нейронам головного мозга

Evo-rus.com 03:00
Происшествия

Подполковник МВД покончил с собой под Белгородом

Телеграм-канал «Белгород №1» отмечает, что погибший сотрудник был начальником тыла ОМВД по Яковлевскому городскому округу.
Lenta.ru вчера в 06:54
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали затяжное похолодание

Средняя суточная температура составит всего 6-7 градусов, что больше характерно для октября, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Российская газета вчера в 22:00
Экономика

Банкротство Thomas Cook не затронет клиентов «Интуриста»

Ранее в понедельник совет директоров Thomas Cook, старейшего британского туроператора, пришел к выводу о необходимости объявить о принудительной ликвидации и прекращении деятельности после провала переговоров с кредиторами.
Интерфакс 01:50
Происшествия

Охранники жестоко избили посетителей ТЦ «Галерея» в центре Петербурга

iReactor 03:43
Происшествия

Пираты освободили захваченных у берегов Камеруна российских моряков

РИА Новости вчера в 03:40
Происшествия

Китайская девочка погибла при попытке повторить эксперимент из Сети

Девочка-подросток из КНР умерла во время попытки сделать попкорн по инструкции, показанной в сети Интернет.
Discover24 вчера в 05:09
Политика

Порошенко: никакой «формулы Штайнмайера» не существует

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что никакой согласованной "формулы Штайнмайера" не существует.
Газета.Ru вчера в 11:44
Авто

Дилеры ожидают роста цен на автомобили в 2020 году

Грядущий рост цен на автомобили подтвердил замглавы корпоративных продаж "Авилона" Андрей Гусев: "Изменение прайс-листов производителями традиционно можно ожидать с января 2020 года", — приводит его слова РИА "Новости".
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Происшествия

В ДТП с автобусом в Турции пострадали 14 россиян

В Турции в субботу, 21 сентября, перевернулся автобус с россиянами. Как сообщает «Интерфакс», пострадали 14 российских туристов.
Профиль 21 сентября в 13:11
Гаджеты

Microsoft бесплатно обновит систему безопасности Windows 7

Компания Microsoft обещает бесплатно обновить систему безопасности для Windows 7 перед выборами президента США 2020 года, чтобы избежать внешнего вмешательства.
Вести.Ru 20 сентября в 21:51
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РПЦ назвала недопустимым бить детей за мат по совету священника

Газета.Ru вчера в 12:25
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Уткин: публика относится к Сёмину как к святому, я — как к человеку

Публика относится к нему как к святому, а я – как к человеку.
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Интернет

Названы самые небезопасные пароли

Специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira выяснили, какие пароли являются самыми небезопасными при использовании "умных" гаджетов и сетевых устройств.
РИА Новости вчера в 20:49
Политика

Путин согласился оплатить модернизацию армии Абхазии

Президент Владимир Путин поддержал соглашение о финансировании Россией модернизации вооруженных сил Абхазии.
РБК 03:29
Политика

Делегация Украины не поедет на сессию ПАСЕ

Как сообщил украинский депутат Богдан Яремко, Киев отказался от участия в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
RuNews24.ru 21 сентября в 07:56
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Лидером российского проката стал фильм «Тайна печати дракона»

Ранее iReactor сообщал, что Джеки Чан принес свои извинения российским фанатам за то, что не смог приехать в Москву на премьеру российско-китайского фильма «Тайна печати дракона».
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Анастасия Заворотнюк перенесла еще одну операцию

Вторую операцию перенесла актриса Анастасия Заворотнюк. У врачей есть надежда на улучшение состояния артистки.
Donday.ru 21 сентября в 16:20
Финансы

Рубль повышается к доллару и евро

В свою очередь, курс евро упал на 12 коп. до 70,44 руб. Фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,9% до 64,86 доллара/баррель.
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ФСБ использовала амнистию капитала против бизнеса

Эксперты называют это опасным прецедентом, который создает угрозу для всех, кто решил легализовать свои капиталы.
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В Ленинградской области горит нефтеперерабатывающий завод

В Киришах расположен нефтеперерабатывающий завод "Кинеф".
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Советская и российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
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