Политика
Lenta.ruСтало известно о присутствии Помпео при разговоре Трампа и Зеленского
По данным собеседника издания, Помпео был среди административных чиновников, которые слушали телефонную беседу. Но принимал ли госсекретарь участие в дискуссии двух лидеров, не сообщается. Отмечается, что ранее об участии Майка Помпео в разговоре между Трампом и Зеленским известно не было.
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Происшествия
На Сахалине после гибели воспитанницы уволили санитарку интерната
Правительство Сахалинской области сообщило, что санитарка, подозреваемая в причинении подростку смерти по неосторожности, была уволена из дома-интерната для умственно отсталых детей.
RT на русском 02:17
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой
Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма вчера в 13:15
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
Авто
Озвучены цены и комплектации нового Toyota RAV4
Начался прием в российских дилерских центрах на пятое поколение кроссовера Toyota RAV4, выпуск которого начался на Петербургском заводе.
32CARS.ru 02:50
Политика
В России начинается осенний призыв
Кампания по призыву в армию проходит во всех 85-ти регионах страны. На военную службу планируется направить более 130 тысяч человек.
Вести.Ru вчера в 17:19
Здоровье
В Кремле прокомментировали угрозы онкологов центра Блохина уволиться
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал конфликт медиков с руководством и их заявление, отметив, что «это обращение видят и слышат в Минздраве» и что «Минздрав примет необходимые меры для прояснения ситуации».
Дождь вчера в 10:00
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал, что полковник ФСБ Черкалин брал взятки на Лубянке
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин получал некоторые взятки от посредников, в числе которых был полковник ФСБ Михаил Горбатов на улице или в кафе у здания ФСБ на Лубянской площади и всего таким образом получил $750 тысяч, установило следствие.
Интерфакс 02:02
Общество
Мосгорсуд заявил о травле судьи по делу Устинова
В Мосгорсуде заявили, что рассмотрение уголовного дела Устинова породило множество публикаций в СМИ и соцсетях, которые содержали недопустимую критику в адрес судебной системы, а также откровенную травлю Алексея Криворучко, председательствующего по делу судьи, сообщает Интерфакс.
Примечания вчера в 10:44
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском вчера в 07:02
Путешествия
Российские туристы попытались вывезти чемодан еды из отеля в Турции
РИА Новости вчера в 13:19
Общество
В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения
Затворы комплекса защитных сооружений (КЗС) в Санкт-Петербурге закрыли утром во вторник из-за непогоды и угрозы подъема уровня воды в акватории Невы и Финском заливе, движение судов приостановлено, сообщили журналистам в управлении МЧС по городу.
ТАСС 01:12
Шоу-бизнес
Малышева объяснила, почему опухоль Заворотнюк не подлежит удалению
Ugpressa.ru вчера в 16:15
Политика
В Белоруссии назвали размещение российской военной базы бессмысленным
26 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу — это неприятный эпизод, но главное, что Минск подтверждает союзнический характер отношений с Москвой.
Известия 01:44
Происшествия
Выплаты по европротоколу увеличились до 400 тыс. руб. по всей России
С 1 октября в соответствии с принятыми поправками в законодательство об ОСАГО на всей территории России вступает в силу норма закона, дающая возможность получить выплату по европротоколу (оформление ДТП без вызова полиции) до 400 тыс. руб. До настоящего времени такой лимит был доступен только в Москве и области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
РБК вчера в 22:28
Футбол
«Кристал Пэлас» интересуется Чаловым
Нападающий ЦСКА Федор Чалов по-прежнему находится в сфере интересов «Кристал Пэлас», сообщает Evening Standard.
Спорт БИЗНЕС Online 02:35
Шоу-бизнес
Саша Савельева впервые улетела с сыном за границу
Накануне Саша Савельева и Кирилл Сафонов прилетели вместе с сыном Леоном в Израиль.
StarHit.ru 00:00
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК 29 сентября в 14:22
Космос
Рука-манипулятор МКС захватила японский грузовой корабль
Экипаж Международной космической станции (МКС) успешно осуществил захват сблизившегося с ней японского грузового космического корабля HTV-8 с помощью дистанционной руки манипулятора Canadarm-2.
Газета.Ru 28 сентября в 07:41
Политика
Грету Тунберг пригласили в Госдуму
Депутат Госдумы Василий Власов решил пригласить шведскую экоактивистку Грету Тунберг на выступление в Госдуму перед российской молодежью.
Известия вчера в 20:48
Общество
В стиральных машинах нашли опасные бактерии, устойчивые к антибиотикам
МИР 24 вчера в 06:50
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК вчера в 01:01
Происшествия
Девушка устроила фотосессию в форме в московском ОВД
Девушка устроила фотосессию в полицейской форме в одном из районных отделов полиции Москвы.
Известия 29 сентября в 14:58
Политика
Кургинян: песни на заказ Гребенщикова начинены сатанинским содержанием
«Работой на заказ» назвал песни певца Бориса Гребенщикова лидер общественно-политического движения «Суть времени» Сергей Кургинян 30 сентября в прямом эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». С отсылкой на последнюю песню, где поставлен провокационный выбор между «похлебкой и первородством», Кургинян задал артисту заочный вопрос от «лица героического Донбасса».
Красная весна 02:00
Политика
Трамп начал международное наступление на ЦРУ и ФБР
Глава американского государства Дональд Трамп и генпрокурор США Уильям Барр пытаются получить иностранную помощь в расследовании против ЦРУ и ФБР, сообщают источники.
Взгляд.ру вчера в 19:58
Здоровье
Названы три симптома скорого сердечного приступа у женщин
Специалисты рассказали, что самыми частыми симптомами приближающегося сердечного приступа являются боль в груди, которая может перехрдить на левую руку, а также потливость, тошнота, головокружение и одышка.
Рамблер 01:04
Армия и оружие
В Пекине в честь 70-летия КНР прошел военный парад
В Китае отмечают семидесятилетие образования КНР. По случаю праздника в Пекине прошел военный парад, сообщает ОТР.
Общественное телевидение России 00:35
Космос
«Роскосмос» вдвое сократит число пилотируемых запусков к МКС
Россия отправит к Международной космической станции в 2020 году всего два пилотируемых корабля "Союз", в отличие от четырех запусков в предыдущие годы, следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости материалов одного из предприятий госкорпорации - страхового брокера "РК-Страхование".
РИА Новости вчера в 18:01
Футбол
Манчестер Юнайтед и Арсенал сыграли вничью
Завершился центральный матч 7-го тура английской Премьер-лиги.
Bethub.org вчера в 16:52
Футбол
Тренер Байера: «Мы собирались выиграть дома у „Локомотива“. Теперь нужно брать очки где-то еще»
Главный тренер «Байера» Петер Бош поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа против «Ювентуса».
Sportbox.RU 02:47