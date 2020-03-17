Покупатели актива – издатель Константин Зятьков и управляющий директор Arbat Capital Алексей Голубович. Кудрявцев и его партнеры продают все связанные с БНМ активы и долговые обязательства, уточнил медиаменеджер в разговоре с «Ведомостями». Финансовые детали сделки он и Воронов раскрыть отказались.

с чего всё началось

Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов и Мартин Помпадур договорились о продаже 100% акций АС «БНМ», которое выпускает газету «Ведомости» и журнал Harvard Business Review, издателю Константину Зятькову и директору Arbat Capital Алексею Голубовичу. Об этом «Ведомости» сообщили во вторник, 17 марта.

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