Общество

ИзвестияИзвестияСтало известно о продаже газеты «Ведомости» новому владельцу

Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов и Мартин Помпадур договорились о продаже 100% акций АС «БНМ», которое выпускает газету «Ведомости» и журнал Harvard Business Review, издателю Константину Зятькову и директору Arbat Capital Алексею Голубовичу. Об этом «Ведомости» сообщили во вторник, 17 марта.
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось

У «Ведомостей» появятся новые владельцы

Покупатели актива – издатель Константин Зятьков и управляющий директор Arbat Capital Алексей Голубович. Кудрявцев и его партнеры продают все связанные с БНМ активы и долговые обязательства, уточнил медиаменеджер в разговоре с «Ведомостями». Финансовые детали сделки он и Воронов раскрыть отказались.
Ведомости13:59

Подробнее о событии

У «Ведомостей» появятся новые владельцы

Ведомости13:59

«Ведомости» могут сменить владельца

Наша версия14:08

«Ведомости» сообщили о смене владельца

РБК17:21

У «Ведомостей» будут новые собственники

Коммерсантъ15:05

Экс-главред «Ведомостей» назвала ошибкой продажу издания Зятькову и Голубовичу

Интерфакс17:06

«Ведомости» объявили о смене владельцев

ТАСС14:43

У газеты «Ведомости» меняются владельцы

Эхо Москвы16:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 17:59, Ашберн
Общество

На Украине подтверждена вторая смерть от нового коронавируса

Украинские врачи за минувшие сутки подтвердили семь новых случаев заражения коронавирусом в стране, количество скончавшихся от болезни увеличилось до двух человек.
ТАСС 15:14
Наука

В Иране найден древнейший петроглиф с изображением богомола

На территории Ирана археологи нашли наскальное изображение существа, которое частично напоминает человека, а частично – насекомое.
МедиаПоток 04:41
Общество

В Турции зафиксировали первую смерть от коронавируса

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил о первой смерти от коронавируса в стране, общее число выявленных больных возросло за сутки вдвое и достигло 98.
РИА Новости 17:14
Общество

В Москве скончался Эдуард Лимонов

В Москве на 78-м году жизни скончался писатель и политический деятель Эдуард Лимонов. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
RT на русском 15:37
Футбол

Бэйл может покинуть «Реал» летом

Евро-футбол.ру 15:39
Кино

Disney отложила премьеру еще одного фильма ― «Черная вдова»

Афиша Daily 16:23
Общество

В Калининграде выявлено два новых случая заражения коронавирусом

В Калининградской области выявлено еще два случая заболевания коронавирусной инфекцией.
SM News 10:54
Здоровье

В Италии научились лечить коронавирус лекарством от артрита

Аргументы недели 13:52
Футбол

Матюиди заразился коронавирусом

У полузащитника «Ювентуса» и сборной Франции Блеза Матюиди диагностирован коронавирус, сообщается на официальном сайте туринского клуба.
Чемпионат 14:27
Футбол

Прядкин переизбран на пост президента РПЛ

Сергея Прядкина единогласно переизбрали на пост президента РПЛ сроком на пять лет, информирует официальный сайт лиги.
Sport.ru 06:00
Единоборства

Тайсону Фьюри грозит восьмилетняя дисквалификация

Газета.Ru вчера в 10:45
Общество

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров возглавит «Газпром-медиа»

Глава Роскомнадзора Александр Жаров станет гендиректором «Газпром-Медиа», пишет РБК.
Компания 13:49
Наука

С помощью лошадей планируют спасти вечную мерзлоту

Предполагается, что данные изменения могут привести к тому, что уже к 2100 году планета потеряет около 80% вечной мерзлоты.
Rusargument 17:03
Политика

Макрон приедет в Москву на 9 мая, несмотря на коронавирус

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что лидеры 17 стран подтвердили приезд на юбилей Победы в Москву в этом году.
РИА Новости 15:40
Армия и оружие

Гитлер приступил к созданию вермахта 85 лет назад

Piter.tv вчера в 04:16
Общество

Счетная палата выявила бюджетные нарушения на почти 885 млрд рублей

Счетная палата выявила бюджетные нарушения на сумму на сумму около 885 млрд рублей за 2019 год, сообщается в отчете ведомства.
Газета.Ru 17:45
Происшествия

На Украине родные скончавшейся в больнице женщины винят врачей

Неправильный диагноз и халатное отношение к жизни пациента привели к смерти пациентки в больнице Черновицкой области Украины от коронавирусной пневмонии, заявила мать погибшей 17 марта, сообщает издание «Деловая Столица».
Красная весна 17:29
Общество

Во всех европейских странах выявили коронавирус

Черногория оставалась последним государством, где не было заразившихся, однако премьер-министр страны Душко Маркович сообщил о двух зарегистрированных сегодня случаях коронавируса.
РИА Новости 15:33
Общество

Умерла вдова первого космонавта Юрия Гагарина

На 85-м году жизни скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина.
РБК 11:54
Общество

Греф посоветовал россиянам меньше пользоваться наличными

Глава Сбербанка Герман Греф посоветовал россиянам на фоне распространения коронавируса как можно меньше пользоваться наличными деньгами, использовать бесконтактные платежи, об этом он сказал в ходе интернет-конференции для журналистов.
РИА Новости 09:35
Общество

Выявлены массовые махинации с пенсиями россиян

Генеральный прокурор назвал перемены масштабными и сообщил, что в ходе проверок уже были установлены массовые нарушения при использовании пенсионных накоплений, а именно факты хищения этих средств и фальсификации договоров о переводе граждан в негосударственные фонды.
Рамблер 08:41
Общество

Путин призвал россиян не покупать продукты впрок

РИА Новости 16:50
Общество

За сутки почти 14 тыс. человек заразились коронавирусом

Около 14 тысяч новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в мире Всемирной организацией здравоохранения.
Московский Комсомолец 01:05
Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» российское судно сменило курс

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.
Газета.Ru 06:07
Здоровье

Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19

Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
РБК 08:59
Футбол

Шюррле прибыл в Москву и пройдёт карантин

«Прибыл в Москву и готов к 14-дневному домашнему карантину», — написал Шюррле в Instagram.
RT на русском 17:45
Футбол

«Трабзонспор» расторг контракт с Оби Микелом

Турецкий футбольный клуб "Трабзонспор" на своем официальном сайте сообщил о расторжении контракта с нигерийским полузащитником Джоном Оби Микелом.
РИА Новости 14:43
Общество

Путин присвоил Ротенбергу звание Героя труда

НТВ вчера в 10:50
Происшествия

В Ростове 122 человека находятся под наблюдением из-за коронавируса

В Ростове-на-Дону из-за коронавируса под наблюдением находятся 122 человека.
Donday.ru вчера в 15:12
Общество

В Минфине США оценили ситуацию с коронавирусом для авиакомпаний

Последствия пандемии коронавируса оказались для гражданской авиации более серьёзными, чем последствия терактов 11 сентября 2001 года.
News.ru 13:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Демьян Кудрявцев
Российский предприниматель
Российский медиаменеджер и предприниматель, в настоящее время владелец газет «The Moscow Times», «Ведомости» и агентства «Ясно Communication Agency». Известен также как поэт и прозаик. Кудрявцев в 2006-2012 годах был генеральным директором издательского дома «Коммерсантъ», а в 2012 году и «Коммерсантъ-Холдинг».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное