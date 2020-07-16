Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruСтало известно о ранении российских военных в результате авиаудара Турции

В Сирии в результате авиаудара турецкого беспилотника получили ранения двое российских военнослужащих. Об этом стало известно курдскому новостному агентству ANHA. Издание опубликовало фотографию, на которой запечатлен мужчина славянской внешности с перебинтованным бедром.
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СМИ сообщили о ранении двух российских военных в Сирии

Евразия Daily17:34

Российских военных атаковал дрон? Курды сообщили о нападении на военную базу в Сирии

Царьград16:14

Стало известно о ранении российских военных в результате авиаудара Турции

Lenta.ru12:30

СРОЧНО: В Сирии атакованы российские военные, курды пишут о турецком ударе

Rusvesna.su13:50

Российские военные пострадали после удара турецкого беспилотника в Сирии

Утро.ru13:34

Курдские СМИ сообщают о двух российских военнослужащих, пострадавших в Сирии

Эхо Москвы13:31

Курдское агентство сообщило о ранении российских военных в Сирии

РЕН ТВ15:35
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Общество

Учительница химии попробовала сдать ЕГЭ и удивилась заданиям

Учительница химии из Красноярска Ольга Юмашева попробовала сдать ЕГЭ и удивилась увиденным заданиям.
РИА Новости 18:47
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Кино

Стриминг-сервис Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов

Телеканал 360° 09:29
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Политика

Суд ЕС запретил трансфер персональных данных в США

Неожиданное решение Европейского суда в Люксембурге отменяет заключенное между ЕС и США соглашение о передаче данных, известное как Privacy Shield.
Интерфакс 06:37
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Происшествия

СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала

Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК 11:22
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Наука

Андский кондор может пролететь до 160 км без единого взмаха крыльями

Размах крыльев андского кондора достигает 3 м. Проводя исследования с птицами данного вида, ученые выяснили, что один из испытуемых пролетел внушительное расстояние в 160 км, не взмахивая при этом крыльями.
ToDay News Ufa вчера в 12:36
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Общество

Дума разрешила сплошную вырубку леса на Байкале ради БАМа

Перечень объектов инфраструктуры, под которые на Байкале можно будет проводить сплошные рубки леса, определит правительство.
Интерфакс вчера в 05:59
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Транспорт

Обязательные пломбы для крымских грузов отменены

Росжелдор отменил приказы, вводящие обязательное оснащение электронными пломбами ГЛОНАСС железнодорожных вагонов, идущих через Крымский мост.
Коммерсантъ 14:16
18
Кино

В свежем ролике HBO Max показали кадры сериала Ридли Скотта

Игромания.ру вчера в 07:43
Политика

Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия 15:55
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Авто

Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России

Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в Российской Федерации. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:49
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Общество

Активисты с баннером перекрыли Невский проспект в Петербурге

Петербургские активисты перекрыли Невский проспект. Telegram-каналы распространили фото и видео протестной акции.
Росбалт 08:51
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Политика

Два заместителя главы Верховного суда решили уйти в отставку

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) сообщила о том, что утром в пятницу рассмотрит вопрос о прекращении полномочий двух заместителей главы Верховного суда — Василия Нечаева и Олега Свириденко.
РБК 16:34
2
Армия и оружие

Новая эпоха: ракетный комплекс С-500 высоко оценили в Египте

В Египте высоко оценили российский зенитный ракетный комплекс С-500.
Российская газета 04:22
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Авто

По обходу воронежского села Лосево проехало 220 тысяч автомобилей

За десять дней после открытия, состоявшегося 4 июля, по новому обходу Лосево и Павловска на М-4 «Дон» в Воронежской области проехало почти 220 тысяч автомобилей, рассказали в пресс-службе «Автодора».
АиФ Воронеж 09:43
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Шоу-бизнес

Вайнона Райдер и Ванесса Паради выступили в защиту Джонни Деппа на суде

Бывшие возлюбленные актера Джонни Деппа, актрисы Вайнона Райдер и Ванесса Паради предоставили письменные заявления в его защиту на рассмотрение лондонского суда.
РИА Новости 13:13
Армия и оружие

Разведка США засекла повышенную готовность ПВО Ирана

По данным американской разведки, сегменты противовоздушной обороны Ирана были приведены в состояние повышенной готовности после пожара на атомном объекте в Натанзе и некоторых других событий.
Ридус 19:15
Космос

NASA отложило запуск телескопа «Джеймс Уэбб» из-за коронавируса

В опубликованном на сайте NASA сообщении говорится, что запуск космической обсерватории переносится ориентировочно на 31 октября 2021 года из-за продолжающейся пандемии коронавируса и технических сложностей, возникших, в частности, в связи с уменьшением числа занятых на строительстве телескопа сотрудников.
Комсомольская правда 19:16
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Футбол

Месси раскритиковал игру «Барселоны» после поражения от «Осасуны»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси был раздосадован поражением своей команды от «Осасуны» (1:2) в матче 37-го тура Примеры.
RT на русском 18:07
Политика

В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией

В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии.
RT на русском вчера в 14:56
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Происшествия

На акции в поддержку «Нового величия» в Москве начались задержания

РБК 12:15
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Кино

Опубликованы первые кадры аниме-сериала по Dragonʼs Dogma

Киноафиша России 02:26
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Происшествия

Сбил насмерть корову и врезался в забор водитель иномарки в с. Валдгейм ЕАО

16.07.2020 года в 04.50 в районе дома 55 ул. Центральная в с. Валдгейм Биробиджанского района водитель автомобиля "Тойота Ист" совершил наезд на животное — корова, которая находилась на проезжей части дороги без погонщика скота.
EAOmedia.ru 19:02
1
Происшествия

Пожар на десантном корабле ВМС США в Сан-Диего потушен

Представитель командования Тихоокеанского флота США контр-адмирал Филип Собек сообщил журналистам, что возгорание на универсальном десантном корабле USS Bonhomme RіснаrdВМС США в Сан-Диего удалось потушить.
Московский Комсомолец 18:15
Политика

Госдума приняла во II чтении поправки о многодневном голосовании

Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
РИА Новости вчера в 06:04
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Космос

ТУСУР запатентовал новое нанопокрытие для защиты космических аппаратов

РИА Томск вчера в 02:40
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Кино

Стартовали съемки экранизации Uncharted с Томом Холландом

TV BRICS 13:06
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Футбол

«Локомотив» победил ЦСКА и гарантировал себе участие в Лиге чемпионов

«Локомотив» на своем поле победил ЦСКА в рамках 29-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» и обеспечил себе минимум бронзовые медали чемпионата России по футболу и участие в квалификации Лиги чемпионов.
Известия 15:47
Армия и оружие

Пентагон подтвердил испытания «супер-пупер» ракеты Трампа

Пентагон подтвердил, что во время испытаний скорость новой гиперзвуковой ракеты, о которой рассказывал Дональд Трамп, превышала скорость звука в 17 раз, сообщает телеканал CNN.
РИА Новости 19:10
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Общество

Минтруд назвал новые категории граждан, которые смогут рассчитывать на детские выплаты

На выплаты смогут рассчитывать новые категории граждан. Судя по всему, «бумажной волокиты» теперь станет меньше.
Gorodkirov.ru 10:44
Шоу-бизнес

«Приворожившая» Прилучного Карпович подпаивала его вином в театре

Невские Новости 12:29
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