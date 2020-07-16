В Сирии в результате авиаудара турецкого беспилотника получили ранения двое российских военнослужащих. Об этом стало известно курдскому новостному агентству ANHA. Издание опубликовало фотографию, на которой запечатлен мужчина славянской внешности с перебинтованным бедром.

Стало известно о ранении российских военных в результате авиаудара Турции

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