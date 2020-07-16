Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruСтало известно о ранении российских военных в результате авиаудара Турции

В Сирии в результате авиаудара турецкого беспилотника получили ранения двое российских военнослужащих. Об этом стало известно курдскому новостному агентству ANHA. Издание опубликовало фотографию, на которой запечатлен мужчина славянской внешности с перебинтованным бедром.
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СМИ сообщили о ранении двух российских военных в Сирии

Евразия Dailyвчера в 17:34

Курдские СМИ сообщают о двух российских военнослужащих, пострадавших в Сирии

Эхо Москвывчера в 13:31

Российских военных атаковал дрон? Курды сообщили о нападении на военную базу в Сирии

Царьградвчера в 16:14

Курдское агентство сообщило о ранении российских военных в Сирии

РЕН ТВвчера в 15:35

СРОЧНО: В Сирии атакованы российские военные, курды пишут о турецком ударе

Rusvesna.suвчера в 13:50

Российские военные ранены в результате авиаудара Турции

Общественная служба новостейвчера в 16:26

Стало известно о ранении российских военных в результате авиаудара Турции

Lenta.ruвчера в 12:30
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Религия

В Екатеринбурге почтили память Николая II и его семьи крестным ходом

Известия вчера в 22:01
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Армия и оружие

В Пентагоне пояснили, о какой «супер-пупер ракете» говорил Трамп

Президент США Дональд Трамп, упоминавший о разработке в США гиперзвуковой ракеты, способной развивать скорость в 17 Махов, опирался на результаты состоявшихся в марте испытаний планирующего гиперзвукового блока над Тихим океаном.
ТАСС вчера в 18:28
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Энергетика

Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа

Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
REGNUM 01:27
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Происшествия

Суд арестовал вице-мэра Томска, обвиняемого во взяточничестве

Как сообщала "РГ", заместитель мэра города Томска по безопасности и управлению делами Евгений Суриков был задержан 16 июля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Российская газета 01:45
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Политика

Штабы соперников Лукашенко решили объединить усилия на выборах

Штабы трех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии, двоих из которых не зарегистрировала ЦИК республики, решили объединить усилия на выборах, сообщает портал Tut.by.
РБК вчера в 09:46
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Происшествия

Пожар на корабле ВМС США в Сан-Диего потушен спустя четыре дня

Пожар на корабле Военно-морских сил (ВМС) США Bonhomme Richard на военной базе в Сан-Диего потушен спустя четыре дня, сообщает NBC News со ссылкой на заявление представителя командования Тихоокеанского флота США контр-адмирала Филипа Собека.
Газета.Ru вчера в 18:15
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Общество

В Минске заявили, что арестовали счета жены замглавы Минфина России

В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестованы счета жены заместителя министра финансов России Андрея Круглова.
RT на русском вчера в 00:55
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Энергетика

Нефть Brent подешевела до $43,22 на фоне осторожных настроений

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:13 по московскому времени составляет $43,22 за баррель, что на $0,15 (0,35%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Интерфакс 01:39
Происшествия

В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи

Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК вчера в 22:51
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Экономика

Минфин пообещал не изымать накопления россиян

Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ 15 июля в 07:56
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Происшествия

Пять человек пострадали в аварии с автобусом из Донецка под Липецком

РБК вчера в 22:09
6
Происшествия

Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала

Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
Lenta.ru вчера в 11:49
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Происшествия

Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику

Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском вчера в 15:16
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Политика

Кремль отверг обвинения Лондона в кибератаках по вакцине

Москва не приемлет обвинений Лондона в хакерских атаках по вакцине, а также вмешательстве в выборы 2019-го года.
ТК Звезда вчера в 10:47
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Общество

Мосгорсуд признал законным арест обвиняемого в госизмене Сафронова

Мосгорсуд признал законным арест советника гендиректора госкорпорации "Роскосмос" и бывшего журналиста газеты "Коммерсант" Ивана Сафронова, сообщает ТАСС из здания суда.
Газета.Ru вчера в 09:37
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Общество

Госдума поддержала проект о порядке раздела имущества супругов

Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о понятии общего имущества супругов и порядке его раздела при разводе: предлагается проводить это в рамках одного судебного разбирательства и делить все имущество сразу.
РИА Новости 15 июля в 08:28
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Происшествия

На акции в поддержку «Нового величия» в Москве начались задержания

РБК вчера в 12:15
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Общество

Учительница химии попробовала сдать ЕГЭ и удивилась заданиям

Учительница химии из Красноярска Ольга Юмашева попробовала сдать ЕГЭ и удивилась увиденным заданиям.
РИА Новости вчера в 18:47
29
Армия и оружие

Армения оценила обстановку на границе с Азербайджаном

РИА Новости 01:17
Экономика

Владелец «Волмы» купил долю Якобашвили в производителе хлопьев и круп

Владелец компании «Волма», выпускающей отделочные материалы, Юрий Гончаров приобретает долю основателя «Вимм-билль-данна» Давида Якобашвили в производителе хлопьев и круп «Арчеда-продукт».
Ведомости вчера в 22:29
Шоу-бизнес

Первую семью Иосифа Пригожина выселили из квартиры из-за долгов

Бывшая супруга Иосифа Пригожина вместе с детьми была признана утратившей право на пользование жильем.
ИнфоСМИ вчера в 05:24
39
Кино

Кристофер Нолан настаивает на мировой премьере «Довода»

В настоящий момент премьера фильма "Довод" запланирована на 12 августа. Однако ее вновь могут перенести.
Piter.tv 00:35
2
Шоу-бизнес

Дмитрий Певцов показал супругу Ольгу Дроздову в шортах и без макияжа

На снимке супруга актера запечатлена без капли макияжа и в мини-шортах.
Актуальные Новости вчера в 06:00
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Здоровье

Диетолог разрешил есть чипсы, но контролировать их количество

«Человек вместо маленькой упаковки чипсов, съест мешок сладких фруктов и в итоге разжиреет, поскольку фруктоза вся идет в живот», — сказал диетолог.
ToDay News Ufa вчера в 01:31
23
Общество

Число зараженных коронавирусом в Индии превысило один миллион

Страна занимает третье место в списке по числу зараженных коронавирусом. Число жертв коронавируса в Индии достигло 25,6 тысячи.
Lenta.ru 00:36
2
Космос

NASA отложило запуск телескопа «Джеймс Уэбб» из-за коронавируса

В опубликованном на сайте NASA сообщении говорится, что запуск космической обсерватории переносится ориентировочно на 31 октября 2021 года из-за продолжающейся пандемии коронавируса и технических сложностей, возникших, в частности, в связи с уменьшением числа занятых на строительстве телескопа сотрудников.
Комсомольская правда вчера в 19:16
3
Политика

Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия вчера в 15:55
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Футбол

Зидан каждые 19 матчей во главе «Реала» выигрывает какой-либо трофей

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан выигрывает какой-либо трофей с командой каждые 19 матчей.
Газета.Ru вчера в 20:13
Технологии

Обновление Windows удалило встроенные программы

Пользователи заметили, что выпущенный в рамках регулярного цикла обновлений Patch Tuesday апдейт KB4565503 удалил встроенные приложения операционной системы.
Lenta.ru вчера в 11:56
21
Политика

В Европарламенте выступили против памятника Ленину в Германии

Польский депутат Европарламента Эльжбет Крук выступил против установленного в немецком городе Гельзенкирхен памятника Владимиру Ленину и поднял вопрос о сносе монумента и запрете коммунистической символики.
Взгляд.ру 01:31
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