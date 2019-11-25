Происшествия

Lenta.ruLenta.ruСтало известно о раскаянии расстрелявшего восемь сослуживцев солдата

Тюменский солдат Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восемь сослуживцев, извинился перед родными Евгения Графова, получившего тяжелые ранения. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.
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с чего всё началось

Тюменец, убивший восьмерых сослуживцев, попросил прощения у родственников одной из жертв

Тюменский солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, устроивший расстрел в Забайкалье, попросил прощения у родных Евгения Графова, тяжело раненного во время трагедии. Об этом «URA.RU» рассказал источник, знакомый с ситуацией. Графов был призван в армию и тюменского села Аромашево.
URA.Ruвчера в 22:50

Подробнее о событии

Тюменец, убивший восьмерых сослуживцев, попросил прощения у родственников одной из жертв

URA.Ruвчера в 22:50

Раскаяние расстрелявшего восемь сослуживцев солдата опровергли

Lenta.ru03:18

СМИ узнали о разговоре рядового Шамсутдинова с матерью раненого солдата

Московский Комсомолец01:25

Расстрелявший сослуживцев в Забайкалье извинился перед матерью одного из погибших

Взгляд.ру01:09

Расстрелявший сослуживцев извинился перед родными одного из пострадавших

Ридус01:08

Срочник, расстрелявший сослуживцев, попросил прощения у родных раненого земляка

NashGorod.ru00:43

СМИ: Шамсутдинов попросил прощения у матери тяжело раненного солдата

Daily Storm02:35
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Общество

Синоптики предупредили жителей России об «атмосферной впадине»

В России во второй половине недели атмосферное давление резко понизится, что будет похоже на «атмосферную впадину».
REGNUM 02:18
Политика

Жириновский предлагает расширить пределы самообороны

Лидер ЛДПР собирается внести в Госдуму законопроект, который дополнит статью 37 УК РФ "Необходимая оборона" пунктом о том, что действия с целью защиты себя и своих родных от насилия или угрозы его применения, а также направленные на защиту имущества нельзя считать превышением пределов самообороны.
Вести.Ru 02:18
Шоу-бизнес

Константин и Софья Эрнст в третий раз станут родителями

Константин и Софья Эрнст, воспитывающие двух дочерей, в третий раз станут родителями. Радостную новость рассекретили в окружении пары.
Актуальные Новости 02:43
Происшествия

Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы

Вести.Ru вчера в 18:29
Политика

Украинцы не способны оценить перемены в Крыму, заявил экс-депутат Рады

Ранее президент Ассоциации Франко-Российский диалог, экс-министр транспорта Франции Тьерри Мариани заявил, что Крым может стать Лазурным берегом.
РИА Новости вчера в 19:37
Происшествия

Полицейский в Екатеринбурге застрелил мужчину при задержании

Сотрудник патрульно-постовой службы полиции в Екатеринбурге застрелил при задержании подозреваемого в хранении наркотиков.
Общественное телевидение России вчера в 05:25
Политика

Пушков назвал цель трибунала по провокации в Керченском проливе

Ранее руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов сообщил, что весной 2020 года Крым созовет международный трибунал по провокации в Керченском проливе.
Российская газета 03:16
Общество

В Киеве вандалы осквернили памятник писателю Шолом-Алейхему

ТАСС 03:02
Происшествия

Пожар в шахте в Коми локализован

BFM.ru 00:08
Происшествия

Более 20 человек погибли в результате крушения самолета в Конго

РЕН ТВ вчера в 07:08
Политика

В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже

Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.
РИА Новости вчера в 22:16
Кино

Россиянам спустя 50 лет покажут новую серию мультфильма про Умку

Ранее News.ru передавал, что второстепенные дополнительные герои появятся в новых сериях мультфильма «Ну, погоди!», который выйдет летом 2020 года.
News.ru 02:51
Футбол

Фанаты «Витесса» требуют отставки Слуцкого

Спорт-Экспресс вчера в 13:45
Шоу-бизнес

На сына Елены Яковлевой напали и избили из-за татуировок на лице

Буквально совсем недавно стало известно, что сын Елены Яковлевой Денис Шальных принял решение удалить лазером татуировки с лица.
Bimru.ru 03:23
Происшествия

В Приморье проверяют видео с ребенком, счищающим снег с козырька школы

Полиция в Приморье начала проверку из-за видео, на котором ребенок счищает снег с козырька над входом в школу, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
РИА Новости вчера в 23:11
Общество

Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега

Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
ТАСС 03:23
Музыка

Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении

Аргументы недели вчера в 13:55
Общество

В Башкирии в новогодние праздники ограничат продажу алкоголя

Власти Башкирии ввели ограничение продажи алкоголя в новогодние праздники.
Горобзор.ру 01:28
Космос

Преемник робота «Федора» получил человеческое имя

Российские разработчики назвали нового робота-космонавта «Артемом» и планируют отправить его в космос вслед за «Федором».
Телеканал 360° 01:45
Авто

Правительство утвердило повышение утильсбора на машины с 2020 года

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении ставок утилизационного сбора на автомобили с 2020 года, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Интерфакс 00:33
Общество

Почти каждый десятый россиянин намерен остаться бездетным

Более четверти россиян (27%) планирует иметь одного ребенка, более половины граждан репродуктивного возраста (55%) собираются иметь двух и более детей, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Интерфакс вчера в 22:07
Общество

Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая

РИА Новости вчера в 14:18
Политика

Швеция отказалась называть Белоруссию «Белой Россией»

Глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что в ее стране Белоруссию больше не будут называть «Белой Россией».
Московский Комсомолец 02:48
Здоровье

Врачи назвали пять главных симптомов дефицита витамина D

Врачи рассказали о главных признаках дефицита витамина D в организме — частой проблемы зимнего сезона.
Известия вчера в 19:13
Транспорт

Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели

РИА Новости вчера в 15:29
Происшествия

Гимнастка упала с большой высоты в цирке Белгорода

Во время выступления в Белгороде петербургского цирка воздушная гимнастка сорвалась с большой высоты и упала.
Газета.Ru 02:41
Политика

Трамп отправил в отставку министра ВМС США

До заявления президента США, глава Пентагона Марк Эспер попросил Спенсера уйти в отставку в связи с потерей доверия на фоне противоречивого дела спецназовца ВМС США Эдварда Галлахера, который обвинялся в ряде военных преступлений, пишет РИА Новости.
Российская газета вчера в 19:18
Наука

В Японии научились распознавать 13 видов рака по капле крови

В Японии корпорация Toshiba заявила о разработанном методе диагностики рака с точностью до 99% по капле крови.
АБН вчера в 20:26
Экономика

Силуанов заявил, что рост ВВП России в 2019 году может быть выше 1,3%

Рост ВВП России в 2019 году может быть выше прогнозных 1,3%. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.
ТАСС 02:52
Политика

В США обвинили Украину во вмешательстве в выборы

Американский конгрессмен-республиканец Ли Зелдин считает, что «незалежная» вмешивалась в прошлые президентские выборы в США.
Свободная Пресса вчера в 21:33
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