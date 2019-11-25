Происшествия
Lenta.ruСтало известно о раскаянии расстрелявшего восемь сослуживцев солдата
Тюменский солдат Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восемь сослуживцев, извинился перед родными Евгения Графова, получившего тяжелые ранения. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.
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с чего всё началось
Тюменский солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, устроивший расстрел в Забайкалье, попросил прощения у родных Евгения Графова, тяжело раненного во время трагедии. Об этом «URA.RU» рассказал источник, знакомый с ситуацией. Графов был призван в армию и тюменского села Аромашево.URA.Ruвчера в 22:50
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Общество
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Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении
Общество
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Власти Башкирии ввели ограничение продажи алкоголя в новогодние праздники.
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Авто
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Общество
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Глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что в ее стране Белоруссию больше не будут называть «Белой Россией».
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Врачи назвали пять главных симптомов дефицита витамина D
Врачи рассказали о главных признаках дефицита витамина D в организме — частой проблемы зимнего сезона.
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До заявления президента США, глава Пентагона Марк Эспер попросил Спенсера уйти в отставку в связи с потерей доверия на фоне противоречивого дела спецназовца ВМС США Эдварда Галлахера, который обвинялся в ряде военных преступлений, пишет РИА Новости.
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Политика
В США обвинили Украину во вмешательстве в выборы
Американский конгрессмен-республиканец Ли Зелдин считает, что «незалежная» вмешивалась в прошлые президентские выборы в США.