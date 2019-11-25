Происшествия

Lenta.ruLenta.ruСтало известно о раскаянии расстрелявшего восемь сослуживцев солдата

Тюменский солдат Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восемь сослуживцев, извинился перед родными Евгения Графова, получившего тяжелые ранения. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.
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с чего всё началось

Тюменец, убивший восьмерых сослуживцев, попросил прощения у родственников одной из жертв

Тюменский солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, устроивший расстрел в Забайкалье, попросил прощения у родных Евгения Графова, тяжело раненного во время трагедии. Об этом «URA.RU» рассказал источник, знакомый с ситуацией. Графов был призван в армию и тюменского села Аромашево.
URA.Ruвчера в 22:50

Подробнее о событии

Рядовой Шамсутдинов раскаялся перед матерью одного из потерпевших

Национальная служба новостей03:37

Отец Шамсутдинова опроверг Лайфу сообщения об извинениях перед семьёй раненого

Life.ru03:35

Раскаяние расстрелявшего восемь сослуживцев солдата опровергли

Lenta.ru03:18

Отец Шамсутдинова опроверг контакты сына с семьёй раненого солдата

REGNUM04:14

СМИ узнали о разговоре рядового Шамсутдинова с матерью раненого солдата

Московский Комсомолец01:25

Расстрелявший сослуживцев в Забайкалье извинился перед матерью одного из погибших

Взгляд.ру01:09

Тюменец, убивший восьмерых сослуживцев, попросил прощения у родственников одной из жертв

URA.Ruвчера в 22:50
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Общество

Село Мутный Материк стало самым весёлым населённым пунктом России

Село Мутный Материк из Коми победило в конкурсе на самое весёлое название населённого пункта России.
АиФ Коми 00:35
Политика

В Госдуме прокомментировали идею расширения пределов самообороны

По данным издания, статью 37 УК РФ предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.
РИА Новости 04:16
Общество

В Киеве осквернили памятник Шолом-Алейхему

Интерфакс 03:29
Происшествия

В Марий Эл пьяный депутат сбил насмерть подростка

По версии следствия, вечером 19 ноября 37-летний депутат управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.
Российская газета 04:42
Политика

Путин потребовал от «Единой России» терзать и трясти чиновников

Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал правящую партию «Единая Россия» добиться партийного контроля за деятельностью чиновников и внимательно следить за тем, как они принимают и выполняют решения во всех сферах.
REGNUM 23 ноября в 06:35
Политика

Скандал с выступлением Ротару в РФ: Пушков ответил Поклонской

Из-за запланированных в России новогодних выступлений народной артистки СССР и Украины, почетной крымчанки Софии Ротару разгорелся скандал.
РИА Новости Крым 00:58
Политика

Песков рассказал об отношении Путина к бывшему ректору СПбГУ Вербицкой

Известия 04:56
Наука

VR-симуляция показывает, как повышение уровня моря затопит города, прибрежные поселения и инфраструктуру

Ранее ученые из группы Climate Central подсчитали, что прибрежные районы, в которых в настоящее время проживает 300 млн человек, к 2050 году будут каждый год страдать от наводнений и повышения уровня океана.
Хайтек 02:56
Транспорт

Проезд по МЦД станет бесплатным на две недели

Газета.Ru 01:43
Технологии

Искусственный интеллект не даст использовать смартфон за рулем

По мнению экспертов Международной автомобильной федерации среди основных причин высокой смертности на российских дорогах незнание правил, езда в состоянии алкогольного опьянения и пользование смартфоном.
SciencePop 00:19
Происшествия

В Москве и Челябинске задержали подозреваемых в терроризме

Полиция задержала в Москве и Челябинске четверых подозреваемых в терроризме, сообщает в понедельник южноуральская полиция.
РИА Новости 03:37
Происшествия

Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы

Вести.Ru вчера в 18:29
Шоу-бизнес

Агузарова поразила поклонников своей внешностью после пластики

Поклонников шокировал внешний вид российской певицы Жанны Агузаровой.
Московский Комсомолец 03:37
Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Вооруженные силы Турции приступили к тестированию радарных установок российских зенитных ракетных систем С-400.
Российская газета 04:15
Футбол

Бывшего игрока сборной Украины Федецкого обвинили в попытке подкупа судьи

Экс-вице-президент «Карпат» Олег Смалийчук рассказал о неприятном инциденте с участием бывшего игрока сборной Украины Артема Федецкого.
NewInform вчера в 18:05
Общество

Превышения радиационного фона в Еврейской АО не выявлено

REGNUM вчера в 19:07
Шоу-бизнес

Вера Брежнева не стала отрицать развод

Некоторые всерьез считают, что Вера Брежнева не живет с Константином Меладзе.
StarHit.ru 22 ноября в 07:10
Происшествия

В Москве иностранец заплатил за поездку на такси более 25 тысяч рублей

Иностранец заплатил за поездку на такси от аэропорта Шереметьево до центра столицы более 25 тысяч рублей, сообщает в понедельник полиция Центрального округа Москвы.
РИА Новости 01:47
Общество

Врачи предупредили МВД Британии, что Ассанж может умереть в тюрьме

Более 60 медиков подписали открытое письмо на имя главы британского МВД Прити Пател с предупреждением, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может скончаться в тюрьме, если срочно не получит врачебную помощь.
РИА Новости 02:09
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru 23 ноября в 18:00
Происшествия

После ДТП госпитализирован мэр Тулуна, его жена погибла

В результате ДТП был госпитализирован мэр иркутского Тулуна Юрий Карих.
Ридус 23 ноября в 10:01
Происшествия

Сокровищницу «Зеленый свод» ограбили в Дрездене

Злоумышленники взломали и ограбили знаменитую сокровищницу "Зеленый свод" в немецком Дрездене в ночь на 25 ноября, где хранятся драгоценности и предметы искусства стоимостью сотни миллионов евро.
Газета.Ru 04:56
Армия и оружие

Модернизированный ракетоносец Ту-160М передадут военным в 2021 году

"РГ" уже писала о том, что первый стратегический ракетоносец, построенный с нуля по модернизированному проекту Ту-160М, передадут на испытания в конце следующего года.
Российская газета 03:46
Авто

Названы основные ошибки при сезонной смене шин на автомобилях

Эксперты журнала «За рулем» назвали самые опасные ошибки, совершаемые автовладельцами при сезонной смене колес.
Автоновости дня 22 ноября в 22:33
Музыка

Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein

Известная российская исполнительница Светлана Лобода снялась в клипе лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, соответствующее видео было опубликовано на официальной странице певца в YouTube.
REGNUM вчера в 11:53
Авто

В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора

Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).
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Музыка

Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении

Аргументы недели вчера в 13:55
Политика

США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет

Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
РИА Новости 23 ноября в 22:37
Происшествия

В Приморье раздетый ребенок счищал снег с козырька школы

В интернете расспространилась видеозапись, на которой видно, как подросток сбрасывает снег с козырька над входом в школу.
Российская газета 01:41
Политика

Медведев уволил главу Российского экологического оператора

Российский премьер Дмитрий Медведев уволил гендиректора "Российский экологический оператор" Дениса Буцаева, сообщается на сайте правительства России.
Газета.Ru 02:49
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