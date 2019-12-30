Политика

Lenta.ruLenta.ruСтало известно о расколе в окружении Трампа из-за помощи Украине

23 декабря сообщалось, что чиновник Майк Даффи поручил приостановить помощь Украине после беседы президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. В сентябре в США разгорелся скандал из-за информации о давлении, которое Трамп якобы пытался оказать на Зеленского.
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СМИ: Эспер и Помпео убеждали Трампа не замораживать помощь Украине

РИА Новости16:45

Эспер, Помпео и Болтон пытались убедить Трампа разморозить военную помощь Украине

Интерфакс18:10

NYT: главы Пентагона и Госдепа выступали против заморозки военной помощи Украине

ТАСС17:57

Стало известно о расколе в окружении Трампа из-за помощи Украине

Lenta.ru19:00

Заморозка помощи Украине вызвала раскол в администрации Трампа

Взгляд.ру19:28

Стало известно кто пытался убедить Трампа разморозить помощь Украине

News.ru20:11

Главы Пентагона и Госдепа выступали против заморозки военной помощи Украине

Аргументы и Факты19:43
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Музыкальный критик Сергей Соседов в эфире телеканала НТВ заявил, что не рад возвращению на сцену ряда артистов, в том числе Аллы Пугачевой.
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Ким Чен Ын призвал к «наступательным» мерам для безопасности КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын потребовал обеспечить безопасность страны "наступательными" мерами, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
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Традиционно красная икра является одним из атрибутов новогоднего застолья, и в преддверии праздника россиянам рассказали о том, какими полезными свойствами обладает данный продукт.
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Четверо сотрудников полиции Черногории пострадали в воскресенье вечером в ходе столкновений с демонстрантами из-за закона о религиозных объединениях, сообщило управление полиции страны.
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Конец эпохи фейсбук-революций: протест побеждается в три клика

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