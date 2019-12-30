Политика
Lenta.ruСтало известно о расколе в окружении Трампа из-за помощи Украине
23 декабря сообщалось, что чиновник Майк Даффи поручил приостановить помощь Украине после беседы президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. В сентябре в США разгорелся скандал из-за информации о давлении, которое Трамп якобы пытался оказать на Зеленского.
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NYT: Эспер, Помпео и Болтон пытались уговорить Трампа не замораживать военную помощь Украине
Комсомольская правда21:47
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 22:04, Ашберн
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Общество
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