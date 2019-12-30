Политика

Lenta.ruLenta.ruСтало известно о расколе в окружении Трампа из-за помощи Украине

23 декабря сообщалось, что чиновник Майк Даффи поручил приостановить помощь Украине после беседы президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. В сентябре в США разгорелся скандал из-за информации о давлении, которое Трамп якобы пытался оказать на Зеленского.
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NYT: главы Пентагона и Госдепа выступали против заморозки военной помощи Украине

ТАСС17:57

NYT: Помпео, Болтон и Эспер отговаривали Трампа от заморозки военной помощи Украине

Коммерсантъ20:38

Заморозка помощи Украине вызвала раскол в администрации Трампа

Взгляд.ру19:28

Стало известно о расколе в окружении Трампа из-за помощи Украине

Lenta.ru19:00

NYT: Эспер, Помпео и Болтон пытались уговорить Трампа не замораживать военную помощь Украине

Комсомольская правда21:47

Эспер, Помпео и Болтон пытались убедить Трампа разморозить военную помощь Украине

Интерфакс18:10

СМИ: Эспер и Помпео убеждали Трампа не замораживать помощь Украине

РИА Новости16:45
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 22:04, Ашберн
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Мэрию Хабаровска эвакуировали из-за сообщений об угрозе взрыва

Ранее в понедельник сообщения об угрозе взрыва стали поступать в детские сады Хабаровска, детей из них эвакуируют и размещают в ближайших школах.
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Изъять и простить: арестованное имущество продают в 1,5 раза чаще

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Правительство рассматривает вариант создания авиакомпании на Дальнем Востоке для решения проблемы транспортной доступности региона.
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Певец Рома Жуков устроил дебош в аэропорту Якутии

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Охлобыстин извинился перед проститутками после критики Водонаевой

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Сборная России разгромила Канаду на молодежном чемпионате мира

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Егоров подал в отставку с поста главы судейского департамента РФС

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров подал в отставку со своего поста по собственному желанию.
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Росстат спрогнозировал демографический кризис России к 2036 году

Росстат дал прогноз на 16 лет вперед, как будет меняться численность населения и продолжительность жизни в России.
Газета.Ru 27 декабря в 01:08
Экономика

Минстрой зафиксировал рост стоимости российских новостроек

За год столичные новостройки выросли в цене всего на 3%, до 225 тыс. руб. за 1 кв. м, а жилье на вторичном рынке — на 5,5% (в 2018-м — на 12%), до 200 тыс. руб. за 1 кв. м. Об этом накануне сообщили аналитики сервиса «Яндекс.Недвижимость».
РБК 27 декабря в 09:01
Происшествия

Трамп прокомментировал нападение у синагоги в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп назвал инцидент с нападением на представителей еврейской общины у синагоги в пригороде Нью-Йорка ужасной антисемитской атакой.
Известия 15:16
Хоккей

Крикунов: просили игроков не делать глупостей, но Чайковски не понимает

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Общество

Пресс-секретарь Путина назвал причину трагедии в Магнитогорске

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Происшествия

В цирке Владивостока гимнастка сорвалась с высоты во время выступления

Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
Газета.Ru 07:48
Авто

Экс-ведущий Top Gear рассказал, как он определяет качество автомобилей

Экс-ведущий шоу Top Gear Джеймс Мэй заявил, что качество и надежность автомобилей напрямую зависят от чистоты туалетов на заводах, где их выпускают.
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По военной базе США в Ираке нанесен ракетный удар

Как сообщает телеканал "Аль-Арабия", представитель сил безопасности Ирака подтвердил ракетный удар по военной базе близ Багдада, на которой дислоцируются американские военнослужащие.
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Кино

Названы фильмы, которые стоит посмотреть на праздниках

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В Хабаровском крае задержали подозреваемого в вербовке террористов

В Хабаровском крае задержан пропагандист и вербовщик международной террористической организации, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по региону.
РИА Новости 21:49
Политика

В Донбассе начался обмен пленными, некоторые возвращаться отказались

На линии соприкосновения в Донбассе начался обмен пленными между ЛНР, ДНР и Украиной.
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Шнуров высмеял Сюткина на «Вечернем Урганте»

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Фёдор Емельяненко нокаутировал Джексона на турнире Bellator в Японии

Российский боец смешанного стиля (ММА) Фёдор Емельяненко одержал верх над представителем США Куинтоном Джексоном в поединке, проходившем в рамках турнира промоушна Bellator в Сайтаме (Япония).
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Бывшая жена Рыжего из «Иванушек» вышла замуж за баскетболиста

Мария Григорьева-Апполонова, в девичестве Банкова, вышла замуж за 28-летнего баскетболиста Андрея Зубкова, о чём она сообщила на странице в Instagram.
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Роналду признали лучшим футболистом года по версии Globe Soccer Awards

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду признан лучшим игроком 2019 года по версии Globe Soccer Awards.
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Mail.ru Group запустит свой аналог YouTube

Российская компания Mail.ru Group, основанная в 2005 году и владеющая в том числе соцсетями «ВКонтакте» и «Одноклассники», планирует запустить отечественный аналог американского видеохостинга YouTube.
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Армия и оружие

Новые виды вооружения разработают для истребителей Су-57

Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщил, что для истребителей пятого поколения Су-57 разработают новые виды вооружения, передает РИА "Новости".
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Число массовых убийств в США в 2019 году стало рекордным

Массовые убийства в США в 2019 году произошли 41 раз. Их жертвами становились четыре и более человек.
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Захарова прокомментировала вызов российского посла в МИД Польши

Вызов российского посла в МИД Польши после критического высказывания президента России Владимира Путина является попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу.
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Овечкин стал третьим хоккеистом НХЛ по голам в большинстве

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Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов в РФ

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На российском ТВ рассказали о «еле дышащей» Пугачевой

Музыкальный критик Сергей Соседов в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ заявил, что возвращение на сцену Аллы Пугачевой, Жанны Агузаровой, Софии Ротару и Николая Носкова вызывает у него жалость.
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СМИ сообщили о предстоящей отставке вице-президента Сбербанка

Вице-президент Сбербанка Андрей Шаров до конца года покинет свой пост.
Накануне.Ru 18:35
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Майк Помпео
Американский политик
Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Директор Центрального разведывательного управления с 23 января 2017 по 26 апреля 2018.
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