23 декабря сообщалось, что чиновник Майк Даффи поручил приостановить помощь Украине после беседы президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. В сентябре в США разгорелся скандал из-за информации о давлении, которое Трамп якобы пытался оказать на Зеленского.

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