с чего всё началось

Украинский пассажирский лайнер Boeing 737, потерпевший крушение в Иране, перед катастрофой сделал разворот и возвращался в аэропорт. Такой предварительный вывод сделала расследующая трагедию Организация гражданской авиации Ирана, со ссылкой на местные СМИ сообщает ТАСС.

Стало известно о развороте украинского лайнера перед крушением

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