Защита Ивана Сафронова обжаловала его арест 8 июля адвокаты обжаловали арест советника главы «Роскосмоса», бывшего специального корреспондента газет «Коммерсантъ» и «Ведомости» Ивана Сафронова.

с чего всё началось

Дело арестованного по обвинению в государственной измене советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста Ивана Сафронова вела Служба внешней разведки (СВР). О ее роли сообщает издание «Коммерсантъ».

Стало известно о роли Службы внешней разведки в деле Сафронова

Происшествия СК проверяет Фургала на причастность к другим тяжким преступлениям "Сергей Фургал проверяется на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской области", - говорится в сообщении. 1

Происшествия Следователи обыскивают все коммерческие МРЭО Петербурга Санкт-Петербург, 9 июля 2020, 12:17 — REGNUM Утром 9 июля следователи пришли с ордерами на обыск во все коммерческие МРЭО Санкт-Петербурга. 9

Общество Аттракционы в парках Москвы возобновят работу 13 июля Аттракционы в столичных парках возобновят работу 13 июля. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте. 5

Политика Депутат Рады опубликовал записи разговоров якобы Порошенко и Путина Киев, 9 июля 2020, 12:45 — REGNUM Народный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач сегодня, 9 июля, опубликовал записи разговора, как он утверждает, экс-президента страны Петра Порошенко с президентом России Владимиром Путиным. 5

Политика В Татарстан приедет премьер-министр России Михаил Мишустин Завтра, 10 июля, Михаил Мишустин посетит особую экономическую зону «Алабуга», где проведет совещание о строительстве автодороги «Европа – Западный Китай». 7

Футбол Гендиректору «Зенита» грозит штраф за высказывание о «Спартаке» Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) с высокой долей вероятности накажет генерального директора петербургского "Зенита" Александра Медведева денежным штрафом, сообщает "Чемпионат.com". 2

Общество В России предложили запретить алкоголь в поездах Член Общественной палаты и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев выступил с инициативой запретить продавать алкоголь в поездах. 161

Общество МВД предложило изменить водительские права и ПТС МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права. 2,5K

Футбол Федун подтвердил назначение Газизова на пост гендиректора «Спартака» Шамиль Газизов в течение недели приступит к работе в качестве генерального директора московского футбольного клуба "Спартак", заявил председатель совета директоров "красно-белых" Леонид Федун.

Политика Во Франции высмеяли заявления Киева о российском «вторжении» В своем материале Неан привела недавние заявления замглавы украинского МИДа Василия Боднара о том, что Россия якобы может напасть на Украину во время учений "Кавказ-2020". 369

Политика Медведев назван вероятным преемником Путина Венедиктов считает, что если бы Путин сейчас выбирал преемника для себя, то Медведев оказался бы в числе первых кандидатов. 446

Автоспорт Red Bull нашла причину схода Ферстаппена в Австрии Макс Ферстаппен был вынужден сойти с Гран При Австрии на 11-м круге.

Общество В офисе «МБХ медиа» сообщили об обыске по делу ЮКОСа Ранее в четверг адвокат Михаил Бирюков сообщил об обысках по делу ЮКОСа в квартире московского депутата Юлии Галяминой, а также у членов "Открытой России" - организации, основанной экс-совладельцем ЮКОСа Михаилом Ходорковским. 957

Политика Минобороны защитит нацинтересы России после выхода США из договоров Решение о выходе США из Договора по открытому небу (ДОН) приведет к реакции Министерства обороны России и других ведомств, заявил посол РФ в Анатолий Антонов.

Общество Минтранс оценит готовность аэропортов к возобновлению авиасообщения Минтранс до 13 июля оценит готовность международных аэропортов РФ к возобновлению авиасообщения, следует из протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. 121

Происшествия Около 200 литров отработанного мазута попало в реку Сайма в Сургуте Отработанный мазут на площади до 250 кв. метров обнаружен в реке Сайма на территории Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ), всего в водоем попали около 200 литров мазута.

Кино Студия Universal перенесла новую часть «Хэллоуина» на 2021 год В написании сценария к фильму о загадочном маньяке с протезом в виде крюка участвовал Джордан Пил — режиссер знаменитых хорроров "Прочь" и "Мы".

Космос NASA займется выпуском туалетной воды с ароматом открытого космоса Космос - пространство безвоздушное и большей частью очень холодное, с температурами, близкими к абсолютному нолю (-273), поэтому, казалось бы, он ничем не может пахнуть. 25

Общество Власти Москвы опровергли сообщения о сливе данных интернет-избирателей Впервые о необходимости внести изменения в документ 1993 года Владимир Путин заявил в январе текущего года в ходе послания Федеральному собранию.

Политика Козак: вопрос о вхождении ДНР и ЛНР в состав России не обсуждался Вопрос о возможном вхождении самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в состав России на государственном уровне никогда не обсуждался, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак. 85