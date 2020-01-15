Шоу-бизнес
ФедералПрессСтало известно о романе звезды футбола Неймара с русской моделью
Сафарову не раз замечали на матчах футбольного клуба ПСЖ, за который выступает Неймар. Девушка даже посетила день рождения Неймара в Париже. Впервые сведения о романе известного футболиста и русской 21-летней модели сообщили в ТВ-программе Cazamariposas.
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Происшествия
При сбросе авиатоплива под Лос-Анджелесом пострадали более 40 человек
Здоровье
Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи
«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Политика
Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии
Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.
Политика
Путин в среду обратится с ежегодным посланием к Федеральному Собранию
Президент России Владимир Путин в среду выступит с посланием Федеральному собранию, в этом году мероприятие пройдет в Центральном выставочном зале "Манеж", по традиции глава государства обозначит приоритеты в развитии страны во внутренней и внешней политике на ближайший год.
Технологии
Спецслужбы США обнаружили критическую уязвимость Windows
Агентство национальной безопасности (АНБ) США обнаружило критическую уязвимость операционной системы Windows корпорации Microsoft, сообщает Bloomberg со ссылкой на директора по кибербезопасности АНБ Энн Нойбергер.
Теннис
Шарапова и Зигемунд не доиграли матч в Австралии из-за сильного дыма
В пригороде Мельбурна проходит выставочный турнир, в котором прошёл матч между россиянкой Марией Шараповой и немкой Лаурой Зигемунд.
Политика
Опубликовано новое видео попадания ракет в украинский Boeing
Иранский журналист Бенгам Голипур опубликовал запись, на которой, предположительно, виден момент попадания ракет в украинский Boeing.
Гаджеты
Составлен рейтинг самых прочных смартфонов 2019 года
Известный «мучитель» смартфонов, блогер Зак Нельсон (Zach Nelson) опубликовал на своём YouTube-канале JerryRigEverything видео, в котором рассказал, какие же устройства оказались самыми прочными в 2019 году.
Хоккей
«Ак Барс» по буллитам обыграл «Амур»
Общество
В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой
Российские пользователи «ВКонтакте» сообщают о сбоях в работе социальной сети.
Космос
В России построят «научную долину» для изучения солнечных бурь
Армия и оружие
WST: США могут уменьшить военную помощь Ираку
Отмечается, что на случай негативного развития событий администрация президента США Дональда Трампа готовит возможные сокращения военной помощи Ираку на сумму в размере $250 млн.
Происшествия
В ДТП с электроопорой в Улан-Удэ погиб человек
Армия и оружие
Российский Ми-35М отогнал курдов от патруля в Сирии
Вертолет Ми-35М Воздушно-космических сил России отогнал сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии, пытавшихся забросать камнями российско-турецкий патруль возле города Кобани, населенного преимущественно курдами.
Общество
В Госдуме оценили возможность массовой безработицы из-за роботизации
Ранее Топилин призвал не пугать россиян «роботами и массовой безработицей».
Интернет
Instagram начал тестировать личные сообщения в веб-версии
Футбол
Зе Луиш может перейти в «Тоттенхэм»
Как сообщает SIC Noticias, португальский агент Жорже Мендеш будет работать над переходом экс-форварда «Спартака» в «Тоттенхэм» на правах аренды.
Общество
Меган Маркл не допустили до совещания с Елизаветой II
Герцогиня Сассекская Меган Маркл не принимала участие в прошедшей накануне встрече королевы Елизаветы II, принца Чарльза и принцев Уильяма и Гарри в Сандрингемском дворце.
Спорт
Сборная России по гандболу пропустит третью олимпиаду подряд
Наша команда провалилась на чемпионате Европы, который был отборочным турниром для олимпийских Игр.
Общество
Замглавы СК назвал мотив убийства российских журналистов в ЦАР
Происшествия
Экс-главу центра ядерной медицины заподозрили в создании ОПГ
В 2014 году глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба вручил Козину ведомственную награду — нагрудный знак «Бронзовый крест ФМБА России», а его заместителю Удовенко объявили благодарность.
Общество
Макаревич назвал мразями критиков Горбачева
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич назвал «мразями» тех, кто недооценивает работу Михаила Горбачева на посту президента Советского Союза.
Армия и оружие
По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар
Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.
Общество
Кудрин назвал эффективный способ борьбы с бедностью
"Субсидия целенаправленная была бы более весомой для борьбы с бедностью, чем освобождение от налогов", — считает глава Счетной палаты.
Шоу-бизнес
Федор Смолов женится на 17-летней внучке Ельцина
29-летний футболист сборной России по футболу Федор Смолов и Мария Юмашева (внучка Борис Ельцина) приняли решение пожениться.
Армия и оружие
В Афганистане впервые применили ракету с лезвиями
В Афганистане впервые применили новейшую ракету AGM-114R9X с лезвиями для ликвидации одного из лидеров местной банды.