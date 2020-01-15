Шоу-бизнес

ФедералПрессФедералПрессСтало известно о романе звезды футбола Неймара с русской моделью

Сафарову не раз замечали на матчах футбольного клуба ПСЖ, за который выступает Неймар. Девушка даже посетила день рождения Неймара в Париже. Впервые сведения о романе известного футболиста и русской 21-летней модели сообщили в ТВ-программе Cazamariposas.
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Стало известно о тайном романе футболиста Неймара и русской Instagram-модели

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У Неймара был тайный роман с русской инстаграм-моделью

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СМИ рассказали о тайном романе Неймара с Instagram-моделью из России

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Стало известно о тайном романе Неймара с русской Instagram-моделью

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Стало известно о тайном романе Неймара и русской модели

Lenta.ru17:17

Стало известно о романе звезды футбола Неймара с русской моделью

ФедералПресс19:29
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