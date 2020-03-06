В Омской области 70-летняя россиянка получает страховую пенсию в размере 52 533 рубля. Об этом рассказала заместитель управляющего в региональном отделении ПФР Наталья Смигасевич. По ее словам, такую сумму женщина заработала исключительно на страховых взносах и получает ее на общих основаниях.

Стало известно о россиянке с пенсией в 52 тысячи рублей

Политика В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказался о решении не вносить в Конституцию запрет на недвижимость за рубежом для чиновников.

Авто Hyundai анонсировала обновленную Hyundai Creta для России Для сравнения в Китае Creta получила рестайлинг еще в 2017 году, в Индии это произошло в 2018 году, а в Бразилии модель была обновлена в прошлом году.

Авто Новый внедорожник Haval H5 уже появился в России Новый кроссовер Haval H5 тульской сборки поступит в продажу 20 апреля. Этот автомобиль известен россиянам как Great Wall Hover.

Общество На севере Италии ввели ограничения из-за коронавируса Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ночь на воскресенье подписал декрет, который вводит ограничения на въезд и на выезд, а также на передвижение по территории Ломбардии и 14 провинций на фоне распространения коронавируса, об этом сообщается на сайте правительства страны.

Финансы Ливан объявил дефолт по евробондам Премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что правительство приостановит выплату займов в размере $1,2 млрд, ознаменовав первый в истории страны, пострадавшей от кризиса, суверенный долг.

Экономика В группе риска оказались 38 российских банков В России в 2020 году 38 банков могут лишиться лицензии, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование рейтингового агентства "Эксперт РА".