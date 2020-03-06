Общество
РИА НовостиСтало известно о россиянке с пенсией в 52 тысячи рублей
В Омской области 70-летняя россиянка получает страховую пенсию в размере 52 533 рубля. Об этом рассказала заместитель управляющего в региональном отделении ПФР Наталья Смигасевич. По ее словам, такую сумму женщина заработала исключительно на страховых взносах и получает ее на общих основаниях.
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