Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruСтало известно о сбое с ракетой на учениях ядерной триады России

В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошла нештатная ситуация. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на источники в Министерстве обороны России.
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с чего всё началось

Подводники отстрелялись по неполной программе

Во время стратегического командно-штабного учения «Гром-2019», финальным этапом которого руководил лично президент России Владимир Путин, произошла нештатная ситуация, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к Минобороны.
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