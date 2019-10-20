Армия и оружие
Lenta.ruСтало известно о сбое с ракетой на учениях ядерной триады России
В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошла нештатная ситуация. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на источники в Министерстве обороны России.
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с чего всё началось
Во время стратегического командно-штабного учения «Гром-2019», финальным этапом которого руководил лично президент России Владимир Путин, произошла нештатная ситуация, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к Минобороны.Ведомостивчера в 17:32
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