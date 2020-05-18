Общество
Lenta.ruСтало известно о серьезном поражении легких отца Нурмагомедова
Стало известно о серьезном поражении легких у отца и тренера российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к семье Нурмагомедовых. По информации агентства, состояние Нурмагомедова-старшего остается тяжелым.
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Тренер и отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.ТАСС Спорт07:44
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Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ 08:31
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В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
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В заметке подчеркивается, что на настоящее время по данному вопросу не существует достоверной статистики.
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Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе транспорта
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В Красноярский край перебросили военных для борьбы с коронавирусом
В Красноярский край перебрасывают военных для борьбы с распространением коронавируса, сообщает Минобороны.
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