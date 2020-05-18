Тренер и отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.

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Стало известно о серьезном поражении легких у отца и тренера российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к семье Нурмагомедовых. По информации агентства, состояние Нурмагомедова-старшего остается тяжелым.

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