Общество

Lenta.ruLenta.ruСтало известно о серьезном поражении легких отца Нурмагомедова

Стало известно о серьезном поражении легких у отца и тренера российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к семье Нурмагомедовых. По информации агентства, состояние Нурмагомедова-старшего остается тяжелым.
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с чего всё началось

Источник: отец чемпиона UFC Нурмагомедова по-прежнему находится в тяжелом состоянии

Тренер и отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.
ТАСС Спорт07:44

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Появились сведения о состоянии вышедшего из комы отца Нурмагомедова

Взгляд.ру11:00

Стало известно о серьезном поражении легких отца Нурмагомедова

Lenta.ru10:40

СМИ: Отец Хабиба не может разговаривать и двигаться

Матч ТВ10:53

Источник: у Абдулманапа Нурмагомедова серьезное поражение легких

Газета.Ru10:54

«Хороших новостей нет». Камил Гаджиев — о состоянии Абдулманапа Нурмагомедова

Спорт-Экспресс10:38

Состояние отца Нурмагомедова остается тяжелым

Pravda.Ru08:58

Источник рассказал о состоянии отца Нурмагомедова

RT на русском08:44
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Скончался французский актер Мишель Пикколи

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Политика

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РИА Новости 07:56
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Происшествия

СК проверит видеозапись, где полицейский якобы душит мужчину в Туапсе

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Армия и оружие

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Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношение группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам.
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