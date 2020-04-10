Коронавирус
Lenta.ruСтало известно о скором введении в Москве цифровых пропусков
Мэр Москвы Сергей Собянин в ближайшее время объявит о введении в столице системы цифровых пропусков, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству города, и двух собеседников, знакомых с принятием решения.
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с чего всё началось
Источник, близкий к мэрии столицы, сказал РБК, что в ближайшее время мэр Сергей Собянин объявит о введении цифровых пропусков в Москве. Эту информацию подтвердили РБК еще два собеседника, знакомых с принятием решения.РБК09:11
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