Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruСтало известно о скором введении в Москве цифровых пропусков

Мэр Москвы Сергей Собянин в ближайшее время объявит о введении в столице системы цифровых пропусков, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству города, и двух собеседников, знакомых с принятием решения.
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Власти Москвы объявят о введении цифровых пропусков на время изоляции

Источник, близкий к мэрии столицы, сказал РБК, что в ближайшее время мэр Сергей Собянин объявит о введении цифровых пропусков в Москве. Эту информацию подтвердили РБК еще два собеседника, знакомых с принятием решения.
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