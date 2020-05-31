Энергетика
Экономика сегодняАлжир предложил провести встречу ОПЕК+ на следующей неделе
Первая министерская встреча ОПЕК+ после вступления в силу новой сделки по сокращению добычи может состояться уже на следующей неделе, по просьбе председательствующего в этом году в организации министра энергетики Алжира конференцию с 9-10 июня могут перенести на 4 июня.
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Россия согласилась на перенос встречи участников соглашения о сокращении добычи нефти
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