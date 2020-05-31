Энергетика
Lenta.ruСтало известно о согласии России на новую сделку по нефти
Россия согласилась провести встречу в формате ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на несколько дней раньше — не 9-10 июня, а 4-го. Об этом сообщили сразу три источника в организации, передает Reuters. Предложение о переносе переговоров поступило от Алжира.
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Россия согласилась на перенос встречи участников соглашения о сокращении добычи нефти
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