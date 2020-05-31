Россия согласилась провести встречу в формате ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на несколько дней раньше — не 9-10 июня, а 4-го. Об этом сообщили сразу три источника в организации, передает Reuters. Предложение о переносе переговоров поступило от Алжира.

Стало известно о согласии России на новую сделку по нефти

Общество Названы изменения в жизни россиян с 1 июня Приятная новость ждет россиян, которые до последнего надеялись хорошо провести свой отпуск — с июня к работе вернутся туристические объекты в Крыму, Карелии и Краснодарском крае. 6

Политика Соловьев призвал Роскосмос не торопиться с ответом на шутку Маска Журналист и телеведущий Владимир Соловьев призвал российскую корпорацию Роскосмос не спешить отвечать на шутку главы американской компании SpaceX Илона Маска о батуте. 1

Армия и оружие Американцы сбросили крылатые ракеты с транспортника Макеты ракет были сброшены с транспортника специального назначения MC-130J Commando II.

Наука Ученые России разработают методологию работы оператора в виртуальной реальности Ученые из Санкт-Петербургского института информатики и автоматизации (СПИИРАН) предложат методы эффективного использования пространства виртуальной реальности.

Политика Поклонская обратилась в ООН из-за блокировки Киевом подачи воды в Крым Депутат призывает мировое сообщество и ООН принять безотлагательные меры, направленные на прекращение дискриминационной политики властей Украины в отношении миллионов крымчан, а Бачелет — предпринять в рамках вверенного ей международным сообществом мандата все возможные шаги для предотвращения повторения водной блокады полуострова в будущем. 107

Общество Еще 2060 пациентов вылечились от коронавируса в Москве Донором плазмы крови может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, у которого нет хронических заболеваний и имеется отрицательный результат на ВИЧ и гепатиты В и С. Врачи считают, что кровь вылечившегося от коронавируса содержит антитела, которые помогут побороть инфекцию. 75

Финансы Курс доллара упал ниже 70 рублей Курс российской валюты укрепляется на биржевых торгах в понедельник. Впервые с начала марта курс доллара опустился ниже 70 рублей. 168

Здоровье Пензенская программа попала в федеральный топ-5 региональных практик Экспертный институт социальных исследований опубликовал топ-5 региональных практик недели (с 25 по 31 мая).

Общество В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. 9,7K

Происшествия Больной коронавирусом житель Шимановска ушел из больницы В отношении шимановца возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий".

Гаджеты Опубликованы характеристики смартфонов Redmi 9, Redmi 9C и Redmi 9A В скором времени стоит ожидать дебюта самых «младших» представителей «девятой» линейки - Redmi 9, Redmi 9C и Redmi 9A.

Недвижимость Москва вырвалась в тройку лидеров по изменению цен на элитное жилье По словам директора департамента городской недвижимости Knight Frank Андрея Соловьева, рост цен на элитное жилье в Москве в первую очередь связан с ограниченным объемом нового предложения: в начале года на рынок высокобюджетной недвижимости не вышло ни одного проекта. 9

Космос Астронавты США на борту Crew Dragon сняли скафандры Американские астронавты Даг Херли и Боб Бенкен сняли скафандры и в скором времени проведут испытания ручного управления вышедшего на орбиту корабля Crew Dragon. 4,6K

Общество В России за сутки выявили 9035 случаев заражения коронавирусом Суточный прирост заболевших COVID-19 в России снизился до 2,2% и составил 9035, сообщили в оперативном штабе.

Политика В России опровергли заявления о копировании французских «Мистралей» Ранее Forbes со ссылкой на опубликованные кадры предположительно с новыми универсальными десантными кораблями проекта 23900 утверждал, что они являются «клоном» французского вертолетоносца «Мистраль». 437

Политика Кабмин подготовил общенациональный план восстановления экономики Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами сообщил, что правительство подготовило общенациональный план восстановления экономики. 9

Политика Украина объявила о предстоящем возобновлении авиасообщения На Украине с 15 июня возобновится международное и внутреннее авиасообщение.