Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксСемь граждан Китая госпитализированы с высокой температурой в Москве

Семеро членов туристической группы из Китая госпитализированы в Москве с высокой температурой, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
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Роспотребнадзор контролирует ситуацию с туристами из КНР в Москве

ТАСС17:26

У госпитализированных в Москве китайцев признаков пневмонии нет

Московский Комсомолец16:54

Госпитализированным в Москве туристам из Китая диагностировали ОРВИ

Интерфакс17:00

У госпитализированных в Москве китайцев нет признаков пневмонии

Коммерсантъ16:59

Стало известно о состоянии госпитализированных в Москве граждан КНР

РИА Новости17:02

Появились подробности госпитализации китайцев с высокой температурой в Москве

Lenta.ru15:44

В Москве госпитализированы 7 граждан Китая с высокой температурой

РЕН ТВ14:36
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 19:38, Ашберн
Общество

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 54

54 человек стали жертвами нового коронавируса в КНР. Об этом в воскресенье сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.
Московский Комсомолец 18:43
Футбол

Три российских футболиста дисквалифицированы за ставки на матчи

Трое российских футболистов дисквалифицированы за ставки на матчи своей команды.
REGNUM вчера в 08:01
Общество

Си Цзиньпин заявил об ускорении распространения коронавируса

Темпы распространения коронавируса в Китае растут. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
Известия 09:50
Энергетика

Лукашенко обвинил Россию в «кидке» по газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в «кидке» по газу, а также заявил, что Москва хочет продавать свою нефть по ценам выше мировых, сообщает БЕЛТА.
Lenta.ru вчера в 10:20
Энергетика

Как реально скажется на США и России падение цен на газ в странах ЕС

При условии падения ниже уровня в $100 американские СПГ-заводы, скорее всего, вообще придется останавливать, а экспорт газа в ЕС для «Газпрома» станет конкретно убыточным.
Недвижимость.RU 17:56
Фигурное катание

Фигуристы Синицина и Кацалапов победили в танцах на льду на ЧЕ

Виктория Синицина и Никита Кацалапов взяли золото на проходящем в Австрии чемпионате Европы по фигурному катанию в танцах на льду.
Московский Комсомолец 11:16
Общество

В Канаде зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом

Первый "предполагаемый" случай заражения новым типом коронавируса зафиксирован в Канаде, сообщили представители минздрава провинции Онтарио в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал CBC.
РИА Новости 18:52
Футбол

В редакции «Чемпионата» состоялась жеребьёвка Кубка Легенд

Сегодня, 25 января, в редакции «Чемпионата» состоялась жеребьёвка группового раунда Кубка Легенд имени Константина Ерёменко.
Чемпионат 05:34
Политика

Госдума одобрила в первом чтении поправки в Конституцию

Госдума в первом чтении одобрила поправки в Конституцию РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.
REGNUM 23 января в 04:00
Политика

Поклонская поздравила Зеленского по-украински

Вестник Кавказа 15:44
Кино

Netflix выпустит анимационный фильм по «Ведьмаку»

Компания Netflix подтвердила, что выпустит анимационный фильм, действие которого будет разворачиваться во вселенной "Ведьмака".
DP.RU 23 января в 03:08
Происшествия

Число жертв землетрясения в Турции достигло 29

По меньшей мере 29 человек погибли, 1466 получили ранения в результате землетрясения на востоке Турции.
ТАСС 12:28
Здоровье

Число погибших от нового типа коронавируса в Китае увеличилось до 26

Количество подтвержденных в Китае случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, возросло в пятницу до 849 человек, число летальных исходов увеличилось до 26.
ТАСС 23 января в 20:33
Игры

Уже 11 февраля может выйти финальное дополнение для Metro Exodus

Может случайно, а может согласно «заранее составленному хитроумному плану» на сайте проекта Metro Exodus появилась новость, датированная 30 января нынешнего года, в которой называлась дата официального выхода дополнения к игре – 11 февраля.
Faktom 01:06
Спорт

Ватерполистки сборной России завоевали серебро чемпионата Европы

В последний раз сборная России завоевывала медали чемпионата Европы в 2010 году: тогда российская команда стала победителем чемпионата в Загребе.
РЕН ТВ 14:04
Происшествия

Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве

20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Lenta.ru вчера в 12:24
Политика

Сатановский заявил, что Запад оказался в тупике после выступления Путина в Израиле

Инициатива президента РФ Владимира Путина провести саммит стран-победительниц поставила Запад в непростое положение, считает политолог Евгений Сатановский.
ФАН 07:45
Кино

Киномарафон фестиваля Arctic open начался в Архангельской области

Киномарафон III Международного кинофестиваля стран Арктики Arctic open начался в Архангельской области, сообщила в пятницу ТАСС директор фестиваля Тамара Статикова.
ТАСС вчера в 06:08
Армия и оружие

Минобороны РФ оценило «перехват» США российской колонны в Сирии

Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что около года назад американские военные "перехватили" около Манбиджа некого российского генерала.
РИА Новости 13:08
Экономика

Состояние Илона Маска выросло на $1,7 млрд за неделю

Состояние американского предпринимателя Илона Маска увеличилось на $1,7 млрд за неделю и достигло $32 млрд, сообщил 25 января Forbes.
Известия 19:21
Общество

Российское посольство прорабатывает вопрос выезда россиян из Уханя

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны.
РИА Новости 08:26
Происшествия

Виновник смертельного ДТП в Москве за год получил 650 штрафов

РИА Новости 07:18
Авто

В Audi рассказали о новинках для России на 2020 год

Пресс-служба Audi сообщила агентству «АВТОСТАТ» о том, что во втором квартале на отечественном рынке появятся обновленные A4 и A5, а также RS6 и RS7, кроме того, ожидается выход самого мощного купе-кроссовера Audi RS Q8.
Тарантас Ньюс 04:12
Экономика

Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться

Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.
Коммерсантъ вчера в 05:13
Общество

Военные помогают очищать от снежных заносов дороги на Алтае

Как сообщалось, после снежного шторма, обрушившегося на регион неделю назад, отрезанными от транспортного сообщения оказались 25 населённых пунктов.
Интерфакс - Россия вчера в 08:34
Общество

Канделаки прокомментировала «шутку» главы Чувашии с пожарным

РИА Новости вчера в 14:55
Музыка

Песня группы «Тату» стала платиновой в Великобритании

iReactor 23 января в 20:49
Общество

Новый Boeing 777X совершил первый испытательный полет

Новый широкофюзеляжный самолет Boeing 777X совершил первый испытательный полет, следует из трансляции на сайте американской компании.
РБК 15:17
Футбол

Моуринью обвинил «Интер» из-за ситуации с Эриксеном

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью обвинил «Интер» в позднем оформлении трансфера полузащитника Кристиана Эриксена.
Евро-футбол.ру 13:25
Армия и оружие

Российский «Искандер-М» оказался ядерным

Из официального сообщения пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) следует, что оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер-М» могут получать ядерное оснащение, пишет блог bmpd в LiveJournal.
Lenta.ru 08:03
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