Шоу-бизнес
ИзвестияВасилию Лановому стало плохо во время спектакля
Плохое самочувствие не позволило актеру Василию Лановому доиграть спектакль «Последние луны» вечером 3 ноября. Этой информацией поделились зрители в социальных сетях. По их словам, во время второго действия Лановому стало плохо, из-за чего спектакль пришлось прервать, отмечает РЕН ТВ.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Легендарному советскому и российскому актеру Василию Лановому стало плохо во время спектакля "Последние луны" в театре им. Вахтангова. Ранее зрители в соцсетях сообщили, что из-за состояния 85-летнего актера постановка была прервана.РЕН ТВ00:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 04:17, Вашингтон
Общество
В вагоне поезда «Укрзализныци» проросли грибы
В вагоне поезда украинской транспортной компании "Укрзализныця" пассажиры обнаружили грибы, растущие из внутренней обшивки вагона.
Кино
«Джокера» выдвинули на «Оскар» в 16 номинациях
Комиссия премии "Оскар" назовёт претендентов на эти номинации 13 января 2020 года.
Общество
Крупнейшему производителю «Нарзана» угрожают банкротством
Компания «С-Транс» планирует обратиться в суд с заявлением о банкротстве АО «Нарзан» из-за долгов за перевозку грузов.
Экономика
На Украине подсчитали потери от сокращения транзита российского газа
На Украине оценили прямые потери Киева от сокращения транзита российского газа.
Происшествия
В Москве застрелили начальника центра «Э» по Ингушетии и его брата
Автоспорт
Квят раскритиковал решение судей Гран-при США его оштрафовать
Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят назвал чушью решение стюардов Гран-при США оштрафовать его на пять секунд, из-за которых он переместился с 10-го на 12-е место в итоговом зачете.
Происшествия
Во Вьетнаме задержали восемь человек по делу о гибели мигрантов в Британии
Полиция во Вьетнаме задержала еще восемь человек в рамках расследования массовой гибели мигрантов в Британии, сообщает местное издание VnExpress.
Общество
Синоптики прогнозируют рекордно теплую погоду в Москве в начале ноября
Согласно прогнозу, в среду днем ожидаются также высокие температуры - 11-13 градусов тепла. В четверг прогнозируется 5-10 градусов.
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Омске
В результате аварии пострадали оба водителя, пассажирка автомобиля и четыре пассажира автобуса.
Политика
Аркадий Бабченко уехал с Украины
О причинах переезда журналиста не сообщается. Аркадий Бабченко уехал из России в начале 2017 года.
Космос
Роскосмос перед Новым годом запустит на орбиту стеклянный шар
Как сообщает агентство РИА "Новости", "Блиц-М" планируют запустить одновременно с тремя спутниками связи "Гонец-М" на ракете-носителе "Рокот" с космодрома Плесецк в Архангельской области.
Армия и оружие
Киев назвал провокацией готовность ДНР развести войска
Представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) назвали провокацией сообщения о готовности ополченцев Донбасса развести силы в районе Петровского.
Политика
Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кулак, который глава государства Владимир Путин показал в ответ на просьбу выделить 451 млн рублей, является «чудесно сформулированной рекомендацией».
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone
Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
Космос
Ученые оценили возможности почв Марса и Луны
Экономика
Госдолг США достиг рекорда в $23 трлн
Госдолг США достиг рекордной отметки в 23 трлн долларов.
Происшествия
Пираты похитили 9 членов экипажа норвежского судна у берегов Бенина
Гаджеты
Apple готовит революционное обновление дизайна для iPhone 12
Последние годы дизайн новых iPhone от Apple несильно менялся. Однако не исключено, iPhone 12 будет отличаться от своих предшественников.
Происшествия
Под Пионерским водитель насмерть сбил мать с ребенком и скрылся
Возле улицы Шаманова в кювете обнаружили тело женщины, рядом с которым лежала коляска. Внутри находился двухлетний ребенок.
Политика
На Украине заявили о попытке свержения Зеленского
На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
Религия
Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери
Православные христиане 4 ноября отмечают День Казанской иконы Божьей Матери, которая является одной из самых почитаемых и считается чудотворной.
Авто
В Сети показали уникальный УАЗ-3128 Астеро
Общество
HeadHunter составил рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий
Рекрутинговый портал HeadHunter подготовил рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий ноября.
Игры
Blizzard показала геймплей Diablo 4
Культура
Долг государству не вернули 24 кинокомпании
В черном списке Министерства культуры могут оказаться 24 российские кинокомпании, которые не вернули долг государству.
Общество
В Брянске начался митинг в честь Дня народного единства
В настоящее время начался митинг. Его открыл гимн России, в исполнении хора.