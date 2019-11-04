Легендарному советскому и российскому актеру Василию Лановому стало плохо во время спектакля "Последние луны" в театре им. Вахтангова. Ранее зрители в соцсетях сообщили, что из-за состояния 85-летнего актера постановка была прервана.

с чего всё началось

Плохое самочувствие не позволило актеру Василию Лановому доиграть спектакль «Последние луны» вечером 3 ноября. Этой информацией поделились зрители в социальных сетях. По их словам, во время второго действия Лановому стало плохо, из-за чего спектакль пришлось прервать, отмечает РЕН ТВ.

Василию Лановому стало плохо во время спектакля

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