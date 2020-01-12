Происшествия

Lenta.ruLenta.ruСтало известно о состоянии выпавшей из окна российской модели

Как отмечает представительница пострадавшей, девушка находится в сознании, но пока не может рассказать о случившемся. Ксению Пунтус нашли с травмами и в легкой одежде рядом с домом Андрея Бакова — внука Никиты Михалкова — ночью 11 января. По предварительной версии, она выпала из окна.
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Юмашева отметила, что в Instagram
 Пунтус пользователи оставляют массу негативных комментариев, в том числе обвиняя модель в наркотической зависимости.
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