Происшествия
Lenta.ruСтало известно о состоянии выпавшей из окна российской модели
Как отмечает представительница пострадавшей, девушка находится в сознании, но пока не может рассказать о случившемся. Ксению Пунтус нашли с травмами и в легкой одежде рядом с домом Андрея Бакова — внука Никиты Михалкова — ночью 11 января. По предварительной версии, она выпала из окна.
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с чего всё началось
Юмашева отметила, что в Instagram Пунтус пользователи оставляют массу негативных комментариев, в том числе обвиняя модель в наркотической зависимости.РИА Новости08:32
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Внук Никиты Михалкова удивил неожиданным поступком после трагедии с моделью Ксенией Пунтус
Комсомольская правда07:15
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