с чего всё началось

Как отмечает представительница пострадавшей, девушка находится в сознании, но пока не может рассказать о случившемся. Ксению Пунтус нашли с травмами и в легкой одежде рядом с домом Андрея Бакова — внука Никиты Михалкова — ночью 11 января. По предварительной версии, она выпала из окна.

Стало известно о состоянии выпавшей из окна российской модели

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