Футбол

РЕН ТВРЕН ТВСтало известно о состоянии защитника «Рубина», потерявшего много крови

Как сообщалось ранее, Фомин из-за неудачного столкновения с противником получил тупую травму живота и потерял много крови. Врачи изначально заподозрили у него подозрение на разрыв селезенки и оценивали состояние спортсмена как стабильно тяжелое.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

«Сожалеем о случившемся, желаем Фомину скорейшего выздоровления». Видеообращение молодежки «Спартака»

Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 08:20

Защитника «Рубина» Фомина перевели из реанимации в палату хирургического отделения

Спорт-Экспрессвчера в 08:34

Врач назвал сроки реабилитации игрока «Рубина», попавшего в реанимацию

Чемпионатвчера в 08:28

Врач назвал сроки реабилитации выписанного из реанимации 17-летнего игрока «Рубина»

Sport24.ruвчера в 08:52

Молодежка «Спартака» поддержала попавшего в реанимацию игрока «Рубина» Фомина

Sports.ruвчера в 09:29

Футболист «Рубина» Фомин переведён из реанимации

RT на русскомвчера в 09:04

Потерявший два литра крови российский футболист пошел на поправку

Lenta.ruвчера в 09:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 07:24, Вашингтон
Происшествия

На месте прорыва дамб в Красноярском крае обнаружили сейф

RT на русском 06:49
Общество

СК возбудил уголовные дела после обстрелов ВСУ жителей Донбасса

Следственный комитет (СК) России возбудил три уголовных дела после обстрела военными Вооруженных сил Украины (ВСУ) гражданского населения Донбасса.
Известия 07:21
Происшествия

В Новой Москве мужчина убил двоих и ранил еще четверых

В Новой Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве двоих человек.
РБК 04:35
Происшествия

Российский ледокол у берегов Норвегии подал сигнал SOS

Российское судно в районе западного побережья Норвегии подало сигнал SOS.
РБК 06:57
Происшествия

Пассажиры сняли огромные очереди на входе во Внуково

Большие очереди образовалась перед рамками металлоискателей на входе в аэропорт Внуково.
Известия 06:40
Политика

Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией

Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
Газета.Ru 19 октября в 08:39
Общество

Ученые выяснили, почему женщинам нравятся психопаты

Профиль вчера в 20:15
Политика

Комитет Госдумы поддержал идею восстановить систему вытрезвителей

Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей.
RT на русском 06:57
Армия и оружие

Двигатель для новейшего ударного вертолета пошел на госиспытания

Силовая установка ВК-2500П для модернизированных ударных вертолетов Ми-28НМ отправилась на государственные испытания и сертификацию для Министерства обороны России, рассказал агентству ТАСС исполнительный директор "ОДК-Климов" Александр Ватагин.
Вести.Ru вчера в 14:18
Кино

Список российских фильмов-должников возглавила драма с Биланом

В сети появилась база данных фильмов-должников, которые воспользовались государственной поддержкой, но деньги не вернули.
Neva.Today вчера в 19:16
Армия и оружие

Российские вертолеты сели на бывшей базе США в Сирии

Вертолеты Воздушно-космических сил России приземлились на аэродроме Табка, где ранее находилась американская военная база.
Lenta.ru 06:19
Происшествия

МВД проверит наезд машины службы протокола Медведева на пешехода

Машина обслуживает сотрудников протокола главы правительства Дмитрия Медведева, на момент ДТП пассажиров в ней не было, добавил источник в полиции.
РБК 05:00
Происшествия

Грузовик врезался в детсад в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске грузовик с неисправной тормозной системой въехал на территорию детского сада "Елочка".
Московский Комсомолец вчера в 13:16
Армия и оружие

Постпредство России порекомендовало НАТО купить учебники по истории

Постпредство России при НАТО порекомендовало Североатлантическому альянсу приобрести учебники по истории вместо комплектов зимней формы.
Газета.Ru вчера в 21:39
Общество

Император Японии Нарухито официально вступил на престол

В Японии император Нарухито официально вступил на престол, церемония интронизации состоялась сегодня, 22 октября, в Токио.
REGNUM 06:27
Общество

Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА

В Абакане прошел бой по правилам ММА между двумя интернет-фриками Олегом Монголом и Кириллом Терешиным, который известен как «Руки-базуки».
Известия 20 октября в 22:08
Авто

Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили пользователям

Представитель YouDrive настаивает, что компания не собирается распродавать весь свой парк, а только лишь автомобили, чей срок службы подходит к концу.
РБК вчера в 05:00
Экономика

Гордума Екатеринбурга отказалась от новых ставок налога на квартиры

Гордума Екатеринбурга отказалась от новых ставок налога на квартиры Собственники жилья должны платить в казну процент от кадастровой стоимости недвижимости.
Екатеринбург-ТВ 06:30
Политика

РБК: эксперты проанализировали риски при реформе системы выборов

По мнению председателя совета директоров ИСЭПИ Дмитрия Бадовского, на высококонкурентную или протестную зоны потенциально придется больше половины одномандатных округов — 185 из 337.
Взгляд-инфо 06:00
Происшествия

В Татарстане учительница заклеивала школьникам рты скотчем

ТАСС вчера в 09:09
Хоккей

Тарасенко признан второй звездой дня в НХЛ

РИА Новости 05:13
Экономика

Поставщики предупредили о росте цен на гречку в России

Поставщики предупредили розничные сети о повышении цен на гречневую крупу в России.
RT на русском 06:13
Шоу-бизнес

Предполагаемый сын рассказал о встрече с Цискаридзе

19-летний Тимур Акперов, называющий себя внебрачным сыном Николая Цискаридзе, посетил Санкт-Петербург, чтобы встретиться с артистом.
Дни.ру 06:43
Политика

Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО

Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 18:12
Происшествия

Семь человек отравились в ходе ремонтных работ на Орском НПЗ

Семь человек отравились при проведении ремонтных работ на Орском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ).
РБК вчера в 19:18
Общество

Названа доля российских семей с доходом только на еду и одежду

Почти половина российских семей могут позволить себе покупку еды и одежды, но испытывают трудности при покупке товаров длительного пользования (например, компьютера, холодильника или мебели).
Lenta.ru вчера в 22:16
Происшествия

Шестимесячную девочку обнаружили в центре Москвы

РИАМО – 22 окт. В центре Москвы обнаружили шестимесячного ребенка, по факту происшествия проводится проверка, сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по столице.
РИАМО 06:27
Политика

Михаил Горбачёв сообщил свою точку зрения на окончание Холодной войны

Первый и последний президент СССР пояснил, что, по его мнению, окончание Холодной войны было общей победой, но западные политики, в первую очередь США, приписали победу себе, не думая, как к этому отнесутся в России.
REGNUM вчера в 19:09
Технологии

Электронные четки из Ватикана взломали за 15 минут

Электронные четки, которые 17 октября представили в Ватикане, оказались с «изъяном». Его обнаружил эксперт по кибербезопасности.
Комсомольская правда 20 октября в 07:11
Авто

Составлен топ-5 лучших недорогих кроссоверов для российской зимы

Замкнули пятерку лучших кроссоверов для зимы по версии CarsWeek самый популярный китайский SUV в России – Geely Atlas (от 1 445 000 рублей за комплектацию с полным приводом) и совсем новый купе-кроссовер Renault Arkana, полный привод для которого доступен, начиная с версии Drive стоимостью от 1 185 000 рублей.
Автоновости дня 20 октября в 10:57
Главное