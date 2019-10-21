Футбол

РЕН ТВРЕН ТВСтало известно о состоянии защитника «Рубина», потерявшего много крови

Как сообщалось ранее, Фомин из-за неудачного столкновения с противником получил тупую травму живота и потерял много крови. Врачи изначально заподозрили у него подозрение на разрыв селезенки и оценивали состояние спортсмена как стабильно тяжелое.
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«Сожалеем о случившемся, желаем Фомину скорейшего выздоровления». Видеообращение молодежки «Спартака»

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Молодежка «Спартака» поддержала попавшего в реанимацию игрока «Рубина» Фомина

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Футболист «Рубина» Фомин переведён из реанимации

RT на русскомвчера в 09:04

Потерявший два литра крови российский футболист пошел на поправку

Lenta.ruвчера в 09:09
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Император Японии официально вступил на престол

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Очередь из-за нехватки персонала образовалась на входе во Внуково

Очередь из-за нехватки персонала образовалась на входе в здание аэропорта Внуково. Видео с места опубликовал Life.
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В России планируют создать возвращаемую многоразовую ракету-носитель

В России планируется создать возвращаемую многоразовую ракету-носитель.
RT на русском 01:28
Футбол

Хавбек «Арсенала» высказался о поражении от «Шеффилд Юнайтед»

Встреча закончилась поражением "Арсенала" с минимальным счетом - 0:1. Победа позволила "Шеффилд Юнайтед" набрать 12 баллов и занять девятую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.
Газета.Ru 04:30
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В Сочи пройдут переговоры Владимира Путина и Реджепа Эрдогана

Как заявил помощник российского президента Юрий Ушаков, Россия позитивно оценивает эти договоренности. Вопрос в том, что будет дальше.
Первый канал 04:13
Происшествия

На заводе в Свердловской области произошёл разлив жидкой меди

Разлив жидкой меди произошёл вечером 21 октября на предприятии АО «Уралэлектромедь» в городе Верхняя Пышма.
REGNUM вчера в 22:24
Общество

Росстат назвал долю семей со средствами только на еду и одежду

Доля российских семей, доходов которых хватает только на еду и одежду, в 2019 году увеличилась до 49,4%. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Росстата.
Газета.Ru 04:19
Армия и оружие

Вертолеты ВКС сели на бывшей базе США в Сирии

Вертолеты ВКС России приземлились на военном аэродроме Табка (Эс-Саура) в сирийской провинции Ракка.
Российская газета 05:11
Кино

Появился трейлер фантастического боевика «Бладшот» с Вином Дизелем

Кинокомпания Sony Pictures опубликовала трейлер фантастического боевика «Бладшот».
News.ru вчера в 08:25
Политика

Партия Трюдо лидирует на парламентских выборах в Канаде

REGNUM 00:22
Происшествия

В Новой Москве мужчина убил двоих и ранил еще четверых

В Новой Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве двоих человек.
РБК 04:35
Политика

Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО

Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 18:12
Футбол

Первушин стал и.о. главного тренера «Тамбова»

Руководство «Тамбова» назначило Сергея Первушина исполняющим обязанности главного тренера команды.
Sportbox.RU вчера в 18:44
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Вышел нецензурированный брутальный трейлер нового «Терминатора»

На YouTube-канале студии Paramount Pictures опубликован расширенный рэдбэнд-тивиспот, телевизионный рекламный ролик без цензуры, художественного фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
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Общество

В Сочи представят плацкартный вагон с душем

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Общество

Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику

Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
ТАСС 00:01
Политика

Песков объяснил перестановки в СПЧ

Песков сказал, что кадровые перестановки объясняются необходимостью ротации состава СПЧ.
Аргументы и Факты вчера в 20:16
Общество

Россияне не забрали выигрышей в лотерею на 3 млрд рублей

Сумма невостребованных выигрышей всероссийских государственных лотерей составляет 2,8 млрд рублей, такие цифры назвал оператор по распространению билетов «Столото» специально для «Известий».
Известия вчера в 17:00
Происшествия

МВД проверит наезд машины службы протокола Медведева на пешехода

Машина обслуживает сотрудников протокола главы правительства Дмитрия Медведева, на момент ДТП пассажиров в ней не было, добавил источник в полиции.
РБК 05:00
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Щербакова рассказала о своих мыслях во время проката на Skate America

RT на русском 20 октября в 06:54
Экономика

В России подскочили цены на загородное жилье

Минимальный уровень цен на загородное жилье зафиксирован в Омской, Ульяновской областях и Алтайском крае (1,2 миллиона, 1,1 миллиона и миллион рублей соответственно).
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Журналист Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса

Москва 24 вчера в 12:42
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Газета.Ru вчера в 17:40
Общество

Детей освободят от платы за вывоз мусора

В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
Газета.Ru вчера в 13:10
Общество

ПФР сообщил о возможности досрочно выйти на пенсию

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«Росконтроль» назвал худший черный чай в пакетиках

«Росконтроль» определил худший черный чай в пакетиках.
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Общество

Россияне возложили на себя ответственность за происходящее в стране

В полной мере свою ответственность ощущают 13 процентов опрошенных, в значительной мере — 16 процентов, в незначительной — 28 процентов.
Lenta.ru 05:09
Экономика

Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины

Реальное положение дел на Украине, несмотря на номинальный рост ВВП в долларах, на самом деле свидетельствует не об успехах в экономике, а об инфляции.
РИА Новости вчера в 22:15
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Спецпредставитель Путина указал на отсутствие запрета на Telegram

Спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что в России не запрещено пользоваться мессенджером Telegram.
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