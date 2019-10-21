Футбол
РЕН ТВСтало известно о состоянии защитника «Рубина», потерявшего много крови
Как сообщалось ранее, Фомин из-за неудачного столкновения с противником получил тупую травму живота и потерял много крови. Врачи изначально заподозрили у него подозрение на разрыв селезенки и оценивали состояние спортсмена как стабильно тяжелое.
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«Сожалеем о случившемся, желаем Фомину скорейшего выздоровления». Видеообращение молодежки «Спартака»
Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 08:20
Защитника «Рубина» Фомина перевели из реанимации в палату хирургического отделения
Спорт-Экспрессвчера в 08:34
Врач назвал сроки реабилитации выписанного из реанимации 17-летнего игрока «Рубина»
Sport24.ruвчера в 08:52
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Общество
Император Японии официально вступил на престол
Газета.Ru 04:25
Происшествия
Очередь из-за нехватки персонала образовалась на входе во Внуково
Очередь из-за нехватки персонала образовалась на входе в здание аэропорта Внуково. Видео с места опубликовал Life.
Вечерняя Москва 05:38
Футбол
«Арсенал» во второй раз не забил два пенальти за матч
Любопытно, что последним клубом, который не забил два 11-метровых за матч, был как раз тульский Арсенал в марте 2018 года канониры дважды не смогли переиграть вратаря Амкара Дмитрия Хомича.
Советский спорт 20 октября в 15:50
Космос
В России планируют создать возвращаемую многоразовую ракету-носитель
В России планируется создать возвращаемую многоразовую ракету-носитель.
RT на русском 01:28
Футбол
Хавбек «Арсенала» высказался о поражении от «Шеффилд Юнайтед»
Встреча закончилась поражением "Арсенала" с минимальным счетом - 0:1. Победа позволила "Шеффилд Юнайтед" набрать 12 баллов и занять девятую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.
Газета.Ru 04:30
Политика
В Сочи пройдут переговоры Владимира Путина и Реджепа Эрдогана
Как заявил помощник российского президента Юрий Ушаков, Россия позитивно оценивает эти договоренности. Вопрос в том, что будет дальше.
Первый канал 04:13
Происшествия
На заводе в Свердловской области произошёл разлив жидкой меди
Разлив жидкой меди произошёл вечером 21 октября на предприятии АО «Уралэлектромедь» в городе Верхняя Пышма.
REGNUM вчера в 22:24
Общество
Росстат назвал долю семей со средствами только на еду и одежду
Доля российских семей, доходов которых хватает только на еду и одежду, в 2019 году увеличилась до 49,4%. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Росстата.
Газета.Ru 04:19
Армия и оружие
Вертолеты ВКС сели на бывшей базе США в Сирии
Вертолеты ВКС России приземлились на военном аэродроме Табка (Эс-Саура) в сирийской провинции Ракка.
Российская газета 05:11
Кино
Появился трейлер фантастического боевика «Бладшот» с Вином Дизелем
Кинокомпания Sony Pictures опубликовала трейлер фантастического боевика «Бладшот».
News.ru вчера в 08:25
Происшествия
В Новой Москве мужчина убил двоих и ранил еще четверых
В Новой Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве двоих человек.
РБК 04:35
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 18:12
Футбол
Первушин стал и.о. главного тренера «Тамбова»
Руководство «Тамбова» назначило Сергея Первушина исполняющим обязанности главного тренера команды.
Sportbox.RU вчера в 18:44
Кино
Вышел нецензурированный брутальный трейлер нового «Терминатора»
На YouTube-канале студии Paramount Pictures опубликован расширенный рэдбэнд-тивиспот, телевизионный рекламный ролик без цензуры, художественного фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Российская газета 20 октября в 13:20
Общество
В Сочи представят плацкартный вагон с душем
КП - Кубань 05:29
Общество
Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику
Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
ТАСС 00:01
Политика
Песков объяснил перестановки в СПЧ
Песков сказал, что кадровые перестановки объясняются необходимостью ротации состава СПЧ.
Аргументы и Факты вчера в 20:16
Общество
Россияне не забрали выигрышей в лотерею на 3 млрд рублей
Сумма невостребованных выигрышей всероссийских государственных лотерей составляет 2,8 млрд рублей, такие цифры назвал оператор по распространению билетов «Столото» специально для «Известий».
Известия вчера в 17:00
Происшествия
МВД проверит наезд машины службы протокола Медведева на пешехода
Машина обслуживает сотрудников протокола главы правительства Дмитрия Медведева, на момент ДТП пассажиров в ней не было, добавил источник в полиции.
РБК 05:00
Фигурное катание
Щербакова рассказала о своих мыслях во время проката на Skate America
RT на русском 20 октября в 06:54
Экономика
В России подскочили цены на загородное жилье
Минимальный уровень цен на загородное жилье зафиксирован в Омской, Ульяновской областях и Алтайском крае (1,2 миллиона, 1,1 миллиона и миллион рублей соответственно).
Lenta.ru 05:04
Общество
Журналист Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
Москва 24 вчера в 12:42
Политика
Кремль не видит прогресса в подготовке встречи в «нормандском формате»
Киев начал делать противоречивые заявления после подписания "формулы Штайнмайера" и договоренности по разводу сил в Донбассе, поэтому подготовка к саммиту в "нормандском формате" остановилась, пояснил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.
Газета.Ru вчера в 17:40
Общество
Детей освободят от платы за вывоз мусора
В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
Газета.Ru вчера в 13:10
Общество
ПФР сообщил о возможности досрочно выйти на пенсию
РИА Новости 20 октября в 05:43
Общество
«Росконтроль» назвал худший черный чай в пакетиках
«Росконтроль» определил худший черный чай в пакетиках.
Телеканал 360° вчера в 08:44
Общество
Россияне возложили на себя ответственность за происходящее в стране
В полной мере свою ответственность ощущают 13 процентов опрошенных, в значительной мере — 16 процентов, в незначительной — 28 процентов.
Lenta.ru 05:09
Экономика
Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины
Реальное положение дел на Украине, несмотря на номинальный рост ВВП в долларах, на самом деле свидетельствует не об успехах в экономике, а об инфляции.
РИА Новости вчера в 22:15
Политика
Спецпредставитель Путина указал на отсутствие запрета на Telegram
Спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что в России не запрещено пользоваться мессенджером Telegram.
Известия вчера в 13:11