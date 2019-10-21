Футбол
РЕН ТВСтало известно о состоянии защитника «Рубина», потерявшего много крови
Как сообщалось ранее, Фомин из-за неудачного столкновения с противником получил тупую травму живота и потерял много крови. Врачи изначально заподозрили у него подозрение на разрыв селезенки и оценивали состояние спортсмена как стабильно тяжелое.
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«Сожалеем о случившемся, желаем Фомину скорейшего выздоровления». Видеообращение молодежки «Спартака»
Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 08:20
Врач назвал сроки реабилитации выписанного из реанимации 17-летнего игрока «Рубина»
Sport24.ruвчера в 08:52
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 13:28, Вашингтон
Общество
Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику
Около 18% россиян считают мультиварку своей самой бесполезной покупкой из бытовой техники, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос портала Hi-Tech Mail.ru.
Коммерсантъ 07:39
Политика
Федотов станет экспертом при СПЧ
Ушедший с поста председателя Совета при президенте по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов останется в организации на должности эксперта.
Коммерсантъ 12:31
Гаджеты
Xiaomi выпустила гигантский потолочный светильник
Компания Xiaomi начала принимать предварительные заказы на новые потолочные светильники, которые, по заявлению разработчиков, откроют новую эру интеллектуального освещения во всем доме.
iXBT.com 07:55
Общество
Император Японии Нарухито восходит на престол
Как сообщалось, 30 апреля 2019 года прежний император Японии Акихито отрекся от престола в связи с преклонным возрастом, и уже 1 мая его старший сын Нарухито стал монархом.
Вести.Ru 02:42
Космос
На Марсе нашли озеро, подобное земному
Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Geoscience, на Марсе когда-то были соленые озера, которые высохли, как и некоторые подобные озера на Земле.
Популярная механика вчера в 16:11
Общество
Российских семей с низкими доходами стало меньше
Почти половина российских семей могут позволить себе покупку еды и одежды, но испытывают трудности при покупке товаров длительного пользования (например, компьютера, холодильника или мебели).
Lenta.ru вчера в 22:16
Шоу-бизнес
Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей
Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва вчера в 15:23
Экономика
Танкеры для завода «Ямал СПГ» освободили от санкций США
«Ямал СПГ» получил уведомление от транспортной компании TC LNG Shipping, которой принадлежат СПГ-танкеры ледового класса Arc7, о том, что на нее более не распространяются санкции Минфина США, введенные в сентябре в отношении одного из ее владельцев, китайской Cosco.
РБК 13:23
Происшествия
В Волгограде задержали бросавших шелуху в Вечный огонь военных
В Волгограде сотрудники полиции задержали двоих военных-контрактников, которые кидали шелуху от семечек в Вечный огонь.
РБК 12:23
Футбол
Точилин: нужно работать, чтобы о «Сочи» говорили не как о фарм-клубе «Зенита»
Главный тренер «Сочи» Александр Точилин поделился мнением о реакции людей на отношения клуба с «Зенитом».
Чемпионат 13:20
Общество
Суд оштрафовал «Мемориал» как иноагента
Тверской районный суд Москвы наложил штраф на правозащитное общество "Мемориал" за нарушение правил ведения деятельности организации, внесенной в реестр НКО-иноагентов.
Московский Комсомолец 12:24
Политика
В Сочи проходит встреча Путина и Эрдогана
В Сочи проходят переговоры президентов России и Турции, на которых обсуждается положение дел в Сирии, где Анкара проводит военную операцию.
Вести.Ru 11:50
Происшествия
В Приангарье водитель сбил на тротуаре женщину, переехал её и скрылся
Сотрудники полиции в Ангарске ищут водителя, сбившего женщину на тротуаре и скрывшегося с места ДТП.
REGNUM 10:13
Армия и оружие
Новейший патрульный ледокол спустят на воду до конца октября
Патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустят на воду 25 октября.
Вести.Ru вчера в 10:36
Экономика
Минсельхоз назвал стабильной ситуацию с ценами на гречку
Минсельхоз назвал ситуацию на рынке гречки стабильной, незначительное повышение оптовых цен в сентябре 2019 года восстановило стоимость крупы до уровня предыдущих лет, говорится в сообщении ведомства.
Коммерсантъ 11:46
Происшествия
В Тюменской области зафиксирован случай редкой «гаффской болезни»
Тюменское управление Роспотребнадзора расследует случай редкой "гаффской болезни", которая была диагностирована у семьи из деревни Ачиры в Тобольском районе.
Российская газета 11:30
Экономика
ЦБ просят отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы
Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие представители рынка направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, устарели, являются непрофильными или усложняют исполнение законодательства.
RT на русском вчера в 08:17
Происшествия
В Осло вооруженный человек угнал скорую и сбил людей
В Осло вооруженный человек украл машину скорой помощи и задавил несколько человек во время движения.
РБК 11:43
Происшествия
Суд отменил приговор въехавшему в переход в Москве водителю автобуса
Мосгорсуд отменил приговор Виктору Тихонову, водителю автобуса, в декабре 2017 года въехавшего в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар», сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.
РБК 13:02
Кино
Вышел финальный трейлер «Звездные Войны: Скайуокер. Восход»
Канал Star Wars опубликовал финальный трейлер девятого эпизода саги «Звездные войны». В Сети также появился дублированный вариант.
Телеканал 360° 04:36
Гаджеты
Появились новые рендеры смартфона iPhone 2020
7 новостей 11:26
Политика
Отношение к русским в Эстонии стало лучше
О своих впечатления о посещении Эстонии рассказал американский журналист Виджай Махешвари в статье для Politico.
Русская Планета 10:39
Космос
Женский экипаж NASA впервые в истории вышел в открытый космос
Впервые в истории в открытый космос вышел женский экипаж — астронавты NASA Кристина Кук и Джессика Мейр.
REGNUM 20 октября в 13:58
Футбол
Валерий Газзаев: «Вижу у Тедеско великолепные артистические качества»
Отметил бы прежде всего его великолепные артистические качества, которые сделали бы честь любому актеру "Больших и Малых академических театров".
Спорт-Экспресс 12:00