Футбол
РЕН ТВСтало известно о состоянии защитника «Рубина», потерявшего много крови
Как сообщалось ранее, Фомин из-за неудачного столкновения с противником получил тупую травму живота и потерял много крови. Врачи изначально заподозрили у него подозрение на разрыв селезенки и оценивали состояние спортсмена как стабильно тяжелое.
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«Сожалеем о случившемся, желаем Фомину скорейшего выздоровления». Видеообращение молодежки «Спартака»
Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 08:20
Защитника «Рубина» Фомина перевели из реанимации в палату хирургического отделения
Спорт-Экспрессвчера в 08:34
Врач назвал сроки реабилитации выписанного из реанимации 17-летнего игрока «Рубина»
Sport24.ruвчера в 08:52
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Армия и оружие
Эрдоган вновь заявил о готовности Турции возобновить операцию в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган перед вылетом в Сочи вновь заявил о готовности возобновить операцию "Источник мира" в Сирии, если Соединенные Штаты не сдержат своих обещаний касательно вывода бойцов курдских формирований "Сил народной самообороны" с северо-востока республики.
Общество
Число заключенных в России обновило исторический минимум
Число находящихся под стражей в следственном изоляторе (СИЗО) впервые в истории России не превышает 100 тысяч человек.
Общество
Император Японии Нарухито официально вступил на престол
В Японии император Нарухито официально вступил на престол, церемония интронизации состоялась сегодня, 22 октября, в Токио.
Происшествия
СК и прокуратура начали проверку после отравления рабочих на НПЗ Орска
Следственный комитет и прокуратура Оренбургской области организовали проверку после отравления девяти рабочих в ходе ремонта на Орском нефтеперерабатывающем заводе.
Единоборства
Массовая драка в Сочи на турнире ММА попала на видео
Бой между российским спортсменом Али Багаутиновым и представителем Казахстана Жалгасом Жумагуловым в рамках турнира по ММА Fight Nights Global 95 прошел накануне в Сочи.
Общество
Дело Серебренникова вновь поступило в Мещанский суд Москвы
Дело режиссёра Кирилла Серебренникова снова поступило в Мещанский суд Москвы для нового рассмотрения.
Авто
Mitsubishi прекратит поставки внедорожника Mitsubishi Pajero в Россию
Представитель японского производителя в России «ММС Рус» официально объявила о завершении поставок внедорожников Mitsubishi Pajero.
Происшествия
В Новой Москве мужчина убил двоих и ранил еще четверых
В Новой Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве двоих человек.
Футбол
Ярмоленко: футболистам «Вест Хэма» нужно сесть и подумать о своей игре
Полузащитник "Вест Хэм Юнайтед" Андрей Ярмоленко прокомментировал поражение от "Эвертона" в матче 9-го тура АПЛ (0:2).
Футбол
Джака назвал хренью слова Эвра о том, что «Арсенал» — команда детишек
Капитан «Арсенала» Гранит Джака ответил на слова бывшего защитника «Манчестер Юнайтед» Патриса Эвра, который назвал «канониров» командой детишек.
Экономика
Счетная палата сочла неэффективной господдержку Северного Кавказа
Счетная палата назвала неэффективными меры господдержки, которые в 2017-2019 году были выделены на социально-экономическое развитие регионов Северного Кавказа.
Авто
Автомобили каршеринга стали продавать пользователям
С 21 октября сервис каршеринга YouDrive предлагает своим клиентам покупку автомобиля из своего парка, который насчитывает порядка 2 тыс. автомобилей моделей Smart, Mercedes А-Class, BMW Active Tourer, BMW X2, MINI Cooper, Nissan X-trail, Nissan Qashqai, а также электромобили BMW i3.
Армия и оружие
Постпредство России посоветовало НАТО купить учебники по истории
Постоянное представительство России при НАТО порекомендовало альянсу приобрести вместо зимней формы учебники по истории.
Политика
Член СПЧ Тамара Морщакова сообщила о выходе из совета
Член Совета по правам человека (СПЧ), бывшая судья Конституционного суда РФ Тамара Морщакова вышла из состава СПЧ.
Экономика
В России подскочили цены на загородное жилье
Минимальный уровень цен на загородное жилье зафиксирован в Омской, Ульяновской областях и Алтайском крае (1,2 миллиона, 1,1 миллиона и миллион рублей соответственно).
Кино
Треть получивших господдержку кинокартин не окупаются в прокате
Из 38 российских фильмов, которые с 2015 года получили от 100 млн рублей господдержки, 14 - больше трети - в прокате собрали меньше этой суммы, а не только меньше собственного бюджета, подсчитали "Ведомости".
Экономика
Минэкономразвития Украины снизило прогноз по инфляции на 2020 год
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины снизило прогноз по инфляции на 2020 год до 5,5% с ранее ожидавшихся 6%, заявил заместитель главы ведомства Сергей Николайчук.
Политика
Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией
Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
Происшествия
В Симферополе случился пожар на стадионе «Локомотив»
Стадион находился на реконструкции. В Симферополе случилось возгорание на стадионе "Локомотив".
Здоровье
После отказа от курения необходимо есть растительную пищу
Пережить отказ от сигарет поможет растительная пища. А вот сладкая и острая еда усиливают тягу к никотину.
Экономика
HeadHunter: 9% компаний допустили сокращение персонала в 2020 году
Согласно исследованию HeadHunter, на которое ссылается газета «Известия», 9% опрошенных компаний заявили о возможных увольнениях сотрудников в 2020 году.
Наука
Синтез-газ предложили производить с помощью «искусственного листа»
Ученым удалось создать систему, которая производит синтез-газ из углекислого газа и воды под действием солнечного света.
Происшествия
В Москве мужчина оставил на улице шестимесячную девочку
Инцидент произошел на улице Щепкина. По предварительным данным, девочку оставил на скамейке неизвестный мужчина.
Армия и оружие
В Минобороны объяснили отмену пуска ракеты в ходе учений «Гром»
В Минобороны России объяснили отмену пуска ракеты с подлодки "Рязань" в ходе учений "Гром", сообщает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
40-летняя Светлана Хоркина во второй раз стала мамой
Легенда спортивной гимнастики 40-летняя Светлана Хоркина вчера, 21 октября, во второй раз стала мамой.
Происшествия
В Чите убийцу 12-летней девочки приговорили к пожизненному заключению
Забайкальский краевой суд признал жителя Читы, обвиняемого в убийстве 12-летней школьницы, виновным и приговорил его к пожизненному лишению свободы.
Происшествия
МВД проверит наезд машины службы протокола Медведева на пешехода
В поселке Нахабино городского округа Красногорск Подмосковья автомашина Ford Mondeo совершила наезд на пешехода, рассказал РБК источник в региональном главке МВД, информацию подтвердил собеседник из автобазы Управделами президента.