Футбол

РЕН ТВРЕН ТВСтало известно о состоянии защитника «Рубина», потерявшего много крови

Как сообщалось ранее, Фомин из-за неудачного столкновения с противником получил тупую травму живота и потерял много крови. Врачи изначально заподозрили у него подозрение на разрыв селезенки и оценивали состояние спортсмена как стабильно тяжелое.
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Потерявший два литра крови российский футболист пошел на поправку

Lenta.ruвчера в 09:09
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Президент Турции Тайип Эрдоган перед вылетом в Сочи вновь заявил о готовности возобновить операцию "Источник мира" в Сирии, если Соединенные Штаты не сдержат своих обещаний касательно вывода бойцов курдских формирований "Сил народной самообороны" с северо-востока республики.
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Число заключенных в России обновило исторический минимум

Число находящихся под стражей в следственном изоляторе (СИЗО) впервые в истории России не превышает 100 тысяч человек.
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Император Японии Нарухито официально вступил на престол

В Японии император Нарухито официально вступил на престол, церемония интронизации состоялась сегодня, 22 октября, в Токио.
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СК и прокуратура начали проверку после отравления рабочих на НПЗ Орска

Следственный комитет и прокуратура Оренбургской области организовали проверку после отравления девяти рабочих в ходе ремонта на Орском нефтеперерабатывающем заводе.
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Массовая драка в Сочи на турнире ММА попала на видео

Бой между российским спортсменом Али Багаутиновым и представителем Казахстана Жалгасом Жумагуловым в рамках турнира по ММА Fight Nights Global 95 прошел накануне в Сочи.
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Общество

Дело Серебренникова вновь поступило в Мещанский суд Москвы

Дело режиссёра Кирилла Серебренникова снова поступило в Мещанский суд Москвы для нового рассмотрения.
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Авто

Mitsubishi прекратит поставки внедорожника Mitsubishi Pajero в Россию

Представитель японского производителя в России «ММС Рус» официально объявила о завершении поставок внедорожников Mitsubishi Pajero.
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В Новой Москве мужчина убил двоих и ранил еще четверых

В Новой Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве двоих человек.
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Ярмоленко: футболистам «Вест Хэма» нужно сесть и подумать о своей игре

Полузащитник "Вест Хэм Юнайтед" Андрей Ярмоленко прокомментировал поражение от "Эвертона" в матче 9-го тура АПЛ (0:2).
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Джака назвал хренью слова Эвра о том, что «Арсенал» — команда детишек

Капитан «Арсенала» Гранит Джака ответил на слова бывшего защитника «Манчестер Юнайтед» Патриса Эвра, который назвал «канониров» командой детишек.
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Счетная палата сочла неэффективной господдержку Северного Кавказа

Счетная палата назвала неэффективными меры господдержки, которые в 2017-2019 году были выделены на социально-экономическое развитие регионов Северного Кавказа.
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Автомобили каршеринга стали продавать пользователям

С 21 октября сервис каршеринга YouDrive предлагает своим клиентам покупку автомобиля из своего парка, который насчитывает порядка 2 тыс. автомобилей моделей Smart, Mercedes А-Class, BMW Active Tourer, BMW X2, MINI Cooper, Nissan X-trail, Nissan Qashqai, а также электромобили BMW i3.
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Постоянное представительство России при НАТО порекомендовало альянсу приобрести вместо зимней формы учебники по истории.
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Член СПЧ Тамара Морщакова сообщила о выходе из совета

Член Совета по правам человека (СПЧ), бывшая судья Конституционного суда РФ Тамара Морщакова вышла из состава СПЧ.
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Минимальный уровень цен на загородное жилье зафиксирован в Омской, Ульяновской областях и Алтайском крае (1,2 миллиона, 1,1 миллиона и миллион рублей соответственно).
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Треть получивших господдержку кинокартин не окупаются в прокате

Из 38 российских фильмов, которые с 2015 года получили от 100 млн рублей господдержки, 14 - больше трети - в прокате собрали меньше этой суммы, а не только меньше собственного бюджета, подсчитали "Ведомости".
Интерфакс 07:28
Экономика

Минэкономразвития Украины снизило прогноз по инфляции на 2020 год

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины снизило прогноз по инфляции на 2020 год до 5,5% с ранее ожидавшихся 6%, заявил заместитель главы ведомства Сергей Николайчук.
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Политика

Партия Трюдо лидирует на парламентских выборах в Канаде

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Политика

Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией

Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
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В Симферополе случился пожар на стадионе «Локомотив»

Стадион находился на реконструкции. В Симферополе случилось возгорание на стадионе "Локомотив".
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После отказа от курения необходимо есть растительную пищу

Пережить отказ от сигарет поможет растительная пища. А вот сладкая и острая еда усиливают тягу к никотину.
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HeadHunter: 9% компаний допустили сокращение персонала в 2020 году

Согласно исследованию HeadHunter, на которое ссылается газета «Известия», 9% опрошенных компаний заявили о возможных увольнениях сотрудников в 2020 году.
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Наука

Синтез-газ предложили производить с помощью «искусственного листа»

Ученым удалось создать систему, которая производит синтез-газ из углекислого газа и воды под действием солнечного света.
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Происшествия

В Москве мужчина оставил на улице шестимесячную девочку

Инцидент произошел на улице Щепкина. По предварительным данным, девочку оставил на скамейке неизвестный мужчина.
РИА Новости 08:09
Армия и оружие

В Минобороны объяснили отмену пуска ракеты в ходе учений «Гром»

В Минобороны России объяснили отмену пуска ракеты с подлодки "Рязань" в ходе учений "Гром", сообщает РИА "Новости".
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40-летняя Светлана Хоркина во второй раз стала мамой

Легенда спортивной гимнастики 40-летняя Светлана Хоркина вчера, 21 октября, во второй раз стала мамой.
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В Чите убийцу 12-летней девочки приговорили к пожизненному заключению

Забайкальский краевой суд признал жителя Читы, обвиняемого в убийстве 12-летней школьницы, виновным и приговорил его к пожизненному лишению свободы.
Российская газета 06:18
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МВД проверит наезд машины службы протокола Медведева на пешехода

В поселке Нахабино городского округа Красногорск Подмосковья автомашина Ford Mondeo совершила наезд на пешехода, рассказал РБК источник в региональном главке МВД, информацию подтвердил собеседник из автобазы Управделами президента.
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