Футбол
РЕН ТВСтало известно о состоянии защитника «Рубина», потерявшего много крови
Как сообщалось ранее, Фомин из-за неудачного столкновения с противником получил тупую травму живота и потерял много крови. Врачи изначально заподозрили у него подозрение на разрыв селезенки и оценивали состояние спортсмена как стабильно тяжелое.
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«Сожалеем о случившемся, желаем Фомину скорейшего выздоровления». Видеообращение молодежки «Спартака»
Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 08:20
Защитника «Рубина» Фомина перевели из реанимации в палату хирургического отделения
Спорт-Экспрессвчера в 08:34
Врач назвал сроки реабилитации выписанного из реанимации 17-летнего игрока «Рубина»
Sport24.ruвчера в 08:52
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Технологии
Операторы выступили против передачи частот «Ростелекому» без конкурса
«Мегафон», МТС и «ВымпелКом» (бренд «Билайн») выступили против выделения «Ростелекому» радиочастот 2300–2400 МГц.
Армия и оружие
Помпео рассказал о готовности Трампа к войне против Турции
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции, но Вашингтон предпочитает "мир войне".
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Галкин присоединился к троллингу Гузеевой
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Жительница Приморского края сорвалась со скалы, пытаясь сфотографироваться на фоне популярного объекта — ущелья Дарданеллы.
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Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос»
Одной из участниц очередного выпуска нового сезона шоу «Голос» на Первом канале стала Екатерина Осипенко.
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Стали известны имена всех участниц шоу «План Б»
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Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации
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Число пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае выросло до 27
По последним данным Министерства здравоохранения Красноярского края, после прорыва дамбы в Курагинском районе за медицинской помощью обратились 27 человек.
Футбол
France Football назвала претендентов на приз имени Льва Яшина
Издание France Football опубликовало список номинантов на награду имени Льва Яшина, которую получит лучший вратарь 2019 года.
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Компания Microsoft пару недель назад анонсировала следующее крупное обновление операционной системы Windows 10.
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Руис: Джошуа перед реваншем испытывает больше давления
Чемпион WBA, WBO, IBF и IBO в тяжёлом весе мексиканец Энди Руис убеждён, что победит британца Энтони Джошуа в бою-реванше.
Кино
Netflix опубликовал трейлер третьего сезона сериала «Корона»
Общество
Мурманский лидер единороссов извинилась за фото с красной икрой
Глава регионального совета сторонников «Единой России» в Мурманской области Юлия Величко, получив десятки возмущённых комментариев за фото с банками красной икры, поспешила свести скандал к нулю и публично извинилась перед людьми.
Здоровье
338 сахалинок за день прошли диагностику рака молочной железы
Очередная акция состоялась 19 октября и была приурочена ко Всемирному дню борьбы против рака молочной железы.
Происшествия
На заводе в Свердловской области произошёл разлив жидкой меди
Разлив жидкой меди произошёл вечером 21 октября на предприятии АО «Уралэлектромедь» в городе Верхняя Пышма.
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 21 по 25 октября
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 21 по 25 октября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы проявите активность в финансовом плане, и многое получится, но риск должен быть разумным.
Армия и оружие
В США быстрейший в мире истребитель МиГ-25 назвали бесполезным
Советский истребитель-перехватчик третьего поколения МиГ-25 полувековой давности по-прежнему остается самым быстрым и высотным действующим самолетом в мире, развивая скорость до 2,8 числа Маха, и, в ряде случаев, до 3,2 числа, однако подобные возможности не предоставляют летательному аппарату каких-либо преимуществ, пишет We are the Mighty.
Футбол
Британцы изобразили бывшего тренера «Спартака» в виде Джокера
Футбол
«Зенит» в Лейпциге поддержат около 1500 болельщиков
Представитель пресс-службы «Зенита» Антон Макаренко заявил, что около 1500 болельщиков «сине-бело-голубых» отправятся на выездной матч Лиги чемпионов против «Лейпцига» в Германию.
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Калининградец насмерть обварился кипятком в отделе полиции
В Калининграде мужчина, задержанный за мелкое хулиганство, повредил в отделе полиции батарею отопления и смертельно ошпарился кипятком.
Политика
NASA хочет не допустить отсутствия астронавтов США на МКС
Глава NASA Джим Бранденстайн заявил, что американское космическое агентство не желает допустить ситуации, когда астронавтов США не будет на МКС.
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Названы продукты, способные снять воспаление поджелудочной железы
Весьма полезным для поджелудочной железы эксперты называют сок из моркови и свеклы, который желательно употреблять утром.
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Общество
Ассанж прибыл на заседание суда в Лондоне по делу об экстрадиции
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Горбачев озвучил победителей в холодной войне
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев назвал прекращение "холодной войны" общей победой СССР и Запада.
Происшествия
Задержанному за убийство девочки в Саратове предъявлено обвинение
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HeadHunter: 9% компаний допустили сокращение персонала в 2020 году
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Общество
Жаров считает штрафы за нарушения в интернете эффективнее блокировок
Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил о том, что нарушения в сфере интернета в России должны караться штрафами, а не блокировками.