Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruСтало известно о способности коронавируса поражать любые органы

Ранее Брико заявил, что развитие эпидемии коронавируса в России в последнее время замедлилось, и, вероятно, в течение месяца стоит ждать перехода к новой стадии. По его словам, возможно, число случаев заражения начнет снижаться в июне.
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Николай Брико
Клинические проявления чрезвычайно разнообразны по своим формам: от бессимптомного носительства, заболевания по типу ОРВИ, до пневмонии различной степени тяжести с развитием острого респираторного дистресс-синдрома, поражения сосудов, нервной системы и других внутренних органов человека.
— Николай БрикоТК Звезда 09:40
с чего всё началось

Главный эпидемиолог Минздрава объяснил, когда можно ждать конца эпидемии коронавируса в России

Сказать, что в России завершилась эпидемия COVID-19, можно будет тогда, когда удельный вес новых заболеваний будет составлять менее одного процента, сообщил в эксклюзивном интервью «Парламентской газете» директор института общественного здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, главный эпидемиолог Министерства здравоохранения, академик РАН Николай Брико.
Парламентская газета07:00

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В Минздраве предупредили о поражении коронавирусом любых органов человека

РБК11:19

В Минздраве заявили о способности коронавируса поражать любые органы

РИА Новости11:00

Коронавирус может поражать любые органы человека, сообщили в Минздраве

Парламентская газета07:54

COVID-19 поражает все органы и системы человека

Вести.Ru09:43

Вирусолог Минздрава заявил, что коронавирус поражает любые органы человека

Московский Комсомолец09:26

Эксперт Минздрава предупредил, что коронавирус может поражать любые органы человека

ТАСС09:20

Стало известно о способности коронавируса поражать любые органы

Lenta.ru10:11
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 18:00, Ашберн
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Брико Николай Иванович
Российский эпидемиолог, специалист в области профилактики инфекционных болезней и по вакцинопрофилактике. Академик РАН, РАМН, доктор медицинских наук, профессор, врач высшей категории. С 2009 года заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины и с 1986 года заведующий лабораторией по разработке новых технологий эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных болезней Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.
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