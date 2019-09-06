Происшествия

RT на русскомRT на русскомНа дом Памфиловой совершено нападение

Указывается, что потерпевшей стала Элла Памфилова, глава ЦИК РФ. «Злоумышленник в маске через окно проник на террасу дома, неоднократно ударил хозяйку электрошокером, после чего скрылся», — добавили в ведомстве. Следователи подмосковной полиции возбудили уголовное дело по факту разбойного нападения.
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Памфилова прокомментировала ночное нападение грабителя

РИА Новости06:30

Памфилова сказала, что у нее «все нормально» после нападения

Интерфакс06:23

Что известно о нападении на Эллу Памфилову

ТАСС08:41

Возбуждено дело о нападении на Памфилову с электрошокером

РЕН ТВ05:32

Названа основная причина нападения на дом главы ЦИК

Известия05:56

Памфилова прокомментировала нападение на себя

РБК06:15

Памфилова заявила, что не будет просить госохрану

RT на русском10:55
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Технологии

Российский AlterOffice проверят на уникальность

Экспертный совет при Министерстве развития Российской назначил на 9 сентября этого года проверку в отношении программного обеспечения офисного пакета AlterOffice.
ТагилСити.ру 09:14
Культура

Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане

Известия вчера в 19:57
Политика

Лукашенко заявил о готовности закупать нефть через Польшу и Прибалтику

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Минска есть возможность начать импорт нефти по северному маршруту — через Польшу и Прибалтику и предложил России договариваться «по-человечески».
RT на русском 07:30
Транспорт

Фрунзенский радиус в Петербурге могут открыть через две недели

Фрунзенский радиус петербургской подземки могут открыть для пассажиров через две недели.
REGNUM вчера в 06:35
Автоспорт

Леклер стал лучшим на первой тренировке в Монце, Квят быстрее Гасли

Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время на первой тренировке 14-го этапа «Ф-1» Гран-при Италии.
Sportbox.RU 06:37
Здоровье

Врачи еще одной российской больницы объявили забастовку

Сотрудники двух отделений больницы №6 в Перми пожаловались на переработки и копеечные зарплаты и начали итальянскую забастовку, пока руководство не повысит им оклады и не оплатит все переработки.
Lenta.ru 10:57
Общество

Финляндия возглавила список стран ЕС с самым дорогим алкоголем

Ранее сообщалось, что Финляндия вошла в список стран Евросоюза с самыми дорогими продуктами.
Фонтанка.Ру 10:43
Футбол

Кокорин и Мамаев освобождены по УДО

Алексеевский суд Белгородской области в пятницу, 6 сентября, удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении, поданные футболистами Павлом Мамаевым и Александром Кокориным, а также его младшим братом Кириллом.
Известия 10:32
Армия и оружие

РБК публикует фото погибших в Сирии военных

РБК 08:32
Политика

В отношении Facebook начали антимонопольное расследование

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс заявила, что возглавит проведение антимонопольного расследования в отношении деятельности компании Facebook.
ТАСС 09:24
Общество

Ураган «Дориан» достиг побережья Северной Каролины

Ураган "Дориан", который ослабел до первой категории по шкале Саффира - Симпсона, обрушился на побережье американского штата Северная Каролина в районе мыса Хаттерас.
ТАСС 09:37
Политика

Путин заявил, что обмен между Россией и Украиной будет масштабным

Российский президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию с обменом удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
RT на русском вчера в 05:33
Происшествия

В Томске завели дело против ударившего кулаком по машине подростка

РБК 08:34
Происшествия

В Нижнем Тагиле третьеклассник сел за руль машины и устроил ДТП

В Нижнем Тагиле произошло дорожно-транспортное происшествие, одним из участников которого стал 10-летний мальчик за рулём «Лады Приоры».
REGNUM 09:57
Кино

Львиная доля. Завтра закрывается кинофестиваль в Венеции

DP.RU 01:18
Политика

Источник опроверг слухи о подготовке к повышению пенсионного возраста

РИА Новости 05:57
Политика

Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха

Киевский апелляционный суд освободил Владимира Цемаха, который был командиром ПВО в городе Снежное в то время, когда там был сбит Boeing.
Вести.Ru вчера в 05:30
Баскетбол

Сборная России лишилась шансов на выход в плей-офф ЧМ по баскетболу

РБК 10:00
Транспорт

В Москве открылся новый ТПУ «Северянин»

На северо-востоке Москвы открылся новый транспортно-пересадочный узел, соединяющий Ярославское направление железной дороги с МЦК.
Российская газета 08:51
Экономика

В ЦБ силовиков назвали самыми частыми жертвами мошеннических лотерей

Вы не поверите, но в этой возрастной категории мужики, особенно которые каким-то образом имели отношение к силовым структурам, попадаются гораздо чаще всех остальных.
Интерфакс вчера в 11:07
Экономика

Минфин выступил за взимание налога с водителей BlaBlaCar

С водителей сервиса BlaBlaCar могут начать брать подоходный налог (13%).
Известия вчера в 19:54
Происшествия

В Польше девочка родилась через 56 дней после смерти матери

Новый Калининград.Ru вчера в 08:43
Происшествия

Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком

Известия 01:57
Происшествия

Росздравнадзор проверит сообщения о пневмонии в московском роддоме

Ранее 6 сентября в СМИ появилась информация, что в роддоме №4 при ГКБ имени Виноградова якобы произошла вспышка внутриутробной пневмонии, в результате чего заболели пятеро младенцев, родившихся за последнюю неделю, отмечает «Ридус».
Известия 09:10
Армия и оружие

В США научились сбивать российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал»

Специалисты в свою очередь обращают внимание на тот факт, что новейшие системы перехвата российских гиперзвуковых ракет являются эффективными лишь теоретически, поскольку Вашингтон располагает лишь поверхностными данными о параметрах этих ракет.
Avia.pro 04 сентября в 21:05
Наука

Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе

Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru вчера в 07:18
Происшествия

Илья Азар подал жалобу в СКР на задержавших его полицейских

Муниципальный депутат и журналист Илья Азар обратился в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело против полицейских, оставивших его двухлетнего ребенка одного в квартире после задержания Азара 2 сентября.
Ведомости 10:18
Политика

Роскомнадзор направил обращения Google и Facebook перед выборами

«Роскомнадзор направил представителям компаний Google (в том числе YouTube) и Facebook обращения о принятии исчерпывающих мер по недопущению распространения 7 и 8 сентября 2019 года политической рекламы на указанных интернет-площадках», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
RT на русском 10:33
Экономика

Набиуллина назвала нереалистичными прогнозы Минэкономразвития

Прогнозы Минэкономразвития относительно темпов роста потребительского кредитования кажутся нереалистичными, заявила на брифинге в пятницу, 6 сентября, председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
News.ru 08:27
Футбол

«Ростов» сыграет все домашние матчи на «Ростов-Арене»

«Ростов» продолжит играть домашние матчи этого сезона на стадионе «Ростов-Арена», поскольку все разногласия между клубом и управляющей компанией стадиона улажены.
Спорт-Экспресс 09:53
Как работают Яндекс.Новости?
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