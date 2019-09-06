Происшествия
RT на русскомНа дом Памфиловой совершено нападение
Указывается, что потерпевшей стала Элла Памфилова, глава ЦИК РФ. «Злоумышленник в маске через окно проник на террасу дома, неоднократно ударил хозяйку электрошокером, после чего скрылся», — добавили в ведомстве. Следователи подмосковной полиции возбудили уголовное дело по факту разбойного нападения.
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Технологии
Российский AlterOffice проверят на уникальность
Экспертный совет при Министерстве развития Российской назначил на 9 сентября этого года проверку в отношении программного обеспечения офисного пакета AlterOffice.
ТагилСити.ру 09:14
Культура
Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане
Известия вчера в 19:57
Политика
Лукашенко заявил о готовности закупать нефть через Польшу и Прибалтику
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Минска есть возможность начать импорт нефти по северному маршруту — через Польшу и Прибалтику и предложил России договариваться «по-человечески».
RT на русском 07:30
Транспорт
Фрунзенский радиус в Петербурге могут открыть через две недели
Фрунзенский радиус петербургской подземки могут открыть для пассажиров через две недели.
REGNUM вчера в 06:35
Автоспорт
Леклер стал лучшим на первой тренировке в Монце, Квят быстрее Гасли
Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время на первой тренировке 14-го этапа «Ф-1» Гран-при Италии.
Sportbox.RU 06:37
Здоровье
Врачи еще одной российской больницы объявили забастовку
Сотрудники двух отделений больницы №6 в Перми пожаловались на переработки и копеечные зарплаты и начали итальянскую забастовку, пока руководство не повысит им оклады и не оплатит все переработки.
Lenta.ru 10:57
Общество
Финляндия возглавила список стран ЕС с самым дорогим алкоголем
Ранее сообщалось, что Финляндия вошла в список стран Евросоюза с самыми дорогими продуктами.
Фонтанка.Ру 10:43
Футбол
Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
Алексеевский суд Белгородской области в пятницу, 6 сентября, удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении, поданные футболистами Павлом Мамаевым и Александром Кокориным, а также его младшим братом Кириллом.
Известия 10:32
Политика
В отношении Facebook начали антимонопольное расследование
Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс заявила, что возглавит проведение антимонопольного расследования в отношении деятельности компании Facebook.
ТАСС 09:24
Общество
Ураган «Дориан» достиг побережья Северной Каролины
Ураган "Дориан", который ослабел до первой категории по шкале Саффира - Симпсона, обрушился на побережье американского штата Северная Каролина в районе мыса Хаттерас.
ТАСС 09:37
Политика
Путин заявил, что обмен между Россией и Украиной будет масштабным
Российский президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию с обменом удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
RT на русском вчера в 05:33
Происшествия
В Нижнем Тагиле третьеклассник сел за руль машины и устроил ДТП
В Нижнем Тагиле произошло дорожно-транспортное происшествие, одним из участников которого стал 10-летний мальчик за рулём «Лады Приоры».
REGNUM 09:57
Политика
Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха
Киевский апелляционный суд освободил Владимира Цемаха, который был командиром ПВО в городе Снежное в то время, когда там был сбит Boeing.
Вести.Ru вчера в 05:30
Транспорт
В Москве открылся новый ТПУ «Северянин»
На северо-востоке Москвы открылся новый транспортно-пересадочный узел, соединяющий Ярославское направление железной дороги с МЦК.
Российская газета 08:51
Экономика
В ЦБ силовиков назвали самыми частыми жертвами мошеннических лотерей
Вы не поверите, но в этой возрастной категории мужики, особенно которые каким-то образом имели отношение к силовым структурам, попадаются гораздо чаще всех остальных.
Интерфакс вчера в 11:07
Экономика
Минфин выступил за взимание налога с водителей BlaBlaCar
С водителей сервиса BlaBlaCar могут начать брать подоходный налог (13%).
Известия вчера в 19:54
Происшествия
В Польше девочка родилась через 56 дней после смерти матери
Новый Калининград.Ru вчера в 08:43
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Известия 01:57
Происшествия
Росздравнадзор проверит сообщения о пневмонии в московском роддоме
Ранее 6 сентября в СМИ появилась информация, что в роддоме №4 при ГКБ имени Виноградова якобы произошла вспышка внутриутробной пневмонии, в результате чего заболели пятеро младенцев, родившихся за последнюю неделю, отмечает «Ридус».
Известия 09:10
Армия и оружие
В США научились сбивать российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал»
Специалисты в свою очередь обращают внимание на тот факт, что новейшие системы перехвата российских гиперзвуковых ракет являются эффективными лишь теоретически, поскольку Вашингтон располагает лишь поверхностными данными о параметрах этих ракет.
Avia.pro 04 сентября в 21:05
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru вчера в 07:18
Происшествия
Илья Азар подал жалобу в СКР на задержавших его полицейских
Муниципальный депутат и журналист Илья Азар обратился в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело против полицейских, оставивших его двухлетнего ребенка одного в квартире после задержания Азара 2 сентября.
Ведомости 10:18
Политика
Роскомнадзор направил обращения Google и Facebook перед выборами
«Роскомнадзор направил представителям компаний Google (в том числе YouTube) и Facebook обращения о принятии исчерпывающих мер по недопущению распространения 7 и 8 сентября 2019 года политической рекламы на указанных интернет-площадках», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
RT на русском 10:33
Экономика
Набиуллина назвала нереалистичными прогнозы Минэкономразвития
Прогнозы Минэкономразвития относительно темпов роста потребительского кредитования кажутся нереалистичными, заявила на брифинге в пятницу, 6 сентября, председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
News.ru 08:27
Футбол
«Ростов» сыграет все домашние матчи на «Ростов-Арене»
«Ростов» продолжит играть домашние матчи этого сезона на стадионе «Ростов-Арена», поскольку все разногласия между клубом и управляющей компанией стадиона улажены.
Спорт-Экспресс 09:53