Общество
Lenta.ruСтало известно о требовании российского миллиардера закрыть города
Российский миллиардер Алексей Мордашов требовал от четырех губернаторов закрыть города, в которых находятся предприятия принадлежащей ему «Северстали». Об этом говорится в материале The New York Times со ссылкой на генерального директора компании Александра Шевелева.
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Общество
В Москве отменят оформление пропусков через СМС
Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:42
Происшествия
Более 370 пациентов лечатся в больнице в Коммунарке
РИА Новости 03:47
Политика
КС Молдавии признал неконституционным соглашение о кредите от России
Конституционный суд Молдавии признал неконституционным соглашение о получении страной кредита от России в размере €200 млн.
RT на русском вчера в 15:07
Происшествия
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве адвоката
Полиция в Екатеринбурге задержала мужчину, подозреваемого в убийстве известного уральского адвоката Константина Янышева, сообщил журналистам в пятницу начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
РИА Новости 14:07
Политика
Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с Путиным
Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Известия 09:58
Политика
Россия поддержит ветеранов ВОВ в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье
Президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах гражданам РФ-ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 12:07
Общество
В ВОЗ объяснили рост числа новых случаев коронавируса в России
Растущее количество новых случаев заболевания COVID-19, выявляемых в России ежедневно, связано с увеличением объемов тестирования, заявил на брифинге в Женеве директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
РИА Новости 13:32
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
Политика
Еврокомиссия рекомендовала оставить границы ЕС закрытыми до 15 июня
Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза продлить введенные из-за пандемии COVID-19 ограничения на необязательные поездки в ЕС до 15 июня.
НТВ 12:10
Армия и оружие
Какие корабли вооружат гиперзвуковым «Цирконом»
В Минобороны РФ рассказали, какие субмарины и надводные корабли получат на вооружение гиперзвуковые противокорабельные ракеты "Циркон".
Российская газета 03:27
Происшествия
Дорожный конфликт со стрельбой произошёл в центре Москвы
Говорит Москва 12:24
Общество
В правительстве назвали возможный срок выхода из режима ограничений
Ранее власти Москвы продлили введенные из-за коронавируса ограничения до конца мая.
Lenta.ru 13:44
Здоровье
Московский врач рассказала о прорывной технологии лечения COVID-19
Врач городской клинической больницы № 52 Алена Загребнева рассказала "МК", какие методы лечения применяют в медучреждении в случае поступления пациентов с коронавирусом.
РИА Новости 09:27
Политика
Джонсон заявил Путину, что проблемы в отношениях двух стран остаются
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту РФ Владимиру Путину, что диалог между двумя странами должен поддерживаться, но остаются препятствия для дальнейшего прогресса.
РИА Новости 11:35
Общество
ВОЗ не стала называть рынок в Ухане источником коронавируса
Всемирная организация здравоохранения не располагает доказательствами, что рынок в Ухане стал первоисточником нового коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на эксперта ВОЗ Питера Бена Эмбарека.
Газета.Ru 13:36
Политика
США могут не продлить ДНСВ, если к переговорам не подключится Китай
США вряд ли согласны на продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДНСВ), пока к переговорам не подключится Китай, пишет The Washington Times со ссылкой на слова спецпредставителя США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли.
Газета.Ru 12:00
Общество
Павел Дуров резко раскритиковал жизнь в США
Российская газета вчера в 16:47
Общество
Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России
Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
Общество
Минобрнауки продлило дистанционное обучение в вузах после 12 мая
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков распорядился продолжить обучение в подведомственных министерству вузах в дистанционном формате после 12 мая, соответствующий приказ опубликован на сайте Минобрнауки в пятницу.
ТАСС 13:50
Авто
Стали известны цены на новый Mercedes-AMG GLE 53 Coupe
Поставки нового Mercedes-AMG GLE 53 Coupe в Россию будут осуществляться из США.
ГЛАС.RU вчера в 12:09
Авто
Внедорожник Kia Mohave получил топовую комплектацию «Gravity»
Компания Kia объявила в Корее о старте продаж новой комплектации рестайлингового внедорожника Mohave.
Тарантас Ньюс 05:55
Общество
SCMP: Китай намерен продать часть госдолга США и обвалить доллар
Китай может начать продавать ценные бумаги США и таким образом спровоцировать падение курса доллара, пишет South China Morning Post.
РИА Новости 11:57
Общество
Мурашко заявил о подъеме заболеваемости в России из-за COVID-19
Глава Министретсва здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в России наблюдается подъем заболеваемости из-за коронавируса.
Газета.Ru 13:59
Общество
Арендаторам хотят разрешить в одностороннем порядке разрывать договор
В Госдуму внесен законопроект, который разрешает арендаторам разрывать в одностороннем порядке договоры найма недвижимости в условиях режима повышенной готовности.
РБК 08:21
Общество
Активисты заявили о срыве полицией акции по раздаче еды бездомным
Полиция не дала активистам «ОВД-Инфо» провести акцию по раздаче еды бездомным на Гоголевском бульваре в Москве.
РБК 13:58
Спорт
«Спартак» поздравил Илона Маска с рождением сына и опубликовал фото именной футболки ребенка
«Спартак» на своей официальной странице в «Твиттере» поздравил главу SpaceX и Tesla Илона Маска с рождением сына.
Bookmaker-ratings.ru 12:51
Армия и оружие
Первый самолет со специалистами ВС РФ вернулся из Италии в Россию
Первый самолет ВКС России вернулся в Подмосковье с военными специалистами на борту, которые помогали бороться с коронавирусом в Италии, передает РИА "Новости" заявление Минобороны РФ.
Газета.Ru 12:37
Финансы
Нефтяной конкурент России пошел на крайние меры
Пойти на крайние меры организации пришлось из-за того, что потребности государства в деньгах превысили сумму, которую оно получает из дивидендов и процентов.
Lenta.ru 03:37
Общество
Жаловавшуюся на условия содержания в «Ленэкспо» петербурженку выписали
Петербурженку Оксану Кутафину-Шишлову, жаловавшуюся на условия содержания в госпитале «Ленэкспо», выписали.
МР7.ру 13:26