Российский миллиардер Алексей Мордашов требовал от четырех губернаторов закрыть города, в которых находятся предприятия принадлежащей ему «Северстали». Об этом говорится в материале The New York Times со ссылкой на генерального директора компании Александра Шевелева.

Общество В Москве отменят оформление пропусков через СМС Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости". 594

Происшествия В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве адвоката Полиция в Екатеринбурге задержала мужчину, подозреваемого в убийстве известного уральского адвоката Константина Янышева, сообщил журналистам в пятницу начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых. 2

Общество В ВОЗ объяснили рост числа новых случаев коронавируса в России Растущее количество новых случаев заболевания COVID-19, выявляемых в России ежедневно, связано с увеличением объемов тестирования, заявил на брифинге в Женеве директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. 9

Политика Еврокомиссия рекомендовала оставить границы ЕС закрытыми до 15 июня Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза продлить введенные из-за пандемии COVID-19 ограничения на необязательные поездки в ЕС до 15 июня.

Армия и оружие Какие корабли вооружат гиперзвуковым «Цирконом» В Минобороны РФ рассказали, какие субмарины и надводные корабли получат на вооружение гиперзвуковые противокорабельные ракеты "Циркон". 60

Здоровье Московский врач рассказала о прорывной технологии лечения COVID-19 Врач городской клинической больницы № 52 Алена Загребнева рассказала "МК", какие методы лечения применяют в медучреждении в случае поступления пациентов с коронавирусом. 56

Общество ВОЗ не стала называть рынок в Ухане источником коронавируса Всемирная организация здравоохранения не располагает доказательствами, что рынок в Ухане стал первоисточником нового коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на эксперта ВОЗ Питера Бена Эмбарека. 12

Политика США могут не продлить ДНСВ, если к переговорам не подключится Китай США вряд ли согласны на продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДНСВ), пока к переговорам не подключится Китай, пишет The Washington Times со ссылкой на слова спецпредставителя США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли.

Общество Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. 562

Общество Минобрнауки продлило дистанционное обучение в вузах после 12 мая Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков распорядился продолжить обучение в подведомственных министерству вузах в дистанционном формате после 12 мая, соответствующий приказ опубликован на сайте Минобрнауки в пятницу.

Общество Мурашко заявил о подъеме заболеваемости в России из-за COVID-19 Глава Министретсва здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в России наблюдается подъем заболеваемости из-за коронавируса.

Общество Арендаторам хотят разрешить в одностороннем порядке разрывать договор В Госдуму внесен законопроект, который разрешает арендаторам разрывать в одностороннем порядке договоры найма недвижимости в условиях режима повышенной готовности. 109

Общество Активисты заявили о срыве полицией акции по раздаче еды бездомным Полиция не дала активистам «ОВД-Инфо» провести акцию по раздаче еды бездомным на Гоголевском бульваре в Москве.

Спорт «Спартак» поздравил Илона Маска с рождением сына и опубликовал фото именной футболки ребенка «Спартак» на своей официальной странице в «Твиттере» поздравил главу SpaceX и Tesla Илона Маска с рождением сына.