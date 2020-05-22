Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruСтало известно о тяжелом состоянии Рамзана Кадырова

2. 22 мая появилась информация, что состояние Кадырова стало тяжелым Об ухудшении состояния чеченского лидера написала Baza, которая первой сообщила о его заболевании. По информации издания, у Кадырова подтвердили коронавирус.
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Рамзан Кадыров и коронавирус: последние фото главы Чечни

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Кадыров в тяжелом состоянии из-за коронавируса. У него серьезное поражение легких (Baza)

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СМИ: Кадыров находится в тяжелом состоянии, у него подозрение на COVID-19

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Стало известно о тяжелом состоянии Рамзана Кадырова

Lenta.ru13:25
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В Пакистане разбился пассажирский лайнер Пассажирский самолет Airbus А-320 авиакомпании Pakistan International Airlines в пятницу потерпел крушение неподалеку от города Карачи.
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В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ

В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков, планировавших теракты, сообщает в пятницу, 22 мая, ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального антитеррористического комитета.
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В Ярославской области умерли 109 пациентов с коронавирусом

По словам Анатолия Гулина, с 1 марта и по сегодняшний день во всех лечебных учреждениях региона, работающих с коронавирусом, скончались 109 человек.
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ЦБ заявил об исчерпании эффекта снижения рубля на инфляцию

Эффект от ослабления курса рубля на инфляцию, по-видимому, исчерпан.
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Политика

МИД России опубликовал заявление по выходу США из ДОН

МИД России в пятницу, 22 мая, опубликовал официальное заявление в связи с решением США выйти из Договора по открытому небу (ДОН).
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Общество

Впервые в истории суд разрешил вскрыть корпус «Титаника»

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Футбол

Суд пересмотрит приговор Кокорину и Мамаеву 17 июня

Мосгорсуд пересмотрит приговор в отношении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, которые были осуждены за хулиганство, 17 июня, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
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Экономика

Игоря Сечина переназначили главой «Роснефти»

«21 мая 2020 года совет директоров ОАО "НК «Роснефть»" назначил генерального директора компании Игоря Сечина сроком на пять лет, начиная с 24 мая 2020 года»,— говорится в сообщении (цитата по «Интерфаксу»).
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Главные роли в фильме сыграют звезды «Игры престолов» Питер Динклэйдж и Джейсон Момоа.
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Политика

Украина подала в международный суд иск против России

Украина подала иск против России в Международный арбитражный суд в связи с инцидентом в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Известия 07:45
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Армия и оружие

Появилось видео уничтожения в Ливии российского ЗРПК Панцирь

Переданные из Саудовской Аравии российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) "Панцирь С1" в Ливии уничтожаются турецкими и протурецкими вооруженными силами противников Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.
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Петербургские инвалиды получили по 2000 рублей за самоизоляцию

По словам Беглова, единовременно по 2 тыс. рублей уже получили инвалиды I группы, инвалиды II группы старше 74 лет, а также те, кто находится на социальном обслуживании на дому.
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В Москве нашли голову мужчины в мусорном пакете

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Медицинские маски для многоразового использования следует регулярно стирать.
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«Роснефть» оценила ущерб от заголовка в РБК в 43 миллиарда рублей

Компания потребовала взыскать с медиахолдинга 43 миллиарда рублей в качестве компенсации репутационного вреда.
Форпост Северо-Запад вчера в 11:05
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За сутки в Кировской области выявлено 70 новых случаев коронавируса

В Кировской области за прошедшие сутки выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор белорусской компании «Белспецвнештехника — новые технологии» Алексей Скрага заявил, что в республике освоена модернизация советских авиационных ракет «воздух — воздух» Р-27, а также производство патронов для армии и гражданских целей.
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Общество

Вакцина от коронавируса МГУ вошла в перечень перспективных вакцин ВОЗ

"Всемирная организация здравоохранения включила разработку вакцинного препарата, создаваемого в МГУ имени М. В. Ломоносова, в перечень перспективных кандидатных вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19", - заявили в университете.
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