с чего всё началось

Соответственно, некоторым категориям больных с пневмонией могут не помочь аппараты искусственной вентиляции легких, отметили специалисты. Ученые предложили считать падение этого показателя тревожным симптомом. По их мнению, измерять уровень гемоглобина необходимо всем зараженным коронавирусом.

Стало известно о тяжелых последствиях коронавируса для организма

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