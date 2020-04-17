Коронавирус
РИА НовостиСтало известно о тяжелых последствиях коронавируса для организма
Соответственно, некоторым категориям больных с пневмонией могут не помочь аппараты искусственной вентиляции легких, отметили специалисты. Ученые предложили считать падение этого показателя тревожным симптомом. По их мнению, измерять уровень гемоглобина необходимо всем зараженным коронавирусом.
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с чего всё началось
Как говорится в исследовании, опубликованном в журнале Hematology, Transfusion and Cell Therapy, наблюдаемое снижение у некоторых пациентов с коронавирусом уровня гемоглобина — белка, переносящего кислород — опасно тем, что им могут не помочь аппараты искусственной вентиляции лёгких.News.ru10:10
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Итальянские ученые связали разрушение гемоглобина c клинически тяжелым течением Covid-19
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