Коронавирус
РИА НовостиСтало известно о тяжелых последствиях коронавируса для организма
Соответственно, некоторым категориям больных с пневмонией могут не помочь аппараты искусственной вентиляции легких, отметили специалисты. Ученые предложили считать падение этого показателя тревожным симптомом. По их мнению, измерять уровень гемоглобина необходимо всем зараженным коронавирусом.
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с чего всё началось
Согласно новым данным, при COVID-19 вирус может атаковать гемоглобин в клетках крови, что ведет к нарушению снабжения кислородом органов и тканей, способствуя очень сильному ухудшению в состоянии человека.MedikForum.ruвчера в 16:11
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Итальянские ученые связали разрушение гемоглобина c клинически тяжелым течением Covid-19
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