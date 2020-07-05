Общество

Lenta.ruLenta.ruСтало известно о возможной связи убитого в Австрии россиянина с Кадыровым

Убитым в австрийском Герасдорфе россиянином мог оказаться уроженец Чечни. Предположительно, это Мамихан Умаров, более известный как Анзор из Вены, критиковавший главу Чечни Рамзана Кадырова.
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СМИ: застреленный в Австрии россиянин являлся критиком Кадырова

Московский Комсомолец02:09

Представители диаспоры усомнились в активной реакции на убийство Умарова в Вене

Кавказский узел15:42

В Австрии убили блогера из Чечни, известного своей критикой Рамзана Кадырова

Эхо Москвы11:07

Стало известно о возможной связи убитого в Австрии россиянина с Кадыровым

Lenta.ru05:14

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Коммерсантъ13:00

Уроженца Чечни застрелили в Австрии

Телеканал 360°вчера в 19:59

В пригороде Вены убили критиковавшего Кадырова политэмигранта

News.ruвчера в 17:33
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РБК 15:27
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Фурсенко: «„Зенит“ — сильная и сбалансированная команда. В Лиге чемпионов, думаю, они будут побеждать»

«Зенит» — сильная и сбалансированная команда, в Лиге чемпионов, думаю, они будут побеждать.
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ВОЗ призвали признать передачу коронавируса по воздуху

Вашингтон, 5 июля 2020, 22:51 — REGNUM Открытое письмо, в котором содержится просьба ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом, подписали более 230 ученых из 32 стран мира.
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Армия и оружие

Израильская ПВО перехватила выпущенную из сектора Газа ракету

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ТАСС 13:31
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В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
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«Заря» не сумела обыграть «Александрию» в УПЛ и упустила шанс обойти киевское «Динамо»

От «Десны» и «Динамо», располагающихся выше, команда Виктора Скрипника отстает на одно очко. «Александрия» занимает пятое место (44 очка).
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Бородай заявил, что ДНР и ЛНР могут войти в состав РФ

Луганская Народная Республика (ЛНР) и Донецкая Народная Республика (ДНР) могут войти в состав Российской Федерации на законных основаниях в относительно скорые сроки, по мнению экс-главы правительства ДНР Александра Бородая.
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Футбол

«Зенит» опубликовал видео, как празднует чемпионство в раздевалке

Пресс-служба «Зенита» опубликовала кадры из раздевалки, в которой игроки и тренерский штаб петербургской команды празднуют победу в чемпионате России.
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Футбол

Слуцкий: «Рубин» провел тяжелый матч РПЛ против «Оренбурга»

Матч 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Оренбурга" получился для казанского "Рубина" тяжелым.
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Политика

Путин оценил принятые поправки к Конституции России

Владимир Путин оценил принятые поправки к действующей Конституции России.
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Боттас победил на первом этапе сезона «Формулы-1» Гран-при Австрии

ТАСС Финский пилот "Мерседеса" Вальттери Боттас победил на первом этапе сезона-2020 чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии.
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Павел Прилучный познакомил детей с Мирославой Карпович

Накануне пару заметили отдыхающими на Черном море — Прилучный взял детей и отправился кататься на яхте, а компанию ему составила 34-летняя Карпович.
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Кино

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Премьера расширенной версии киноленты «Текст» с актером Александром Петровым в главной роли состоялась 3 июля.
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Спартак — Тамбов 2:3

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Почти закончили голову и начали руку. Свою главную войну — за Черные холмы (так называется этот горный массив) — Неистовый конь проиграл.
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У виновника ДТП на проспекте Мира в Москве случился приступ астмы

"Предварительная причина ДТП на проспекте Мира, 97: у водителя Toyota случился приступ астмы, вследствие чего он потерял сознание и наехал на стоявшие транспортные средства", - говорится в Telegram-канале департамента.
РИА Новости 13:40
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За последние два года меньше всего подешевел iPhone XR

Специалисты подсчитали, что меньше всего за последние 2 года скинул в цене смартфон iPhone XR.
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Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы МВД, из которой следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП в центре Москвы, найдены следы ДНК актера.
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Новых Kia K5 в Россию уже привезли более десятка

В Россию уже импортировано более десяти седанов Kia K5, хотя старт продаж модели в нашей стране запланирован только на конец августа-начало сентября.
Российская газета 03 июля в 12:54
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Происшествия

Тела троих погибших извлекли из-под завалов в Кировской области

Тела троих погибших извлечены из-под завалов строящегося здания в Кировской области.
ТАСС 10:11
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Общество

Британский ученый опроверг теорию о создании коронавируса в Ухане

9 июня стало известно, что ученые из США нашли признаки распространения COVID-19 в Ухане летом 2019 года.
Известия 14:27
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Политика

Партия премьера Хорватии лидирует на выборах в парламент с 71 мандатом

Правящая партия "Хорватское демократическое содружество" (ХДС) премьера Андрея Пленковича лидирует на выборах в парламент страны с 71 мандатом (из 151), сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК) после обработки данных с 22,95% участков.
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В России Hyundai запустит продажу автомобилей без участия дилеров

Стало известно, что корейская компания Hyundai может запустить в России продажу автомобилей без участия дилеров.
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FunKey S стала самой маленькой игровой консолью в мире

Сбор денежных средств на самую маленькую складную игровую консоль в мире начался на краудфандинговой платформе Kickstarter.
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В Липецке иномарка врезалась в автобус на Октябрьском мосту

Днем, между Октябрьским мостом и памятником Танкистам произошла авария с участием легковушки «Киа» и пассажирского автобуса, который перевозил горожан по маршруту № 378 в областном центре.
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По данным немецкого издания, судебно-медицинская экспертиза выяснила, что ДНК мужчины, обнаруженная в пробе Зайцевой, принадлежит ее мужу.
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Армия и оружие

Минобороны: С-500 сможет поражать гиперзвуковое оружие в космосе

Генерал-полковник утверждает, С-500 «Прометей» способен поразить как аэродинамические и баллистические цели, так и гиперзвуковое оружие новейших модификаций.
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Бубнов знает, почему «Спартак» дважды вел в счете, а в итоге уступил

Постоянный эксперт Sportbox Александр Бубнов в своей колонке объяснил, почему московский «Спартак» в домашнем матче сенсационно уступил «Тамбову».
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В Белоруссии назвали Россию главным рынком сбыта продуктов

Заместитель премьер-министра Белоруссии Александр Субботин в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что Россия останется основным рынком для поставок белорусского продовольствия.
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