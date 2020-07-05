Убитым в австрийском Герасдорфе россиянином мог оказаться уроженец Чечни. Предположительно, это Мамихан Умаров, более известный как Анзор из Вены, критиковавший главу Чечни Рамзана Кадырова.

Стало известно о возможной связи убитого в Австрии россиянина с Кадыровым

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