Общество
Lenta.ruСтало известно о возможной связи убитого в Австрии россиянина с Кадыровым
Убитым в австрийском Герасдорфе россиянином мог оказаться уроженец Чечни. Предположительно, это Мамихан Умаров, более известный как Анзор из Вены, критиковавший главу Чечни Рамзана Кадырова.
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Футбол
Краснодар — Зенит 2:4
РБК 15:27
Футбол
Фурсенко: «„Зенит“ — сильная и сбалансированная команда. В Лиге чемпионов, думаю, они будут побеждать»
«Зенит» — сильная и сбалансированная команда, в Лиге чемпионов, думаю, они будут побеждать.
Sport24.ru 15:59
Общество
ВОЗ призвали признать передачу коронавируса по воздуху
Вашингтон, 5 июля 2020, 22:51 — REGNUM Открытое письмо, в котором содержится просьба ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом, подписали более 230 ученых из 32 стран мира.
REGNUM 15:51
Армия и оружие
Израильская ПВО перехватила выпущенную из сектора Газа ракету
Ранее в воскресенье палестинские радикалы из сектора Газа выпустили две ракеты по израильской территории, в результате чего сирены ПВО сработали первый раз за вечер, указали в армейской пресс-службе.
ТАСС 13:31
Здоровье
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru 12:30
Футбол
«Заря» не сумела обыграть «Александрию» в УПЛ и упустила шанс обойти киевское «Динамо»
От «Десны» и «Динамо», располагающихся выше, команда Виктора Скрипника отстает на одно очко. «Александрия» занимает пятое место (44 очка).
Bookmaker-ratings.ru 14:44
Политика
Бородай заявил, что ДНР и ЛНР могут войти в состав РФ
Луганская Народная Республика (ЛНР) и Донецкая Народная Республика (ДНР) могут войти в состав Российской Федерации на законных основаниях в относительно скорые сроки, по мнению экс-главы правительства ДНР Александра Бородая.
iReactor вчера в 22:45
Футбол
«Зенит» опубликовал видео, как празднует чемпионство в раздевалке
Пресс-служба «Зенита» опубликовала кадры из раздевалки, в которой игроки и тренерский штаб петербургской команды празднуют победу в чемпионате России.
Metaratings 15:56
Футбол
Слуцкий: «Рубин» провел тяжелый матч РПЛ против «Оренбурга»
Матч 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Оренбурга" получился для казанского "Рубина" тяжелым.
ТАСС Спорт 15:54
Политика
Путин оценил принятые поправки к Конституции России
Владимир Путин оценил принятые поправки к действующей Конституции России.
BFM.ru 08:38
Автоспорт
Боттас победил на первом этапе сезона «Формулы-1» Гран-при Австрии
ТАСС Финский пилот "Мерседеса" Вальттери Боттас победил на первом этапе сезона-2020 чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии.
РЕН ТВ 11:08
Шоу-бизнес
Павел Прилучный познакомил детей с Мирославой Карпович
Накануне пару заметили отдыхающими на Черном море — Прилучный взял детей и отправился кататься на яхте, а компанию ему составила 34-летняя Карпович.
StarHit.ru 06:00
Кино
Мини-сериал по мотивам фильма «Текст» появился в Сети
Премьера расширенной версии киноленты «Текст» с актером Александром Петровым в главной роли состоялась 3 июля.
iReactor вчера в 12:47
Футбол
Спартак — Тамбов 2:3
RT на русском вчера в 13:18
Политика
Трамп проигрывает в ключевых штатах
Почти закончили голову и начали руку. Свою главную войну — за Черные холмы (так называется этот горный массив) — Неистовый конь проиграл.
Вести.Ru 15:10
Происшествия
У виновника ДТП на проспекте Мира в Москве случился приступ астмы
"Предварительная причина ДТП на проспекте Мира, 97: у водителя Toyota случился приступ астмы, вследствие чего он потерял сознание и наехал на стоявшие транспортные средства", - говорится в Telegram-канале департамента.
РИА Новости 13:40
Гаджеты
За последние два года меньше всего подешевел iPhone XR
Специалисты подсчитали, что меньше всего за последние 2 года скинул в цене смартфон iPhone XR.
Evo-rus.com вчера в 05:20
Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы МВД, из которой следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП в центре Москвы, найдены следы ДНК актера.
Известия вчера в 21:16
Авто
Новых Kia K5 в Россию уже привезли более десятка
В Россию уже импортировано более десяти седанов Kia K5, хотя старт продаж модели в нашей стране запланирован только на конец августа-начало сентября.
Российская газета 03 июля в 12:54
Происшествия
Тела троих погибших извлекли из-под завалов в Кировской области
Тела троих погибших извлечены из-под завалов строящегося здания в Кировской области.
ТАСС 10:11
Общество
Британский ученый опроверг теорию о создании коронавируса в Ухане
9 июня стало известно, что ученые из США нашли признаки распространения COVID-19 в Ухане летом 2019 года.
Известия 14:27
Политика
Партия премьера Хорватии лидирует на выборах в парламент с 71 мандатом
Правящая партия "Хорватское демократическое содружество" (ХДС) премьера Андрея Пленковича лидирует на выборах в парламент страны с 71 мандатом (из 151), сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК) после обработки данных с 22,95% участков.
РИА Новости 15:17
Авто
В России Hyundai запустит продажу автомобилей без участия дилеров
Стало известно, что корейская компания Hyundai может запустить в России продажу автомобилей без участия дилеров.
ToDay News Ufa 04:28
Технологии
FunKey S стала самой маленькой игровой консолью в мире
Сбор денежных средств на самую маленькую складную игровую консоль в мире начался на краудфандинговой платформе Kickstarter.
NewInform 12:27
Происшествия
В Липецке иномарка врезалась в автобус на Октябрьском мосту
Днем, между Октябрьским мостом и памятником Танкистам произошла авария с участием легковушки «Киа» и пассажирского автобуса, который перевозил горожан по маршруту № 378 в областном центре.
Kursk.com 12:41
Биатлон
Мужская ДНК в допинг-пробе Зайцевой принадлежит ее мужу
По данным немецкого издания, судебно-медицинская экспертиза выяснила, что ДНК мужчины, обнаруженная в пробе Зайцевой, принадлежит ее мужу.
Вести.Ru 08:35
Армия и оружие
Минобороны: С-500 сможет поражать гиперзвуковое оружие в космосе
Генерал-полковник утверждает, С-500 «Прометей» способен поразить как аэродинамические и баллистические цели, так и гиперзвуковое оружие новейших модификаций.
Территория новостей 03 июля в 01:09
Футбол
Бубнов знает, почему «Спартак» дважды вел в счете, а в итоге уступил
Постоянный эксперт Sportbox Александр Бубнов в своей колонке объяснил, почему московский «Спартак» в домашнем матче сенсационно уступил «Тамбову».
ProstoProSport 00:15
Экономика
В Белоруссии назвали Россию главным рынком сбыта продуктов
Заместитель премьер-министра Белоруссии Александр Субботин в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что Россия останется основным рынком для поставок белорусского продовольствия.
RT на русском 16:09